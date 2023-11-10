Özgür Özel Demirtaş'ın yolunda

CHP'nin çiçeği burnundaki genel başkanı hızlı başladı!

"Çiçeği burnunda" dememe bakmayın. Her ne kadar genel başkan olmasa da, yıllardır CHP yönetiminde söz sahibi bir isim Özgür Özel.

Geçen hafta CHP'de yapılan olağan kurultayda Özel, CHP'ye müstehcen kaset üzerinden ataması yapılan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda 276 rey farkıyla yenerek CHP'nin başına geçti. Fonlu medya Özel'in kazanmasını, "CHP'de büyük değişim" diye halka sunsa da, CHP seçmeninde bile heyecan uyandırmadı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde "Kılıçdaroğlu geliyor" diye haberler yaparak aldıkları paranın hakkını vermeye çalışan fonlu gazeteciler şimdi de Özgür Özel güzellemesi yapıyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'deki değişim tiyatrosuna şu sözlerle tepki gösterdi: "Bay bay Kemal, kime 'bay bay' dedi? Edirne'deki terörist başı Demirtaş'a 'bay bay' dedi. Kavala'ya 'bay bay' dedi. Peki kongreyi kazanan zat, o kime selam verdi? O da aynen Selahattin Demirtaş'a, Kavala'ya selam verdi. Al birini vur diğerini. Bunların birbirinden farkı var mı? Yok. Zannettiler ki terör örgütlerini yanımıza alırsak biz bu ülkede seçim kazanırız. 12-13 seçim kaybettin. Hep onlarla beraberdin. Kazanan zat, sen de onlarla beraberdin."

Başkan Erdoğan'ın "Sen de onlarla beraberdin" dediği Özgür Özel, çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisini olağanüstü toplayıp halkı sokağa çağırdı. Sebebi ise, Batıcı Gezi Ayaklanması davasından 18 yıl hapse mahkûm olan Can Atalay. Atalay "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan cezaevinde. 2023 genel seçiminde Atalay Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçildi.

Anayasa Mahkemesi Atalay'ın serbest bırakılması yönünde karar alırken, Yargıtay hapis cezasının devam etmesi kararında ısrar ediyor.

Özgür Özel, Demirtaş ve Kavala gibi Atalay'ın da serbest bırakılmasını istiyor. Yargıtay'ın mezkûr kararına karşı da halkı sokağa dökme derdinde. Batıcı Gezi ayaklanmasında kursaklarında kalan 'devrim' hayallerinin peşindeler!

İnsanları galeyana getirip sokağa dökmek kolay da, ya sonrası?..

Özgür Özel Selahattin Demirtaş'ın halinden ibret almalı. Demirtaş da 2014 yılında kitlesini sokağa dökmüştü. Çıkan hadiseler de, başta Yasin Börü olmak üzere 35 kişi ölmüştü. Hadisenin sorumlusu Demirtaş kan ter içinde kitlesini sokaktan çekmek zorunda kalmıştı. Tabii ki bu kışkırtma Demirtaş'ın yanına kalmadı. Demirtaş tam 7 yıldır cezaevinde!

Özgür Özel de altından kalkamayacağı işlerden uzak durmalı. Kendini Demirtaş ve Kavala'ya selam yollamaktan beraber volta atma aşamasına getirmemeli.

İşgalci İsrail'e karşı Filistin halkının izzetli mücadelesini veren mücahitlere "terörist" diyen Özgür Özel, cezaevinden "Ben terörist değilim" mektupları yazmak istemiyorsa yeni bir ayaklanmayı aklına bile getirmemeli.

İnsan ibret almak istese çevresinde ne ibretlik vakalar var; görene!..