Müslüman Anadolu halkı o gece gösterdi

Müslüman Anadolu halkının, mâzisindeki sayısız destanlara bir yenisini eklediği 15 Temmuz Destanı'nın 6. yıldönümü.

15 Temmuz gecesi Fethullahçı terör unsurları üzerinden Anadolu'yu işgal teşebbüsü, Allah'ın inayetiyle, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Anadolu halkının direnişiyle akamete uğratıldı.

O gece Müslüman Anadolu halkı "Halk ihtilali"nin veya "Halk devrimi"nin nasıl olacağını dünyaya gösterdi.

Bu destana, FETÖ'yü sahaya sürenler işgal teşebbüsü başarısız olunca "Tiyatro" dediler. Yıllarca böyle bir halk hareketinin hayalini kuran Sol'un türevleri de, ABD'nin piyasaya servis ettiği "Tiyatro" sakızını ağızlarından eksik etmiyorlar!

Batı'nın desteğiyle başlattıkları Gezi kalkışmasına "destan" diyenler, savaş uçaklarından kafalarına yağan bombalara, önüne çıkan her şeyi ezip geçen tanklara çıplak elle karşı koyan ve saf dışı bırakan Müslüman Anadolu halkının direnişini küçümseyip "Tiyatro" diyorlar.

Bu güruh Batıcı Gezi Ayaklanması'nda başarılı olamayınca da ayaklanmaya "Çevreci protesto" dediler. Şâyet ayaklanma istedikleri gibi neticelenseydi "Halk devrimi" diyeceklerdi.

Onlar ne derlerse desinler bizler nezdinde 15 Temmuz, Allah'ın yardımıyla bir halkın neler yapabileceğini uygulamalı olarak gösterildiği bir gündür.

15 Temmuz Destanı'nı yazan Müslüman Anadolu halkını, Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nun "Aydınlık Savaşçıları - Moro Destanı'ndaki şu mısralarıyla selâmlarken şehidlerimizi de gıptayla yâd ediyorum:

"bilemediler dağın, taşın

açan tomurcuk, uçan kuşun

ak öfke kesileceğini...

bilemediler her inançlı

bir kıvılcım taşır

böyle günlere...

bilemediler yalnız "mutlak hakim"e

bağlılığımızı

-yalnız ona kul ona eğileceğimizi-

bilemediler oy

kadın, ihtiyar

genç, çocuk

her can bir siper olup

burç burç

direneceğimizi!..

uşaklık eskimedi eskimesine

kölelik eskimedi eskimesine

"aşkta", "bağlılıkta", "yiğitlikte"...

sürüyor; sürecek zaman sahnesinde

iyi ve kötünün başlayan savaşı

ve zafer mutlak iyinin

bu dünya ve ötesinde.

...

palet yürekli yaratıkların

artık çiğneyemeyecek

insan onurumuzu

çiğneyemeyecek

yabancı adam

toprağımızı

çiğneyemeyecek yabancılaşmış adam..."