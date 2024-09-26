New York'taki Külliye; Türkevi…

79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok ülke liderini, New York'taki BM binasının hemen karşısında bulunan Türkevi'nde ağırladı.

Büyük devlet olmanı gururu, Türkiye'nin prestijinin göstergesi olan Türkevi, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ileri görüşlülüğünün bir nişanesi. Böylesine bir esere sahip olma adımını, ancak ufuk sahibi liderler atıyor.

Ufuksuzluk deyince de aklımıza hemen Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Cumhurbaşkanı adaylığı sırasında bu prestij binasının önüne gidip Erdoğan'a hakaretler etmişti. Ondan cesaret alan PKK'lılar da teröristbaşı Öcalan ve PKK paçavralarının gösterildiği bir kamyoneti Türkevi'nin önüne park ederek provokasyon yaptılar...

Türkevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın malikânesi değil. Türkiye'nin evi. Erdoğan bugün var, yarın başka Cumhurbaşkanları, bakanlar, muhalefet liderleri bu binada olacaklar.

Nitekim CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Sosyalist Enternasyonel toplantısı için yapacağı ABD ziyaretinde, Türkevi'ni kullanma kararı aldı.

Özel, artık otellere bir rezervasyon yaptırmayacaklarını, toplantı ve görüşmeler için Türkevi'nde olacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BMGK'daki büyük takdir toplayan konuşmasından önce Başkent Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi görüşmeler gibi çok önemli kabulleri Türkevi'nde yaptı.

İkili görüşmelerde Türkevi'nde ağırladığı ülke liderlerini hatırlayalım.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Irak Başbakanı Muhammed Shia Al Sudani, Hollanda Başbakanı Dick Schoof...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkevi'nde, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile görüşmesi de çok önemli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmede; İsrail'e yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesinde açılan soykırım davasının sonuçlanmasının ve soykırım suçlularının hak ettiği cezaları almasının son derece önemli olduğunu, Türkiye'nin soykırım suçunun somut kanıtlarla tespiti için elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini belirti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Birleşmiş Milletler binasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüştü.

Bu görüşmelerin hepsi; bölgesinde ağırlığı olan, artık sözüne, nasıl davranacağına dikkat kesilen Türkiye'nin, milli menfaatleri ile bölgesel ve küresel barış adına attığı tarihî adımlar...

Türkevi, sadece Türkiye'nin New York'taki külliyesi değil. Aynı zamanda kültür ve sanat alanında da dünyaya açılan büyük bir kapı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan' eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Türkevi'nde gerçekleşen, "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programındaki defile ve sergi büyük beğeni topladı.

Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri de Türkevi'nde sergilendi. Emine Erdoğan, "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı.

Milletimiz, Türkiye'nin büyüklüğünü, isabetli dış politika hamlelerini büyük bir sevinçle takip ederken, etki ajanları, PKK'sı, FETÖ'sü, hazımsız/kindar muhalefet çevreleri de boş durmadılar tabii.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını hedef alan FETÖ'cüler, "Salon boştu" iftirası atmaya kalktı.

Alçakça algı girişimini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi boşa çıkardı. Bu rezil iddia, dolu salonu gösteren gerçek fotoğraflarla hemen yalanlandı. "Terör örgütlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve yetkililerini hedef alan propaganda kampanyalarına itibar etmeyiniz" dendi.

Hainler ne yaparsa yapsın, Türkiye Yüzyılı Kervanı yürüyecektir.