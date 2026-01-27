PKK aşkına saç örenler neyi perdeliyor?

Adını tam koymaktan yanayım.

Çekinmeden, yüksünmeden, eğip bükmeden kimin kim olduğunu söyleyelim.

Güya bir YPG-PKK teröristine ait olduğu söylenen kesilmiş saç örgüsü videosu üzerinden seferberlik halinde saç örüp piyasa yapanlar açıkça PKK propagandası yapıyor.

İmralı heyeti üyesi, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'dan başlayarak DEM'li kadın "vekiller"; sinema oyunculuğu bir yana toplumsal-siyasi konularda hep manipülasyon içeren karanlık alanlarda rol alan Füsun Demirel'den aşağıya doğru Belçin Bilgin, başka bir takım dizi oyuncuları, şarkıcılar ve benzerleri birkaç gündür habire saç örmekte.

İddialarına göre, Türkiye destekli Suriye güvenlik güçleri PKK-YPG terör örgütüne mensup "masum" kadınlardan birinin saç örgüsünü kesmek suretiyle "Kürt katliamı" yapmaktadır.

Ve onlar buna dayanamamaktadır.

Bu nedenle yaptıkları şeyin bir "kadın dayanışması" olduğunu söylüyorlar.

Ne kadar romantikler değil mi?

Ne kadar içli, hisli, ne kadar insancıl, ne kadar vicdanlılar...

Sakın ha kimse hafife almasın onları!

Yaptıkları büyük bir insanlık vazifesi neticede!

Baksanıza pahalı kuaförler tarafından biçimlendirilip boyanmış, kaliteli şampuanlarla yıkanmış, saç kremleriyle yumuşatılıp parlatılmış saçlarını örüp paylaşarak çok önemli bir iş yapıyor bu "cesur" kadınlar!

Ne yapıyorlar?

PKK'lı kadınların açlıktan, pislikten ve mağaralarda başlarına gelen şeyler yüzünden düştükleri o sefil hali perdeliyor bu tatlı su propagandacıları.

İnanmıyorsanız güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lıların videolarını açıp bakın.

PKK'lı kadınların saçları PKK elitlerince ilan edilen "özgürlük savaşı" için mücadele ederken bitlenmiş, matlaşmış, kırılmış, ağarmış... O kadınlar dövülmüş, aç bırakılmış, tecavüze uğramış, öldürülmüş ama ne gam. Yeter ki PKK Suriye'de statüsünü kaybetmesin!

Dağa çıkarılan kız çocuklarının, genç kızların, kadınların Öcalan'dan başlayarak terör elebaşlarına sunulduğunu...

Bunun elebaşları için bir "hak", kadınlara doğru bir "lütuf" olduğunu...

PKK yöneticisinin yatağında bulunmanın o kadına nasıl bir "statü" kazandırdığını...

İtiraz edenin dışlandığını, en pis işlere mecbur edildiğini, infaz edildiğini...

Dağda mağarada erkek teröristlerin her tür istismarına maruz kaldıklarını...

Bazı PKK'lı kadınların tam bir seks kölesi haline geldiğini...

Öcalan ve PKK "kadınları özgürleştirmekten" bahsetse de PKK'ya katılan kadınların insanlık onurlarının ayaklar altına alındığını...

Hamile kalanların kürtaja zorlandığını veya bebeklerin Avrupa'ya satıldığını...

PKK'ya katılmaktan pişman olanların, aşık olanların, PKK'dan kaçmak isteyenlerin üzerlerine naylon eritmek gibi "yaratıcı" işkencelere maruz kaldığını, kendi mezarı kazdırılarak "yoldaşı" tarafından öldürüldüğünü...

Sadece görmezden gelmiyor saç ören propagandacılar; bütün bu pislik görülmesin de istiyorlar!

Terör baronlarının kucağındaki 13-14 yaşındaki kız çocuklarının başlarına gelen felaketi önemsemiyorlar!

PKK'nın şehit ettiği kız çocuklarına, kadınlara, annelere değer vermiyorlar!

Evladını PKK'ya kaptıran ve HDP kapısında yıllardır evlat korkusuyla bekleyen annelerin acısıyla gözyaşıyla ilgilenmiyorlar!

Kadınlara açıkça ihanet ediyorlar!

Yaptıkları tam bir sahtekârlık!

Yoksa her şeyi çok iyi bilen, hisseden ve eyleme geçen "duyargalar" olarak bu uzun sürmüş hakikati bilmiyor olamazlar değil mi?

1993'te Bismil'e öğretmen olarak atanalı henüz 25 gün olmuşken ve kızını yerine yerleştirmek için gelen babasıyla akşam sofrasındayken PKK'lılarca şehit edilen Neşe Alten'in...

Neşe'den 24 yıl sonra "Bayrağın dalgalandığı her yerde görev yaparım" diyerek Batman Kozluk'a giden Aybüke öğretmenin...

2009'da Küçükçekmece'de belediye otobüsüne PKK'lıların molotofkokteyli atması sonucu hayatını kaybeden Serap Eser'in ve "kızımızı gözlerimizin önünde yaktılar" diye ağlayan ailesinin...

Asker eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ve 11 aylık oğlu Bedirhan'ın...

Ve binlerce on binlerce kadın ve çocuğun, vatan evladının hayatının, acısının, gözyaşının bir anlamı olsaydı onların indinde, bu kadar açık şekilde terör övgüsüne ve propagandasına girerler miydi sizce?

PKK'nın kadınlara yönelik gerçeğini okumak isteyenler için:

1- PKK'da Kadın Olmak / Nejdet Buldan / Doz Yayınevi

2- "PKK'da Kadın Teröristlerin Rolü ve Örgüt İçi Cinsel İstismar" / The Role of Female Terrorists and Sexual Abuse in the PKK -Enes BAYRAKLI- Aslıhan ALKANAT/ Güvenlik Stratejileri Cilt: 17 Sayı: 37

3- PKK Terörü ve Kadın, Habibe Öçal, Nobel Yayıncılık

4- PKK Terör Örgütü ve Diyarbakır Anneleri - Radikalleşme ve Örgütten Ayrılmanın Karmaşık Doğasını Anlamak / Zeynep Bayramoğlu Öztürk / Kriter yayınevi

5- Yoldaşını Öldürmek / Aytekin Yılmaz / İletişim yayınları

Şehit öğretmenlere dair bilgi almak isteyenler ise, MEB sitesine bir baksın. Sitede şehit öğretmenler albümü var, tam 395 sayfa! Her sayfada bir şehit öğretmen var!