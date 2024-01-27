Murat Kurum'la Türkiye Yüzyılı'nın Öncüsü İstanbul

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, iki gün önce düzenlenen "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" tanıtımında projelerini açıkladı.

İstanbulluları heyecanlandıran o kadar çok proje vardı ki, her biri 6-7 yazı konusu olur.

Kurum'un açıklamasına göre projelerin hepsi bilim insanlarıyla görüşülerek, akademisyenlerle, alanında uzman ve en iyi isimlerle hazırlandı. Saha araştırmaları yapıldı, İstanbul'un 964 mahallesinin röntgeni çekildi, yapılan tespitler, çözüm odaklı projelerin temelini oluşturdu.

Murat Kurum, hizmetlerinin başlığını "Sadece İstanbul" koydu.

Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'a hizmeti ikinci plana attığını hatırlamamızı sağladı. Kar kış olur İmamoğlu büyükelçilerle balık yemeğe gider. İstanbul'u sel götürür kayak tatilinde çıkar.

İstanbul balonlarla/palavralarla, algıyla 4,5 yıl üvey evlât muamelesi gördü.

Hırsları ve beklentileri, bulunduğu makama yetmeyen İmamoğlu, aylarca Cumhurbaşkanlığı adaylığı figüranı oldu. Tutmayınca, kendi kendilerine gelin güveyi olup Kılıçdaroğlu'nun seçilmiş iki yardımcısından biri pozlarıyla Mansur Yavaş ile videolar çektiler.

İstanbul'a hizmet aylarca bekleme odasına bırakıldı.

Vadettiği hizmetlerin hiçbirini yapmadı/yapamadı.

Yarı zamanlı belediyecilik anlayışıyla İstanbul, bir problemler yumağı haline geldi.

Açtık dedikleri 40.7 kilometrelik metro hattının gerçekte 8 kilometresini zor yapabildiler. Devam eden metro projelerini iptal ettiler. İptal etmek yetmezmiş gibi kazısı yapılan metro şantiyelerine kamyon kamyon beton döktüler.

Ekrem İmamoğlu, 140 kilometre devraldığı İstanbul'daki raylı sistem uzunluğunu beş yılda 630 kilometreye çıkartma sözü vermişti. Sadece 50 kilometre raylı sistem inşa edebildi.

İmamoğlu, kimsenin ekmeği ile oynamayacağını, hiç kimsenin işine son vermeyeceğini vaat etmişti. İlk iki yılda 13 bin 312 çalışanının işine son verildi. Onların yerine 44 bin 995 kişiyi işe aldı.

Evet, Murat Kurum'la İstanbul'un "fetret devri" sona erecek.

Adaylığı ilan edildiğinden beri Murat Kurum, tevazuu ile halkın sempatisini kazandı. Soğuk nevale değil, cana yakın hal ve hareketleri ile güven veriyor.

Gözü yabancı başkentlerinde olanlar gibi dışımızdan değil, içimizden biri...

İmamoğlu gibi her gün DEM'lenen, PKK uzantılarından medet umma derekesine düşen biri değil. Cumhur İttifakı'nın, Bahçeli'nin destek verdiği bir aday.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti:

"Murat kardeşimizin bilgisi, birikimi, dinamizmi ve iş odaklı karakteriyle, depreme hazırlık başta olmak üzere şehrin tüm altyapı sorunlarını çözecek en doğru isim olduğunu biz biliyoruz, inşallah İstanbul da görecek..."

CHP'nin, kazandığı büyük şehir belediyelerinde hatırlanan hangi büyük eserleri ve hizmetleri var?

İmamoğlu'nun ismi hangi hizmetlerle anılıyor?

İstanbul'da merkezi yönetimin Murat Kurum'la el ele vererek yapacağı hizmetleri, 1 Nisan'dan sonra kavgaya tutuşacak CHP sağlayabilir mi?

İstanbul, Türkiye Yüzyılı'na yakışan, ayak uyduran hizmetlerle, eserlerle güçlü Türkiye'nin umutlarını tazeleyecek.

Murat Kurum söz veriyor:

31 Mart akşamı, sosyal medya belediyeciliği bitecek; gerçek belediyecilik başlayacak.

1 Nisan sabahından itibaren, İstanbul'un semalarında; bereket, esenlik, refah, huzur ve kardeşlik rüzgârları esecek. Ve inşallah hep birlikte; İstanbul'un fetret dönemini bitireceğiz. Yeniden dirilişini, yeniden yükselişini, yeniden şahlanışını hep birlikte başlatacağız.

Türkiye Yüzyılı'nın Öncü Şehri İstanbul hedefi için; Bayrak Şehri İstanbul hedefi için canla başla gayret edeceğiz. İstanbul'un kayıp 5 yılını, hep birlikte telafi edeceğiz.