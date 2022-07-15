Müslüman Anadolu halkı o gece gösterdi

Müslüman Anadolu halkının, mâzisindeki sayısız destanlara bir yenisini eklediği 15 Temmuz Destanı'nın 6. yıldönümü.
15 Temmuz gecesi Fethullahçı terör unsurları üzerinden Anadolu'yu işgal teşebbüsü, Allah'ın inayetiyle, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Anadolu halkının direnişiyle akamete uğratıldı.
O gece Müslüman Anadolu halkı "Halk ihtilali"nin veya "Halk devrimi"nin nasıl olacağını dünyaya gösterdi.
Bu destana, FETÖ'yü sahaya sürenler işgal teşebbüsü başarısız olunca "Tiyatro" dediler. Yıllarca böyle bir halk hareketinin hayalini kuran Sol'un türevleri de, ABD'nin piyasaya servis ettiği "Tiyatro" sakızını ağızlarından eksik etmiyorlar!
Batı'nın desteğiyle başlattıkları Gezi kalkışmasına "destan" diyenler, savaş uçaklarından kafalarına yağan bombalara, önüne çıkan her şeyi ezip geçen tanklara çıplak elle karşı koyan ve saf dışı bırakan Müslüman Anadolu halkının direnişini küçümseyip "Tiyatro" diyorlar.
Bu güruh Batıcı Gezi Ayaklanması'nda başarılı olamayınca da ayaklanmaya "Çevreci protesto" dediler. Şâyet ayaklanma istedikleri gibi neticelenseydi "Halk devrimi" diyeceklerdi.
Onlar ne derlerse desinler bizler nezdinde 15 Temmuz, Allah'ın yardımıyla bir halkın neler yapabileceğini uygulamalı olarak gösterildiği bir gündür.
15 Temmuz Destanı'nı yazan Müslüman Anadolu halkını, Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nun "Aydınlık Savaşçıları - Moro Destanı'ndaki şu mısralarıyla selâmlarken şehidlerimizi de gıptayla yâd ediyorum:
"bilemediler dağın, taşın
açan tomurcuk, uçan kuşun
ak öfke kesileceğini...
bilemediler her inançlı
bir kıvılcım taşır
böyle günlere...
bilemediler yalnız "mutlak hakim"e
bağlılığımızı
-yalnız ona kul ona eğileceğimizi-
bilemediler oy
kadın, ihtiyar
genç, çocuk
her can bir siper olup
burç burç
direneceğimizi!..
uşaklık eskimedi eskimesine
kölelik eskimedi eskimesine
"aşkta", "bağlılıkta", "yiğitlikte"...
sürüyor; sürecek zaman sahnesinde
iyi ve kötünün başlayan savaşı
ve zafer mutlak iyinin
bu dünya ve ötesinde.
...
palet yürekli yaratıkların
artık çiğneyemeyecek
insan onurumuzu
çiğneyemeyecek
yabancı adam
toprağımızı
çiğneyemeyecek yabancılaşmış adam..."