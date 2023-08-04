Parayı veren susturuyor

Ücretli abonelik kanallarından Disney Plus, Mustafa Kemal Atatürk hakkında hazırlattığı diziyi dünya çapında yayınlamama kararı almış. Bu kararla alakalı iddialardan biri, ABD'deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu dizinin yayına sokulmadığı. Diğer iddia ise, Disney Plus'ın birkaç ay önce yerel içerik yayınlamama kararı. Mezkûr diziyi de film formatında sadece Türkiye'de ve ücretsiz olarak FOX TV'de yayınlayacağı da söyleniyor.

Disney Plus'ın merkezinden henüz bir açıklama gelmedi. Türkiye temsilcisi ise dizinin yayınlanmaması hakkında şunları söylüyor: "Bundan birkaç ay önce bazı yerli içerikler kaldırılmıştı. Sadece global içerikler kalmıştı. O dönem de yine 'Atatürk' ile ilgili sosyal medyada bazı paylaşımlar yapılmıştı. O zaman bir dosya oluşturup yurt dışındaki birime raporluyorduk. Şimdi de benzer bir durum oldu. Yine dosya oluşturuyoruz. Kaldırılacak ya da kesinlikle yayınlanacak diye bir bildirim yapılmadı. Muhtemelen bir iki gün içinde duyuru yapacağız. Eğer kaldırılma kararı olursa Disney global paylaşım yapıyor."

Mezkûr diziyi yayınlamadığı için Disney Plus'a, Türkiye'de tepki gösterenler oldu. Disney Plus'ı sansürcü diye suçlayan da var "Bir avuç Ermeni lobisine teslim oldu" diye suçlayan da.

Sosyal medyada Disney Plus'a tepkilerini gösteren Atatürkçü kesim için en büyük şok, kendilerinden bildikleri artist, komedyen, şarkıcı ve bir şekilde meşhur olmuş kişilerin Disney Plus'a hiçbir tepki göstermemeleri. Disney Plus'ı bıraktılar bu meşhurları hedefe koydular.

Disney Plus'a tepki göstermelerini bekledikleri ünlüler, Disney Plus'la iş yapan kişiler. Kimisi film çekip Disney Plus'a satmış, kimisi reklamında oynamış vs. Hal böyle olunca, yani işin içine para girince mâlûm şahısların dilleri lâl, cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde paylaşım üstüne paylaşım yapan parmakları felç oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyenlere ve Kemal Kılıçdaroğlu dışındaki diğer adaylara yönelik sosyal medyadaki linç organizasyonlarını tertip eden ünlüler mevzu Disney Plus olunca kör ve sağır oldular.

Kendilerine yönelik en ufak eleştiriye karşı "Atatürk" diye başlayan nutuklar çekenler, takipçilerinin günlerdir sürdürdükleri ısrarlara rağmen Disney Plus'ın Mustafa Kemal'in dizisini yayınlamamasına bir şey diyemiyorlar. Ülkenin gazetecisi yurt dışından maaşa bağlanmış, meşhuru yurt dışından maaşa bağlanmış...

Para dışında hiçbir değerleri yok.

Tepki görenlerden biri de Şahan Gökbakar. Seçim zamanı Kılıçdaroğlu'nun seçim bürosu gibi çalışan ve Erdoğan'ın seçimi kaybedeceğini kesin olarak görüp küstahlaşan Gökbakar'ın sesi soluğu çıkmıyor. Gökbakar Recep İvedik filminin 7. serisini Disney Plus'a satmıştı. Şahan Gökbakar filmini sattı ama Disney Plus'ı her şeye rağmen satmadı!

"Disney Plus size ne kadar verdiyse biz daha fazla verelim, yeter ki Atatürk dizinin yayına sokulmamasına tepki gösterin" mesajlarına henüz dönüş yapan yok.

Orman içinde kaçak olduğu söylenen villasında oturup seçim sürecinde ahkam kesen Gökbakar'ı ve diğerlerini gören olursa Atatürkçülük adına polise bildirsin!