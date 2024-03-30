Geçen hafta katıldığım bir televizyon programın da stüdyo konuklarından biri Yeniden Refah Partisi'nin önemli isimlerinden Abdurrahman Akyüz idi.

Program da önemli konulara değinildi, önemli tespitler yapıldı, kısacası Türk siyaseti için faydalı bir yayın oldu.

Konuların neler olduğuna başlık açmadan önce tanımayanların olacağını düşünerek kısaca Abdurrahman Akyüz'ü tanıtmak istiyorum.

Kimdir Abdurrahman Akyüz?..

Akyüz rahmetli Necmettin Erbakan'ın yıllarca yakın korumalığını yapmış bu nedenle de her daim yanı başında olan önemli bir isim.

Bu nedenle tam anlamıyla bir kara kutu.

Necmettin Erbakan'ın vefatıyla birlikte Akyüz vefalı bir insanın yapması gerekeni yapar ve oğlu Fatih Erbakan'la yola devam eder.

Birlikte yürüdükleri siyasetin yeni adresi Yeniden Refah'tır.

Sen misin Yürüyen...

Akyüz son yaşadıklarından dolayı bu cümleyi kurmuş mudur bilinmez ama gerçekten ona yapılanlar yenilir yutulur gibi değil.

Başta Erbakan ve damat Altınöz olmak üzere büyük bir sadakatle bağlı kaldığı kişiler kendisini parti dişilin kuruluna sevk ettiler.

Peki suç ne?

Yeniden Refah Partisi, Cumhur ittifakı adayı Murat Kurum'u desteklemeli demek.

Evet yanlış duymadınız, Akyüz sadece "Refah Partisi olarak biz Murat Kurum'u desteklemeliyiz" dedi diye disiplin kuruluna sevk edildi.

Yazık...

Yayın öncesi gerek yayın sonrası konuştuk.

Kendisi son derece üzgün ve de son derece kırgın.

Yayın esnasında kendisine çok ilginç bir soru sordum

Soruma karşılık aldığım cevap gerçekten gecenin manşetiydi.

Sorum şuydu.

Genel seçimde Cumhur İttifakı ile birlikte olma kararı veren Yeniden Refah Partisi'nde ne değişti de bir anda bu desteği çekti?

Aldığım cevap çok ilginçti.

Zira Akyüz genel seçimlerden sonra Yeniden Refah Partisinde milli duruş gösteren birçok kişinin partiden uzaklaştırıldığını yerlerine FETÖ bağlantılı, ittifaka karşı çıkanların getirildiğini söyledi.

Korkunç İddia...

Evet bu tespit, bu iddia üzerinde çok konuşulması gereken bir iddia.

Bu tespit, bu iddia Yeniden Refah Partisi seçmen tabanının üzerinde çok durması gereken bir iddia.

Bu husus parti tabanının oy verirken hatırlaması gereken bir husus.

Zira sessiz sedasız gerçekleştirilen bu operasyon CHP'de gerçekleştirilen operasyonla birebir benzerlikler gösteriyor.

Bu gizli yapılanmayı gören ve tepki gösteren sadece siz misiniz diye sorduğumda Akyüz daha istifa edecek çok kişinin olduğunu parti yönetiminde ve parti tabanında bu konuda çok büyük rahatsızlıklar olduğunu ifade etti.

Akyüz'ün bu söylemini destekleyen bir istifa Ankara il yönetiminden geldi ve yönetim topluca istifa etti.

FETÖ Sarmalı...

Akyüz'ün iddialarına benzer iddialar, daha önce istifa eden Suat Pamukçu'dan gelmişti. Ne demişti pamukçu:

"Partinin milli görüş çizgisiyle bir ilgisi kalmadı. İnancımızla uyumlu olmayan adaylar gösterildi. Bu adaylardan kastım FETÖ'cüler. Partide FETÖ'cüler var, hem de Genel Başkan'ın yanında. Bunları isim isim biliyorum. Alıp getiriyorlar, referans oluyorlar. Yüzlerine söyledim.

Özellikle şunu söyleyeyim; ısrarla ittifaka karşı olanlar kesin FETÖ'cüdür.

Bu FETÖ'cülerin de şu anda tek hedefleri Reisicumhur'dur. İntikam almak duygusuyla yanıp tutuşuyorlar."

Aman Dikkat...

Burada bütün oyun Yeniden Refah Partisi seçmen tabanı üzerine kuruluyor.

Bu nedenle hatırlatıyor ve haykırıyorum;

Yeniden Refah Partisine gönül verenler!

Son gün...

Aman oyuna gelmeyin, adayınıza atacağınız her oy CHP'ye dolaylı olarak Amerika'ya yarayacaktır.