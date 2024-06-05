Raylara atlayan İstanbullular

Canlarını tehlikeye atıyor,

İşe geç kalma telaşıyla metro raylarının üstüne korkusuzca atlıyorlar.

Anadolu Ajansı haberi

*⁠ İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı Metro hattı arıza yaptı.

*⁠ ⁠Metroların yönleri karıştı

*⁠ ⁠Yolcular, metro hattına inerek karşı tarafa geçti şeklinde duyurdu.

Küçükçekmece'de kendi kendine çöken bina akıllara İmamoğlu'nun 650 bin konutun kentsel dönüşümüne karşı çıktığı açıklamasını getirdi.

Reklam bütçesinin deprem bütçesini geçtiği bir yönetim anlayışı var karşımızda.

Geçen gün Nazan ablam ziyaretimize geldi, hayal kırıklığını anlatıyor.

Çocukluğunun geçtiği Gülhane Parkı'na gitmiş yıkılmış.

"Laleler, birbirinden güzel güller, çiçekler gitmiş, etraf çayır çimen olmuş" diye anlatıyor.

"Hadi bizi geçtik, turistler için en azında bu bölgenin güzelleştirilmesi gerekmez miydi?" diye soruyor.

Kentin caddelerinde İmamoğlu'nun vaatlerinin yazılı olduğu ama tutulmayan sözlerin pankartları boy boy duruyor.

Caddebostan Sahili'nde, Samatya kıyılarında kameraya yansıyanlar insanı dehşete düşürüyor.

İstanbullu para kulelerini unuttu bile.

Roma turu da iki gün konuşuldu unutuldu.

İmamoğlu ise tüm bunlar yokmuş gibi şimdi Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı için rakibi Mansur Yavaş'a karşı hamle yapmaya çalışıyor.

CHP Genel Başkanı Özel ise özgüvenli bir açıklamayla, "Partimiz görevlendiriyor" diyerek "Patron benim" mesajı vermeye çalışıyor.

Yani CHP'de güç savaşları sürüyor.

Kente hizmet gündemde bile değil, peki ne gündemde?

İmamoğlu, kameraların karşısına geçiyor.

DEM'li Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasına tepki gösteriyor. Oysa CHP Genel Başkanı Özel zaten bu konuda DEM'in yanında olduğunu söyledi.

Bu arada bir parantez açalım, DEM'li Başkan Akış'ın 10 yıl boyunca yargılanması normal değil. Özel ve İmamoğlu bu duruma itiraz ediyor. Haklılar da ama aynı şekilde HDP için açılan kapatma davası da yıllardır sürüyor. CHP'den daha bir gün bile bu dava neden bu kadar uzadı itirazı gelmedi. Neyse konuyu dağıtmayalım.

İmamoğlu ise sahnenin gerisinde kalıyorum telaşıyla rol çalmaya çalışıyor.

Belli ki "2028 için savaşmayı sürdüreceğim" mesajı veriyor.

Ne diyelim kendimiz ettik kendimiz bulduk mu?

Hakkımızda hayırlısı...

"ÇAY FİYATI 25 LİRA OLSUN"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de çay mitingi yaptı.

Bu yıl açıklanan çay fiyatına tepki gösterdi.

Aynı tepkiyi CHP Grup Toplantısı'nda da sürdürdü.

Özel diyor ki, "Çay fiyatı 17 lira az, en az 25 lira olsun". Kulağa ne kadar hoş geliyor. Oysa geçen yıl çayın kilosu 11 liraydı. Hükümet bu yıl yüzde 54 zam verdi. Özel ise enflasyonla mücadele yılında kilo fiyatının 11 liradan 25 liraya çıkarılmasını yani yüzde 127 zam yapılmasını öneriyor.

Peki bu şekilde enflasyonla nasıl mücadele edilecek?

Bu konuda bir cevap yok.

Sürekli olarak popülizm, bol keseden atmasyon vaatler kulağa şirin geliyor.

Ama geçmişte bu siyaset bize 65 yaşında emekliliği, IMF kapılarında dilenci gibi beklemeyi getirdi.

Özel sürekli olarak yaraları kanatma siyaseti izliyor.

Atanamayan öğretmenler mitingi, emekli mitingi, çay mitingi listeyi uzatmak mümkün. Ancak burada yaraları kanatırken CHP'nin pansumanı ne onu da söylemesi gerekiyor? Zira CHP'nin özellikle yerel yönetimlerde kendi söküğünü dikemediğini herkes görüyor. Örneğin İstanbul'da emekliler hala 10 bin lira pazar parası yardımını, her gün ekmek verilmesini, kentsel dönüşüm için yüzde 65 destek ödenmesini bekliyor. Kartal Belediyesi işçileri maaşını istiyor.

MEHMET ŞİMŞEK'İ TAŞLAMAK

Muhalefet endişeli mi?

Yoksa bana mı öyle geliyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve geleli bir yıl oldu.

Türkiye'nin kredi notu yükseldi.

Risk primleri düştü.

Merkez Bankası rezervi artıya geçti.

Türkiye 15 çeyrektir büyüyor.

İhracatta 260 milyar dolar sınırını geçme yolundayız.

Ve tüm bu süreçte Bakan Şimşek'i taşlama modası hiç geçmedi.

İlk başta "Erdoğan aslında istemiyor, kavgalılar" yalanı dolaşıma sokuldu.

Düne kadar düşük faize karşı çıkanlar bu kez faiz yüksek demeye başladı.

Şimdi de bir yılın ardından enflasyonun tepe noktasını gördüğü Mayıs rakamları üstünden taşlıyorlar. Hem de ne taşlama...

CHP lideri Özel "Gelen gideni arattı" mesajı veriyor.

Sözcü TV, "Enflasyonu zirveye çıkardı" manşeti atıyor.

Sözcü TV'de Deniz Zeyrek, "Mehmet Şimşek'in benim için IMF temsilcisi Coterrelli'den hiçbir farkı yok. Parası olanlara hizmet ediyor. Türkiye'nin dışındaki zenginlere hizmet ediyor. Türkiye'deki yoksulu zerre kadar düşünmüyor" diye konuşuyor.

Şimdi ben net söyleyeyim bu cephe böyle söylüyorsa Şimşek gerçekten doğru yoldadır diye düşünüyorum. Aksine bu cephe Şimşek'i övseydi aklıma bir şüphe düşerdi. Zira enflasyon belasını da yenersek muhalefetin elindeki tüm kozlar da düşmüş olacak.

O yüzden ekonomi yönetimine hep destek tam destek şiarıyla biraz daha sabırlı olmak gerekiyor. "Her şey çok güzel olacak" söylemi son 5 yılda çok kirlendi ama ben söyleyeyim gelecek bugünden güzel olacak merak etmeyin.