Ordumuzun içindeki cuntacılar tasfiye edilmeli

Yeni Şafak gazetesinin dünkü manşeti beni "Eski Türkiye" günlerine götürdü.

Manşet: "Teğmen Cuntası"

Haberin detayında şu bilgiler yer alıyordu: "Cuntacı teğmenler, daha Kara Harp Okulu'ndaki öğrencilik yıllarında sözde "Atatürkçülük" maskesiyle terör estirmeye başladı. Okul mescidinde namaz kılan öğrencileri "Atatürk düşmanı", "tarikatçı-cemaatçi", "irticacı" gibi ifadelerle fişleyen cuntacı teğmenler, dindar subayları fotoğraflarını paylaşarak hedef gösterdi, WhatsApp gruplarında cemaat ve tarikatlara galiz küfürler savurdu. Kara Harp Okulu'ndan Tuzla Piyade Okulu'ndaki Kursiyer Subay Taburu'na geçilince taciz daha da arttı. Olaylar, darp edilen 3 teğmenin şikayetiyle patlak verdi. İdari ve adli soruşturmalar, teğmen cuntasını ortaya çıkardı.

Bütün öğrencilerin bulunduğu 3 farklı WhatsApp grubunda resmen "tarikatçı subay(!)" avı başlatıldı. Grupta namaz kılan, şehitlik ziyareti yapan kursiyer subayların gizlice çekilmiş fotoğrafları paylaşılarak açıklama istendi. Hedef gösterilen kursiyer subaylardan bazıları "tarikatçı olmadığını" ispat etmek için kendilerini "Ne namazı, alnım secde görmedi" gibi ifadelerle savunmak zorunda kaldı. Ayrıca sözde tarikatçı subayların kendini açık etmesi için, gruplarda tarikatlara ve liderlerine ağıza alınmayacak galiz küfürler edildi. Alt sınıflarla da irtibata geçilerek "tarikatçı" subayları fişlemeleri istendi."

Haberin devamında 10 Kasım'da yakalarına Atatürk rozeti takmadı diye bazı teğmenlerin darp edildiği, "Bir gün gelecek hepiniz Atatürk'e secde edeceksiniz" denilerek tahkir edildikleri, kurdukları WhatsApp gruplarında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerine ağır hakaretler edildiği, bir istihbarat öznesi olan malum parti başkanıyla irtibat içinde oldukları da yer alıyor.

70-80 kişiyle koğuş basan teğmen cuntasından sadece 4'ü zorunlu idari izne çıkarılmış. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruşturma sürdürülüyormuş.

Şimdi, lafı fazla uzatmaya gerek yok. Ordu içindeki cuntacılar cesareti nerede alıyorlar? Acaba bu cesaret, AK Parti'nin "Eski Türkiye" kutsallarına aşırı atıf yapmalarından geliyor olabilir mi?

Bu ülkede hâlâ Atatürk üzerinden halkımız baskı görüyorsa buna kim dur demeli? Benim yetkim olsa "dur" diyeceğim de maalesef yetkili ben değilim!

Evet, bu ülkede hâlâ ordu içinde Atatürk üzerinden darbe hayalleri kuranlar ve "Bir gün gelecek hepiniz Atatürk'e secde edeceksiniz" şeklinde sapkın düşünceler içinde olanlar var ise yapılacak şey bellidir: Ya bu unsurları ezip geçeceksiniz veyahut teslim olacaksınız!

Bu mevzu, çok mühim bir mevzu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burnumuzun dibine kadar gelen ABD savaş gemileri için "Ne işleri burada" dediği bir demde, ordumuzun içindeki mezkûr sapkın gruplar büyük zafiyet oluşturur; Gereken yapılmalı!..