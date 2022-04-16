Ortada adına ‘ittifak' denecek bir yapı kalmadı!

Haftalar evvel burada 'Millet İttifakı Dağıldı' diye yazdığımda herkes üstüme geldi... Kimi istihza ederek kimi daha da sert bir dille tehdide varan sözlerle ittifakta çatırdama olmadığını, benim tespitimi değil temennimi yazdığımı iddia ettiler... Öyle olsun bakalım... Şimdi daha somut bir gerçeklik var karşımızda... 2023 için Millet İttifakı'nın çıkaracağı adayı bekleyenler yazının bundan sonrasını lütfen daha dikkatli okusunlar. Çünkü bir yorum ya da analiz değil. Doğrudan ve apaçık bilgiler paylaşacağım... Hem de hiçbiri kapalı kapılar arkasında sadece bana verilmiş gizli bilgiler değil. Açıkça televizyonlardaki mülakatları hatırlatacağım size...

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Davutoğlu'nun medyası Karar Tv'ye konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, mealen "... Biz artık Millet İttifakı içinde değiliz. O 6'lı masa, muhalefet liderlerinin bir istişare masasına dönüşmüştür, biz kendi ittifakımızı kuracağız..." dedi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise cumhurbaşkanı adaylığı için 3 ölçüt sıralarken "20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" maddesini şart koştu. Dolayısıyla Millet İttifakı'ndan 2023 sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcılığı bekleyen Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu tek kriterle oyun dışında tanımlamış oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Candaş Tolga Işık'ın programında ısrarla ve altını çizerek, ittifaka HDP'nin dâhil olmadığını söyledi. HDP Genel Başkanı Mithat Sancar ise CHP'nin kanalı Halk TV'ye çıkarak, masanın aslında 6'lı değil 7'li olarak kurgulandığını dolayısıyla bu ittifakın bir parçası olduklarını ifade etti. HDP'nin tutuklu eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise 'Mansur Yavaş olmaz ama Ekrem İmamoğlu lehine yarıştan çekilebilirim' anlamına gelecek bir açıklamayla aday üzerinde mutabakat sağlandığına beraber hareket edilebileceğinin mesajını verdi.

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Daha da başka beyanatları hatırlatıp krizin nasıl derinleştiğine örnekleri arttırabilirim... Fakat herhalde fotoğrafı çekmek için bunlar yeterli diye düşünüyorum... Açıkça görülüyor ki Millet İttifakı bu haliyle bir bütün olarak seçimlere hazırlanmıyor... Herkesin kendi farklı ajandası ya da programı var. Tek problem bu arızalı durumu kabul etmek istemiyorlar bir türlü... Peki ne olacak?..

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Olacağı söyleyeyim size... Temel Karamollaoğlu bir üçüncü ittifaktan söz ediyor ya... Haklı. İçinde; SP, Deva, Gelecek, Hüda Par gibi partilerin olduğu bir yeni blok oluşacak. O blokta Temel Bey cumhurbaşkanı adayı olarak sahneye çıkacak. Millet İttifakı'nda sadece CHP ve İYİ Parti kalacak. Her ne kadar üzerinde ittifak ettikleri bir ismi aday olarak sunmaya kalksalar da taban baskısı nedeniyle istemeye istemeye başka bir isim üzerinde uzlaşmak zorunda kalacaklar... Muharrem İnce'nin nasıl aday olduğunu hiç unutmayın. Herhalde Kılıçdaroğlu da bayılmıyordu İnce ismine... Ama onu göstermekten başka çaresi kalmamıştı. Şimdi de öyle olacak. Kafalarından geçmeyen bir ismi aday göstermek zorunda kalacaklar... HDP ise kendi adayını çıkaracak. Önce Selahattin Demirtaş'ın adını pişirecekler kamuoyunda. Siyasi yasaklı olduğu için aday olamayacağı ilan edildiğinde de sandığı boykot edecekler... Bu kadar açık ve net... Millet İttifakı isimli kâğıttan kaplanın son hali budur...