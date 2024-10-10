Namık Tan, Özgür Özel'in kayyumu mu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'de yapılan "İsrail tehdidi" konulu "kapalı" oturum devam ederken dışarı çıktı ve ellerini kollarını sallayarak, dizlerini kırıp bulunduğu yerde esneyerek "ikna olmadıklarını" söyledi.

Dediğine göre "Erdoğan enflasyonu ve partisini toparlayamadığı için insanları korkutarak gündemi değiştirmeye çalışıyor" imiş.

Devamında İsrail'e kefil oldu CHP Genel Başkanı: "İsrail'in Türkiye'ye saldırması çılgınlık değil, olasılık değil, çünkü bu olabilecek bir şey değil" dedi.

Özgür Özel'e kim veriyor acaba bu güvenceyi? Nasıl bu kadar emin olabiliyor?

ÖZGÜR ÖZEL İSRAİL'E KEFİL Mİ GERÇEKTEN?

Bir senede dünyanın gözü önünde, yarısından fazlası çocuk ve kadın olmak üzere en az 42 bin insanı hunharca katlettikten ve Gazze'yi yaşanmaz hale getirdikten sonra şimdi de Lübnan'da aynı planı uyguluyor İsrail. Eş zamanlı olarak Suriye'yi bombalıyor. İran'a saldırması an meselesi. BM kürsüsünde gösterdiği haritada bu ülkelere ek olarak Irak ve Yemen'i de lanetliler olarak işaretliyor.

Yani bütün güney sınırımız halihazırda ve yakın dönem planlarında İsrail'in hedefi ama Özgür Özel'e göre Türkiye'ye saldırması olasılık bile değil!

Üstelik 2233 yıllık kara kuvvetlerine dolayısıyla devlet tecrübesine sahip bir ülkenin ilgili tüm kurumlarının tehdit algısına, istihbarat çalışmasına, süreç değerlendirmesine göre dikkatle takibi gereken bir konu CHP elitlerine göre basit bir siyasi numara.

İnanılır gibi değil.

2233 YILLIK TÜRK DEVLETİNE DEĞİL 76 YILLIK İŞGAL DEVLETİNE İTİMAT ETMEK

Özgür Özel'in orta-uzun vadedeki olası riskleri görmemesi bir yana, mevcut durumu okuyamadığı da anlaşılıyor. MGK kararlarından bihaber. İsrailli yetkililerin önünde poz verdiği haritalara, İsrailli rütbelilerin kollarına taktığı peçlere, arzı mevud haritalarına göz ucuyla bile bakmamış.

İyi de, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanına, Milli Güvenlik Kurulu'na, Milli Savunma Bakanı ile Dışişleri Bakanı'na, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hassas saha bilgilerine güvenmeyen Özgür Özel kime inanıp güveniyor derseniz cevap hemen yanı başında.

Mavi Vatan'a "masal" diyen eski büyükelçi Namık Tan'a inanıyor Özgür Özel!

Bu görüşü savunan birkaç arkadaş daha varmış CHP'de, eskiden devletin kurumlarında çalışan. Öyle diyor Özgür Bey.

Ülke yönetmeye talip bir parti başkanı için cılız bir dayanak bu. Eski diplomat öyle dedi, amcaoğlu böyle dedi şeklindeki bir değerlendirme tarihin kritik bir dönemecindeki sorumluğundan kurtarmaz CHP Genel Başkanını.

YÜZDE 89.4 ÖZGÜR ÖZEL GİBİ DÜŞÜNMÜYOR

Üstelik bu yanlış değerlendirmeler CHP ile toplum arasındaki uçurumu da derinleştiriyor. Siyaset aynı zamanda bir duygudaşlık işidir.

Areda Survey araştırma şirketinin ülke genelinde bin 100 kişiyle yaptığı güncel araştırmaya göre Türk halkının yüzde 89.4'ü İsrail'in Türkiye için tehdit oluşturduğunu düşünüyor. Özel ve Tan gibi düşünenler yüzde 10.6. Üstelik 2023 Aralık'ında da oran yüksek; yüzde 81,6.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün partisinin grup toplantısında konuya açıklık getirdi ve "Her iki bakanımız da idrak kapıları açık olanlar için fotoğrafı tüm netliğiyle ortaya koydu" dedikten sonra "Özgür Özel'in açıklamalarını esefle karşılıyoruz. Açıkçası sayın Özel'den ülke güvenliğine dair meselelerde daha olgun bir tavır beklerdik" diyerek toplumun yüzde 89'unun tepkisini de dile getirmiş oldu.

PKK DA İSRAİL'E KEFİL

Bu arada PKK/YPG elebaşlarından Bese Hozat da konuşmuş ve "İsrail Türkiye'ye asla saldırmaz" diyerek güvence vermiş. Özgür Özel ile eş zamanlı ve aynı içerikle yapılan açıklama kötü bir tesadüf (?!) tabii.

Özgür Özel dediği gibi ülke menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyorsa ve siyasi bir rehine değilse eğer, bu çok kritik anlarda kendisine yanlış laflar ettiren "danışman"lardan bir an evvel kurtulmalı. PKK'nın sahibinin sesiyle konuşması yadırganmaz ama Cumhuriyeti kuran parti için çok tehlikeli sular bunlar.

CHP'DE VESAYET DEVAM EDİYOR

Bir de işin siyasi vesayet kısmı var. En kritik meselelerde, en kritik toplantılarda hep Namık Tan var Özel'in yanında. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel'i kabul ettiğinde, CHP'yi ziyaret ettiğinde o dar kapsamlı toplantılara girdi Tan. Rapor tuttuğu söylendi ama kim için ya da ne amaçla rapor tuttuğu açıklanmadı.

İşin aslı, Namık Tan'ın Özgür Özel yanındaki varlığı CHP Genel Başkanlığı makamına atanmış kayyuma dönüşüyor giderek.

Tarih tekerrür ediyor da diyebilirsiniz. Malum CHP'de Özel-Tan ilişkisinden önce de Kılıçdaroğlu-Ünal Çeviköz ikilisi vardı ve fonda hep aynı plak çalıyordu.