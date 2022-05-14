Polise atılan molotofun parası CHP'li belediyeden çıkmış!

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin tamamında arka arkaya terör örgütlerine dönük operasyonlar yapılıyor. Bu operasyonlarda kahramanlarımız, tek tek terör örgütü mensuplarını adalet önüne çıkarıyor... Onlar da örgüte dair; finans, lojistik, medya-propaganda başta olmak üzere bütün ilişkileri anlatıyor...

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Bu hep olurdu... Savcılarımız bu ifşaatlardan yola çıkarak yeni operasyonlar yapar derinleşen ilişki ağlarını çözerek yapıyı çökertirlerdi... Fakat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının son operasyonlarıyla sahiden bambaşka bir girift ilişki ağı çıktı karşımıza... Başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekili Mehmet Yılmaz olmak üzere bu sarsıcı operasyonda emeği geçen herkesi yürekten tebrik etmek lazım... Zira sorgulamalar neticesinde ortaya çıktı ki, meğer DHKP-C, İstanbul'daki pek çok belediyenin imkânlarını örgütsel faaliyet için kullanıyormuş...

Birkaç örnek nakledeceğim buraya...

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DHKP-C'li terörist U.B.H, 15 Mart 2015'te, öldürülen bir teröristi anma organizasyonu tertiplendiğini, bu organizasyonda polise karşı attıkları molotofkokteyli malzemelerinin alınması için parayı o dönem Ataşehir Belediyesinde çalışan Y. Ç'nin verdiğini söyledi... Bizim vergilerimizle çalışan ve bize hizmet etmesi gereken belediyenin, teröristlere molotof kokteyl yapımı için malzeme aldığı iddia ediliyor... Olaya bakar mısınız?.. Dahası da var...

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Aynı terörist, bir operasyonda ölü ele geçirilen arkadaşlarının anma programı için de yine Ataşehir Belediyesi'nde çalışan aynı kişiden araç temin ettiklerini anlattı... Sadece Y.Ç. değil. Belediyeden başka kişilerle de irtibatlılarmış... Bakın bir ifadesinde de aynı terörist diyor ki; "...Anma, kamp, eylem, piknik gibi faaliyetlerde kullanılan araç ve akaryakıtları, Ataşehir Belediyesi'nde görevli, "Hasan" isimli bir kişiden alıyorduk... Örgüte ait 'Halk Cephesi Derneği'nin tüm malzemeleri de yine bu belediye tarafından karşılanıyordu..."

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Devam! ..

Bir başka şüpheli H.S. de DHKP-C'ye ait "Gençlik Federasyonu"nun o dönemki sorumlusunun Kahraman Cumhuriyet Savcımız Şehidimiz Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li terörist Şafak Yayla olduğunu söylüyor... Ve bu Şafak Yayla'nın başında olduğu kampın lojistiğini kim yapmış dersiniz?.. 2014 yılında Çanakkale'de düzenledikleri gençlik kampı için Sarıyer Belediyesi'nden iki otobüs aldıklarını ifade etti.. Kampa katılanlara Şafak Yayla, örgütsel eğitim veriyormuş...

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Bitmedi daha... Bir ifade daha var sizinle paylaşmak istediğim... Bir başka DHKP-C'li K.K'nın ifadesi... O da Şişli Belediyesi'nden kendilerine ramazan kolisi geldiğini söylüyor... İKOM diye bir departmanları varmış... İhtiyaç Komitesi... Orada görevliymiş... Burası sadece Şişli değil, pek çok belediyeden yardım toplarmış meğer örgüte... Mesela Ataşehir Belediyesi, örgüte bağlı '1 Mayıs Anadolu Haklar Derneği'ne haftanın beş günü öğle saatlerinde, 3 çeşit sıcak yemek yolluyormuş...

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Bu örnek ifadeler yargının elinde. Bu ifadelerden yola çıkarak da tahkikat genişletilmiş durumda zaten. Fakat işin siyasal tarafına ilişkin tartışma daha yeni başlıyor... Bugünlerde hakkettiği halde almadığı bir ceza yüzünden CHP İstanbul İl Başkanı'ndan mağdur yaratma operasyonuyla meşgul oldukları için, bu sarsıcı iddiaları kaynatmaya çalışıyorlar... Fakat İBB'de açıkça Kandil'de eğitim gördüğü ortaya çıkan sosyal hizmet uzmanından sonra ilçe belediyelerinden DHKP-C'ye giden bu destek, kimlerin kimlerle el ele olduğunu bir kez daha gösteriyor... Vatansever CHP'lilerin bu tabloya itirazı var mı, yok mu yakında göreceğiz...