Mutlak güç efsanesi çökerken

Batı bloku korkunç bir düşüş yaşıyor.

Peki bir alternatif var mı?

Asıl soru bu...

Türkiye'nin Suriye'de becerdiği şeyi anlamak istiyorsak, buraya biraz eğilmek gerekiyor.

Bir kere, sık sık altını çizdiğim gibi, yeni gelişen olayları çözümlemek için Batı'ya mutlak güç atfeden eski ezberleri bir kenara bırakmak şart. Çünkü dediğim gibi "Batı düşüyor" ve düşerken herkesi yutacak bir obruk açıyor.

Soru açık ve net... BRICS, bir alternatif mi?

Eğer konuyu ekonomik büyümeleri merkeze alarak değerlendirirsek, en azından, G-7'ye karşı yükselen bir dünya var diyebiliriz.

Uluslararası Para Fonu'nun 2024 yılı için hazırladığı rapora bir bakalım...

Bu yıl ABD'deki ekonomik büyüme %2.8.

Rusya'daki beklenti daha yüksek... BRICS'in diğer iki büyük ülkesi olan Çin'de %4.8, Hindistan'da ise %7.

Almanya resesyonda. İngiltere de aynı akıbeti paylaşıyor.

Bu durum ciddi bir panik oluşturuyor Batı'da.

Öte yandan Batı, Ukrayna'da bataklıktan çıkamıyor. 300 milyar dolar, Ukrayna'da boşa gitti. Ukrayna, ABD'nin başını çektiği G7 ülkeleri için bir hesap hatasıydı. Rusya, ekonomik yaptırımlarla diz çöktürülecekti. Ama istenen olmadı ve Rusya, süreçten daha güçlenerek çıktı.

Tabi hemen şunu da söyleyelim... Batı bloku Rusya ilişkilerini Suriye'deki son gelişmelerin akabinde yeniden ve çok cepheli değerlendirmek gerekiyorsa da Ukrayna savaşı çerçevesinde ekonomik parametreler üzerinden yaptığımız analiz hala geçerliliğini korumakta.

Bu arada Ukrayna ile ilgili çok ilginç bir konu daha var. Biliyorsunuz savaşın en önemli sorunlarından biri mühimmat.

Geçenlerde Güney Kore'de çok tuhaf bir olağanüstü hadise yaşanmıştı, hatırlar mısınız? Konunun mühimmat meselesiyle dolayısıyla Ukrayna ile alakası olduğunu söylesem...

Ülkemizde sadece "yolsuzluk" üzerinden okundu ama Güney Kore'de sıkıyönetime kadar giden sürecin temelinde aslında 155 milimetrelik top mermisi vardı. Amerika, uzun zamandır Güney Kore'ye Ukrayna'ya mühimmat gönderilmesi için baskı yapıyordu. Meclis bu konuda direndi. Devlet başkanı Yoon, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmayla, 'muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması' gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etti. Ama sıkıyönetim altı saat sürebildi ancak.

Batı bloğunun Asya'daki uzantılarından biri olan Güney Kore'deki bu darbe girişiminin püskürtülmesi, başka bir düşüş hikayesi aslında.

Bu kadar ayrıntıya girmemin sebebi şu...

Bazen olayları yalıtıyoruz ve dolayısıyla doğru okuyamıyoruz. Ukrayna'daki mühimmat krizini Güney Kore'deki tuhaf sıkıyönetim olayıyla bağlayamazsak ve sadece bu iki olayı bile merkeze alarak batının düşüşünü doğru kodlayamazsak, Suriye'de "mutlak güç" üzerinden yanlış okumalar yapmaya devam ederiz.

Hülasa...

Amerika ekonomik üstünlüğünü kaybetti. İyi bir konumda değil. Ukrayna'da Rusya'ya karşı ekonomik savaşı kullanmaya çalıştı, ama dediğim gibi sonuç alamıyor. Yani mutlak güç efsanesi çöktü.