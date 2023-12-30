Nasıl oluyor da İmamoğlu yeniden aday yapılıyor?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önceki akşam Sözcü TV yayınındaki hallerini, videolardan izlemediyseniz bir bakınız.

TOKİ'nin gerçekleştirdiği sosyal konut projelerini hedef alması üzerine TOKİ Başkanı Ömer Bulut yayına bağlanmak isteyince İmamoğlu, kibir ve enaniyeti ile boy gösteriverdi.

Yayının moderatörü Senem Ilgaz'ı, duayen gazetecilerin dut yemiş bülbül bakışları arasında alenen haşladı, yerin dibine soktu:

"Senem hanım kusura bakmayın. TOKİ Başkanı sizin için neyi ifade ediyor bilmiyorum ama bir gün isterse KİPTAŞ Genel Müdürüyle oturur konuşur. Yarın bir gün İstanbul Belediye Başkanı ya da İstanbul Belediye Başkan Adayı'yla konuşacak kişi o değildir. Bence yanlış bir anons yaptınız onu da söyleyeyim. Doğru bir yayıncılık politikası değil. Ben İstanbul Belediye Başkanı'yım. Ben kendisini tanımam. Programdan sonra ararsınız Senem Hanım..."

Videosunu bir seyretseniz, o yüz ifadeleri, o tepeden bakış, o kibir, "ben ki..." diye o kasılma ne kadar rahatsız edici...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bahsediyoruz.

Bu portre bir tarafa.

Bir proje elemanı değilse neden İmamoğlu yeniden aday gösteriliyor?

Ekrem İmamoğlu'nun da Mansur Yavaş'ın da 5 yıllık icraatlarında akılda kalan hiçbir hizmetleri yok.

Öyle ki, ekranlardaki röportajlarda bu isimleri destekleyen kişilere, "birkaç hizmetini sayar mısınız?" diye sorulunca, "hangi birini sayayım ki" diye cevaplar geliyor.

Hizmetleri hatırlanmadığı gibi, 5 yıl önceki vaatlerinin yüzde 30'u bile gerçekleşmemiş. Büyük projelerin ise hiçbiri ortada yok.

Mesela Ekrem İmamoğlu vaatlerini sıralamış;

İstanbul'a 630 kilometre metroyu kazandıracağız.

İstanbul'un iki yakasına iki otogar yapacağız.

100 bin araçlık yeni otoparklar yapacağız.

Açlık sınırının altındaki ailelere ekmek, su ve sütü ücretsiz yapacağız.

Dar gelirler için 15 bin sosyal konut yapılacak.

İstanbul'un deprem sorununu 5 yılda çözeceğiz (Daha sonra Şubat 2023'te Uğur Dündar'ın programında "bize 100 yıl lazım" dedi).

20 milyon metrekare yeşil alan kazandıracağız.

30 yeni yüzme havuzu, 30 yeni kapalı spor salonu kazandıracağız...

CHP'nin bütün belediyelerinde öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak.

500 kişi kapasiteli 20 adet yurt açılacak...

Hani nerede?

Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı hizmetler, gösterdiği başarılı çalışmalar nedeniyle yeniden aday gösterilmediği malûm.

Tevazu, nezaket, ciddiyet gibi ölçüler ne kadar geçerli oldu, onu bilmiyoruz.

İmamoğlu üç sebepten aday gösterildi.

1. Batı başkentleri onu istiyor. Hatırlayınız, daha mazbatasını almadan 29 Nisan 2019'da Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, İstanbul'a gelerek Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti. Wulff, anı defterine, "Avrupa'nın en büyük şehri olan İstanbul'a ve size çok iyi bir gelecek diliyorum" yazdı. İmamoğlu'nun Batılı büyükelçiler ile samimiyeti da unutulmamalı.

2. Özgür Özel'le birlik olup Kılıçdaroğlu'nu tasfiye ettiler. Özel'in eli mahkûmdu.

3. CHP tabanı, Erdoğan karşıtlığını sandığa İmamoğlu'nun yansıtacağına inanıyor.

Hedef AK Parti adayına kazandırmamak.

Eğer Cumhur İttifakı, İstanbul ve Ankara'da kaybederse Mayıs seçimlerinin intikamını alacaklarını düşünüyorlar.

Muhalefet de dışarıdaki Erdoğan düşmanları da 31 Mart seçimlerini bu sebepten hayati buluyor.

Cumhur İttifakı'na gönül ve destek veren bizler de Türkiye Yüzyılı için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, fetret devrinin sona ermesini hayati buluyoruz...