Nerden baksan ahmakça!

Ekim 2019'da Yüksek Seçim Kurulu üyelerine "ahmak" dediği gerekçesiyle hakkında hakaret davası açılan, davanın seyri sayesinde mağduriyet popülerliğini her daim parlatan Ekrem İmamoğlu dün kararın açıklanmasının ardından çocuklar gibi şendi.

Tuhaf. Çok tuhaf.

Karar henüz açıklanmadan Saraçhane'de hazırlıklar üç gün önceden başladı.

Yollarda kalan, kaza yapan, yanan, bu nedenle sık sık haber olan İBB araçlarının en sağlamları bugün için ayrıldı.

Saraçhane'ye ek seferler konuldu.

İmamoğlu sabahtan tivit attı.

Dört elden kalabalıklar Belediye önünde toplansın dendi.

CHP lideri Almanya yolcusuydu ama İP Başkanı ta Ankara'dan yollara düştü. Sevincini gizleme gereği bile duymadı Akşener.

YAŞASIN HAPİS CEZASI!

Nitekim CHP'li Ali Mahir Başarır'ın "hakimi tanıyorum" müjdesiyle beklenen haber beklendiği gibi geldi.

Karar açıklandı: Her şey çok güzel olmuştu.

Böylece sıradan bir davadan sahibine çok yarayışlı, zamanlaması da pek mükemmel bir karar çıkıverdi.

Mahkeme Heyeti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na "YSK üyelerine hakaret" gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi!

Üstüne bir de siyasi yasak getirildi!

Hapis ve yasak kararı "mağduruz biz" diyenleri sevince boğdu.

Ve İmamoğlu'nun boynuna CHP liderinden önce İP lideri sarıldı.

Akşener ve İmamoğlu kameralar önünde coşkuyla birbirlerine sarılıp birlikte sağa sola sallandılar.

GÜLE GÜLE BAY KEMAL

Ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hepten yalan oldu.

Almanya'ya gitmek için bula bula İstanbul Belediye Başkanının karar gününü bulan Kılıçdaroğlu önemli bir takvim hatası yaptı. Onca emeği bir anda çöp oldu.

Ya da Türkiye'de kalmanın spotlar İmamoğlu'na döndüğünde karanlıkta kalmak demek olduğunu bildiğinden gitmeyi tercih etti.

Belki de Ekrem Başkan'a Meral Ablası gibi candan sarılamayacağı için Almanya seyahati iyi bir kaçış olarak düşünülmüş de olabilir.

Neyse.

Ama fotoğrafta netleşen şeyler var.

2010 yılında Baykal'ı en zayıf noktasından vurup Kılıçdaroğlu'na yol açanlar şimdi de İmamoğlu'nu mağdur edip Kılıçdaroğlu'na yol veriyor.

Nerden baksan alengirli.

Gerçi karar henüz net değil. Sonuçta bu karar ilk derece mahkemesinin kararı. İstinaf ve temyiz yolları haliyle açık.

AKŞENER'İN ZAFERİ

Hal böyleyken erken karardan demokrasi destanları çıkaranların coşkusu 6'lı masadaki rekabette dengeleri Akşener lehine değiştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun boş bıraktığı alanı Akşener doldurdu zaten.

Muhalefetin lideri artık Akşener'indir.

Kılıçdaroğlu çok çabaladı ama olmadı.

Belli ki 12 yıl önce onu CHP'nin başına getiren irade şimdi onu orada istemiyor.