Politik dedikodu ve sistematik yalan makinesi!

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ana muhalefet liderini son açıklamasından sonra, 'Politik dedikodu ve sistematik yalan' üreten bir şahıs olarak tarif etti.

Ben de bir TV programında ana muhalefet liderinin en fazla yalan söyleyen genel başkan sıfatıyla Guinnes rekorlar kitabına gireceğini söylemiştim.

Söylediği yalanlar o kadar çok ki yalancı çoban konumuna düştüğünün farkında değil.

Kendi dostları da savunamıyor.

Geçenlerde bir TV programında CHP'yi savunan birine defaatle sordum, 'Erdoğan'ın kaçacağına inanıyor musun?' diye inanıyorum diyemedi, savunamadı, vakıflar üzerinden bir şeyler söylemeye çalıştı.

Savunulacak gibi değil ki.

Hepsinin yalanlandığı bir kısmından da mahkûm olup tazminat ödediği yalanlardan bir çırpıda aklıma gelenleri sayayım:

1-Erdoğan'ın İsviçre bankalarında 8 hesabı var dedi. Asılsız çıktı!

2-Man adalarına para gönderiyor dedi asılsız çıktı.

3-Mülkiyeti, Savunma Bakanlığında olmasına rağmen Tank Palet Fabrikası Katarlılara satıldı dedi.

4-Birkaç askeri öğrenci değişimiyle alakalı anlaşma için Katarlı öğrencilere üniversiteye sınavsız giriyor dedi.

5-ABD heyetiyle karşılıklı görüşürken elinde kalem kağıt not olan Türk heyeti için 'ABD heyetinin elinde kalem kağıt var Türk heyetinin elinde bir şey yok' dedi.

Fıkra gibi.

6-Benzer bir yalanı deprem bölgesini ziyarete gittiğinde Kızılay çadırına girerken görüntüleri bulunmasına rağmen 'Kızılay'a ait çadır görmedim'dedi.

7-CHP, SP, HDP ve İYİ Partili bir heyetin anayasa taslağı hazırladığı bizzat heyet başkanı tarafından itiraf edilmesine rağmen inkâr etti.

8-İngiliz Savunma Bakanlığına dayandırılan Türkiye de Afgan kampı yalanını ortaya attı. İngilizler düzeltti haber kaynağı BBC özür diledi ama CHP lideri yalanında ısrar etti.

9-Erdoğan'ın haritalarla Filistin'in nasıl işgal edildiğini anlatan BM konuşmasını bütün dünya canlı yayında izledi. Aylan bebeğin fotoğrafını bile gösterdi. Ama BM'de Erdoğan'ın Filistin meselesine temas etmediğini Aylan bebekten bahsetmediği yalanını söylemekten utanmadı!

10-ABD'de Türkiye resmi ağızdan yalanlamasına rağmen, 'Biden Erdoğan gizli Afgan göçmen anlaşması yaptılar' dedi.

Tam yalan makinesi!

11-2014'te de FETÖ'nün suflesiyle 'Erdoğan kaçacak' demişti. Hatta Denizli mitinginde 'Sudan'a kaçacak!' diyecek kadar işi ileri götürdü.

Evet 2016 da Erdoğan'ın kaçacağını hesap eden FETÖ selameti kaçmakta buldu!

12-Sayı vererek 'Yüz şu kadar milletvekilinin bylokçu olduğunu ispat eden elimde deliller var' dedi. Ortaya tek bir delil koyamadı.

Yalanı söyleyip kenarda çekiliyor.

13-Etrafından on tane koruma polisi varken şüpheli hiç kimseyi yanına yaklaştırmadıklarını sağır sultan bile duymuşken, 'bana belge getirenler maskeliydi' diyerek açıkça yalan söylemeyi tercih ediyordu.

Gerçekten komedi gibi bir şey!

14-Baykal'a kurulan kaset tezgâhından sonra 'aday olmayacağını' söyledi ertesi gün aday oldu.

Şaka gibi bir siyasetçi!

15-'Genel başkanlar cumhurbaşkanlığına aday olmasın' dedi şimdiden en hızlı aday oldu

16-Berat Albayrak İsrail'e hiç gitmediği halde 'Berat Albayrak Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e gitti' dedi.

Bu kadar bariz yalan söyleyen bu adam ana muhalefetin lideri!

16-Yerel seçimler öncesi 'kimse işten çıkarılmayacak' dedi sadece İstanbul'da 15 bin kişi işten çıkarıldı!

İşi gücü yalan.

En son yalanı ise kelimenin tam anlamıyla tüy dikti.

17-Hiçbir gizliliği bulunmayan herkesin elde edebileceği kimi dekontları göstererek yasal para transferini 'Erdoğan ABD'ye kaçacak' şeklinde haberleştirmesiyle politik dedikodu ve sistematik yalan üretim makinesine dönüştüğünü tescil etmiş oldu.

Kaçacak dediği lider, seçimle işbaşına gelmiş icranın başı, Ordunun başkomutanı, 20 senedir ülkeyi yöneten, canına kastedildiği darbe teşebbüsü sırasında bile darbecilere meydan okuyan bir lider.

Bir taraftan Yunan'a ağzının payını veren, NATO'da terör destekçilerini köşeye sıkıştıran ABD devlet başkanı dâhil dünya liderlerinin iknaya çalıştığı, öte yandan güneyde askeri operasyon için hazırlıklar yapan cumhurbaşkanı için 'kaçacak' iddiası hakikaten tüy dikti.

Şaka gibi bir adam.

Bu gidişle cumhurbaşkanlığının değil ama Cem Yılmaz'ın koltuğuna oturabilir!