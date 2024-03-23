Özgür Özel, hangi gençleri darbeci görüyor?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, birkaç gün önce İstanbul'da partisinin gençlik kollarının toplantısında "olumlu darbe" tarifi yaptı.

27 Mayıs darbesi başta, bütün askeri müdahalelerin destekçisi olmuş CHP kadrolarının/yönetimlerinin varlığı hatırlanırsa CHP ile darbe lafının yan yana gelmesi yadırganacak bir şey değil.

Özel, öyle bir darbe tarifi yapıyor ki, sanki demokrasilerde iktidara gelmek için böyle "olumlu bir darbe" de olabilirmiş...

Seçim çalışmaları sırasında bir kahvehanede, AK Partili bir vatandaşla diyaloğunu anlatıyor:

"15 Temmuz darbe akşamı meclis kapalıydı. Meclis'i açalım, darbeye hep birlikte direnelim diyen benim. Meclis'te konuşma yaptım. Sonradan bir FETÖ işi olduğu çıktı. Dedim ki amca bak yarın bu sefer gecenin üçünde yine telefon çalsın, darbe oluyor desinler ayağa kalkar fırlarım, kim yaptığıyla ilgilenmem. Ama derlerse ki gençler yapıyor, bütün partideki gençler, 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak. Ben o darbeye teslim olurum. Ben bu darbeye razıyım dedim. Gerçekten de razıyım."

Artık ağzından mı kaçırdı bilmiyoruz, tam da seçimlerde FETÖ'cülerin oylarına muhtaç oldukları bir sırada, 15 Temmuz ihanetinin FETÖ işi olduğunu söylemesi önemli, buraya not edelim.

Gelelim, Özgür Özel'in razı olacağı, teslim olacağı darbe meselesine.

Bu sözler, CHP yöneticilerinin genlerinde var olan darbeci zihniyetin ürünü. Testinin içinde ne varsa dışarı o sızar...

Koskoca CHP Genel Başkanı; hukukun üstünlüğünden, demokrasiden, bahsederken hem de seçime günler kala, "ey vatandaş, teslim olunacak darbeler de vardır. Gençler yaparsa teslim olmak lazım" diyor...

Özgür Özel, lafının nereye gittiğinin farkında değil.

Öyle hayal dünyasından fırlatıp attığı gibi gençlik darbesi nerede görülmüş?

1. Bütün darbeler kanlıdır. Zulmedilir, işkence edilir. Aileler perişan olur. İnsanlar işlerinden olur, hapishanelere doldurulur. Başbakanlar, bakanlar, yaşı büyütülerek gençler asılır.

Özgür Özel'in darbe beklediği gençler; 40 yaşın üstündekileri toptan mı asacaklar? Nasıl tasfiye edecekler?

2. Bu ülkedeki darbelerin hepsinde gençler kullanılmıştır. Milletin genç evlatları solcu-sağcı diye bölünmüş, birbirine kırdırılmış, karanlık ve kanlı eller aynı silahla bir sağcı, bir solcu öğrenciyi vurarak darbe zemini hazırlamışlardır.

3. Bütün darbelerin arkasında Amerika vardır. Amerika, darbecileri yetiştirir. Asker içindeki cuntacılar darbe taşeronudur.

Darbecilerin arkasında evet, Batı Haçlı zihniyeti, Amerika'nın CIA'sı, yabancı istihbarat odakları vardır. Öyle Özgür Özel'in kasttiği gençler varsa, onları da Amerika yetiştiriyordur.

ABD, milletimizin ayağa kalkmasından, yeniden güçlü ve bölgesinde söz kesen bir devlete sahip olma yürüyüşünden rahatsızdır.

Bütün darbelerin asıl sebebi budur.

4. Özgür Özel'in darbeci gençleri PKK'nın, FETÖ'nün içinde var. İki terör örgütünün de arkasında ABD var.

ABD, 15 Temmuz'dan önceki darbelerde asker içindeki muhteris cuntacıları kullandı. İstediklerini alamadılar. Çünkü ilk seçimde millet, kendisinden gördüğü partileri iktidara getirdi.

Baktılar olmuyor, 15 Temmuz'da dini kisve ile yetiştirdikleri FETÖ elebaşını sahneye sürdüler. Daha önce cuntacılar, önce tankları yürüttüler, sonra darbe yaptılar. FETÖ elebaşı ise milletin evlâtlarını, "altın nesil" yalanı ile ifsat ederek sinsi sinsi cuntacı yaptı. Masum insanlara karşı tank da kullandılar, helikopter de, savaş uçağı da kullandılar. 253 şehidimiz, 2 binden fazla gazimiz var.

Özgür Özel akıl tutulması yaşamıyorsa, ağzından çıkan lafın tehlikesinden bihaber...