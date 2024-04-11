Özgür Özel, makama saygı ile zaman kazanma peşinde…

Dinî bayramlar, müminlerin müsamaha, hoşgörü, affedicilik, kardeşlik, helâlleşme bayramlarıdır.

Nasihat, müminler içindir.

Müminlerin iyi niyetini istismar edenlere karşı çok dikkatli olmak, inancımızın gereğidir.

Müminin uyanıklığı, hayatî bir konudur.

İçte ve dışta hasımlar çok güçlü, fitne/ fesat üzerine çok profesyonel ve acımasızdırlar.

En az iki asırdır; bizi Anadolu'dan kovmanın, dinimizden uzaklaştırmanın, bizi mânâ köklerimizden koparmanın, bin türlü desise, tezgâh ve projesi üzerinde çalışıyorlar.

Bileğimizi bükemedikleri için dimağımızı bükmenin, bize hayat veren inanç ve ahlâkımızı bozmanın her yolunu deniyor ve uyguluyorlar.

Bilhassa gençliğimizi; moda, müzik, sanat, kültür, sinema, dizi, medya, sosyal medya üzerinden hedefe koydular.

Elimizden kayıp giden nesiller, onların plan ve projelerinde milletimizin karşısında mevzilendiler.

Dedelerinin namazını, ninelerinin başörtüsünü, ezanımızı, camimizi; çağdışı, gericilik sembolü ilân eden, Müslümanları hor gören, aşağılayan, sadece dünya için, nefsi için yaşayan kuru kalabalıklar çoğaldıkça çoğaldı.

Nesillerimize sahip çıkmak için 1960'larden beri "dava adamı" bir nesil çırpınıp duruyor.

Bu cesur, fedakâr çile nesli, ancak 15 Temmuz 2016'daki hain FETÖ darbesini, milletimiz göğsünde söndürdükten sonra devlet idaresinde inisiyatif alabildi.

Batı'nın şer odakları bu sağlam iradeden çok rahatsız oldular.

Bölücü terör örgütü PKK'yı iç siyasette meşrulaştırma projesini, CHP üzerinden uygulamaya koydular.

Şimdi bütün hedefleri, bu yaz Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde yapacağımız güvenlik çemberini tamamlama operasyonlarımızı önlemektir.

CHP ve DEM işbirliğinin getirdiği 31 Mart'taki yerel seçim başarıları; onları bir yandan şımartır ve cesaretlendirirken, bir yandan da siyasî bir yumuşama hamlesi başlatıyorlar.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "nezaketten ve makamlara saygıdan asla ve asla taviz vermeyeceğiz. Ben milletin göreve getirdiği bir insanı yok sayamam" demeye başladı.

Aynı Özel, Sayın Cumhurbaşkanımıza haksız ithamlardan, hakaretlerden, yargılandı. Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ihlal etmekten tazminat cezası aldı.

Sayın Erdoğan o zaman da milletimizin göreve getirdiği bir insandı.

CHP lideri Özgür Özel, bu gerçeği şimdi mi hatırladı? Neden?

Şahsen ben Özgür Özel'in samimiyetine asla inanmıyorum.

Bir hesabı var. Yerel seçimlerdeki başarıyı bir süreliğine korumanın üslûp değişikliği bu... Türkiye'yi kaosa sürükleyecek tartışmalar, hamleler için zaman kazanmaya çalışıyor.

Buradan hareketle diyorum ki;

Siyasî karakteri defalarca test edilmiş kişilerin; nezaket vaatlerine, "ben değiştim artık" lâflarına kanılmaz. Bu tür insanlara asla yaranılmaz.

Yine Batı istihbarat merkezlerinin parayla, makamla, şöhretle ele geçirdiği etki ajanlarına asla yaranılmaz. "Görev Elemanları"nda vatan sevgisi, millet sevgisi, devlete bağlılık yoktur.

Bunların deve dişi gibi olanlarıyla bir masa etrafında yemek yense bile bunlar, Müslümanlara hakaretten asla geri durmaz, hinliklerini, ihanetlerini bırakmaz...

Vefasızlıkları, kin ve nefretleri tescillenmiş, sadece AK Parti'ye ve Erdoğan'a zarar vermek için parti kurmuş siyaset bezirgânlarına asla yaranılmaz... Onların gönlü alınmaz, çünkü gönüllerinde kalın bir vicdansızlık katmanı vardır.

Bir zamanlar, sizi destekleyen yayın organlarının başına da getirmiş olsanız, onları milletvekili de yapmış olsanız, bunlar da size saldırmaktan, hasımlarınızın borusunu öttürmekten asla vazgeçmezler...

Şer şebekelerinin 5. Kol elemanı millet düşmanlarına, ağzınızla kuş tutsanız yaranamazsınız.

Milletimizin ve devletimizin cibilli düşmanlarına; size hangi iltifatı, övgüyü yapsalar da, hangi kılığa girseler de yaranamazsınız.