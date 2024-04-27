Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na “kredin bitti” dedi…

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni Genel Başkan Özgür Özel'e 4 gün önce ilginç bir tepki geldi: "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..."

İlginç çünkü çok seçim kaybetmekle anılan Kılıçdaroğlu, tam da unutulduğu sırada kendini hatırlatıyor. Kimileri bu yüzden, "Kılıçdaroğlu, gündemde kalabilmek için atraksiyon yapıyor" diyor.

CHP tabanının, Kılıçdaroğlu'nu ciddiye alması, dediklerine kulak kabartması beklenemez.

Demek, olan bitenin Kılıçdaroğlu hâlâ farkında değil...

Zira CHP'nin başından gittikten sonra İmamoğlu-Özgür Özel ittifakı, yerel seçimlerde CHP'yi birinci parti yaptı.

Yani CHP tabanı ve CHP destekçileri, "iyi ki Kılıçdaroğlu gitmiş, parti başarılı oldu" derken Kılıçdaroğlu rüzgâra karşı konuşuyor...

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda neden Özgür Özel'e tepki verdi?

Özgür Özel, günler önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu beklediğini söyledi. Nihayet 23 Nisan'da Meclis'teki kısa görüşmede konu netliğe kavuştu. Muhtemelen önümüzde hafta görüşme olacak.

Özel, TBMM'deki kısa görüşmeden sonra Sözcü'den İpek Özbey'e, "Muhalefetin en sertini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın ama nezaketi ve müzakereyi terk etmeyeceğiz" demişti.

Kılaçdaroğlu, tabir caizse bu açıklamadan sonra patladı.

Daha sonra Sözcü yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Kılıçdaroğlu, kutuplaşmadan yumuşamaya geçiş falan olmayacağını ima ederek sertleşti:

"Erdoğan kendisine ortak arıyor. Nesini müzakere edeceğiz? Siz kimin temsilcisisiniz? CHP milletin temsilcisidir. Halkın sorunlarını çözmek için siyaset yapıyoruz, sarayın sorunlarını çözmek için değil. Kimse Erdoğan'ın işleyeceği bu suça ortak olmamalı..."

Belli ki Kılıçdaroğlu çok rahatsız. Hiçbir yarar elde etmediği kavgaları sürdürmek istiyor.

Ancak görünen kadarıyla Özgür Özel de eskisi gibi yumuşak başlı değil.

Dün memleketi Manisa Alaşehir'de konuşan Özel lâfını esirgemedi:

"Bundan sonra vatandaşın gündeminde olmayan hiçbir gündemle meşgul değiliz. Ancak lüzumsuz tartışmalarla, birilerinin bitmiş olan kredilerini yeniden kazandırmak, tükenmiş olan siyasi geleceklerine yeniden umut olmak niyetinde değiliz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmeleri, elbette Türkiye'de siyasî ve sosyal tansiyonunun düşmesi açısından faydalıdır.

Siyasî beklentiler, hesaplar ne olursa olsun sulh daima hayırlıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinde görüyor da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi mi tuzak oluyor?

Türkiye, gerilim ve kutuplaşmalardan yorulmuş bir ülke.

Siyasette samimi bir özeleştiri ile diyalog kapısının açık tutulması makul çoğunluğun arzusudur.

Türkiye, yaz aylarında güney ve güneydoğu sınırlarını bir güvenlik koridoru ile tahkim etme kararlılığındadır.

Bundan, başta ABD, Fransa ve Avrupa Birliği'nin rahatsız olacağını biliyoruz.

İçerde birlik ve beraberlik sağlanırsa dışarıda mücadele vermek elbet Türkiye'nin yararına olur.

Bu tür temenniler siyaset zemini için her zaman gerçekçi olmuyor.

Dileriz bu defa başarırız.

Hazır CHP ve laik muhalefet kesimi moral bulmuşken...