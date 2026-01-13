Reis'le iki saat!

Cumhurbaşkanımızdan bahsediyorum.

O bizim için hep Reis'di.

RP İstanbul İl Başkanı olarak Reis'di; İBB Başkanı olarak Reis'di; Başbakan olarak Reis'di; Cumhurbaşkanı olarak da Reis!

Girdiği her seçimi halkın oylarıyla nasıl kazandığını bir türlü anlamayan muhalefetin Reis'in gönül kazanmakta mahir bir siyaset ustası olduğunu görme ihtimali de yok.

O henüz il başkanıyken girdiği herhangi bir sokakta çocukların dahi etrafında toplandığı halkın sevgilisiydi.

Belediye başkanlığı döneminde kenar mahalledeki fakir fukarayı basına haber vermeden ziyaret edip evlerini şenlendirirken de halkın sevgilisi olmuştu.

Başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde balkondan çaya davet eden amcaların teyzelerin evini teşrif ederken herkesin gıpta ettiği bir sevgiye mazhardı.

Halkın içinden biriydi. Onların halinden ve dilinden anlayan biriydi.

Ve en önemlisi çok ihlaslı bir mümindir!

Daha belediye başkanıyken tüm Türkiye'de sevilen ve ünü ülke dışına taşmış bir siyasetçi olmuştu.

Tabii ki bu sevginin temelinde sadece insani ilişkiler değil belediye başkanıyken İstanbul'un susuzluk, çöp, çamur, çukur, ulaşım ve hava kirliliği gibi devasa sorunlarını çözmüş olması; başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde iflas etmiş devleti ayağa kaldırmakla yetinmeyip birçok alanda küresel bir güce kavuşturması da vardı.

Sosyal medyada bir teyzeye Reis'i neden desteklediğini soruyorlar, 'Oğlum sağa baksan Osmanlı eseri sola baksan Erdoğan eseri var!' cevabını vermesi onu çok güzel özetlemiyor mu?

Fakat bütün bu başarıların temelinde insani ilişkilerindeki samimiyetin yattığını belirtmek isterim.

Muhalefet ve bir şekilde muhalif duruma düşmüş kimi dostlar Reis'e ulaşılamadığını, kimi meselelerin kendisine iletilemediğini, kimseyi dinlemediğini söyleyerek eleştiriyorlar.

Ben, Reis'i 25 Nisan 1975 yılında MTTB'nin Spor Sergi Salonundaki Milli Gençlik gecesinde Sakarya Şiiri okuduğu günden beri tanırım.

1985 yılında RP İl Başkanı olduğundan beri de onu destekliyorum. Belki onu en çok ikaz edenlerden biriyim ama o günden bu güne ulaşamadığım bir zaman dilimi hatırlamıyorum.

Bütün bunları anlatmamın sebebi Reis'in çok yoğun olduğu için herkesle her zaman artık görüşme imkânı olmayabilir. Çünkü o, sadece Türkiye meseleleriyle değil küresel sorunlarda da ilgilenen en etkili aktörlerden biri konumunda.

Bu yoğunluğa rağmen taleplere cevap vermekten de çekinmediğini biliyorum.

İstanbul'da mukim eski milletvekilleri olarak kendisinden bir randevu istemiştik. 9 Ocak Cuma günü bizi kabul etti.

38 arkadaşın katılabildiği toplantı tam iki saat sürdü ve katılan her arkadaşa söz verdi ve arada Lokman Ayva Bey'in bir konuyu anlatırken çamaşır makinası örneği verince, 'Otomatik mi merdaneli mi?' diye yaptığı kimi espriler dışında kimsenin sözünü kesmedi sonuna kadar dinledi.

Reis'in bu sabırla dinleme özelliği hangi liderde var bilmiyorum ama kimi gereksiz uzatmalara bile sesini çıkarmayan bir sabrı var!

Arkadaşlar hem ülke sorunlarıyla hem küresel sorunlarla ilgili her şeyi rahatlıkla dile getirdiler.

Eleştirilerini ve tekliflerini hiçbir sınırlama olmaksızın söylediler.

Bazı arkadaşların hayli uzun konuşmalarına rağmen onları sabırla dinledi.

Uyuşturucuyla mücadeleden, sosyal medyaya, vergilendirmedeki kimi aksaklıklardan parti içindeki kimi meselelere kadar her arkadaş heybesindekileri döktü.

TV kanallarındaki dizilerden tutun trafik yasasına ve uygulamalarına, Terörsüz Türkiye sürecindeki kimi endişelere, yargıdaki aksaklıklara, eğitimdeki meselelere, ülkemize sığınmış olanlarla ilgili konulara varıncaya kadar herkes herhangi bir sınırlama olmaksızın konuştu, Reis sabırla dinledi.

Trump, Putin ve Şara ile telefon görüşmelerinden Filipinler'deki bir üniversitenin ihtiyacına kadar küresel sorunlar dile getirildi, Reis elinde kalem not aldı.

Ayrıca solunda oturan Genel Başkan Yarımcısı Dr. Halid Yerebakan ve sağında oturan Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da konuşulanları not aldılar.

Hatta Reis'in talimatıyla toplantı sonunda Yerebakan uyuşturucuyla mücadele konusunda Bakan Bak da bahis ve kumarla ilgili kısa bilgilendirme yaptılar.

Reis, toplantı sonunda 'Bu toplantıları sık sık yapalım!' diyerek de memnuniyetini ifade etti.

Özetle Reis'e ulaşılamıyor meseleler anlatılamıyor propagandasının ne denli asılsız olduğunu bizzat yaşayarak gördük.

Bu arada bir milletvekili arkadaşımızın ilinin CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanından Reis'e selam getirmesi dikkat çekiciydi!