Sahte müfettişlere dikkat!

Sahte polis, sahte hâkim, sahte MİT'çi derken vatandaştan menfaat elde edilecek her meslekte olduğu gibi SGK ve İş Müfettişlerinde de zaman zaman sahte müfettiş furyası oluyor.

Yine öyle bir dönemdeyiz, maalesef cezalar yetersiz veya caydırıcı olmadığı için de bitecek gibi görünmüyor. En kısa zamanda bu tür kamu görevlisini taklit eden suçlar için de ağır yaptırımlar getirilmezse önüne geçilecek gibi değil.

SSK ve SGK'da başmüfettiş olarak görev yaptığım dönemlerde de yaygın bir sahte müfettiş furyası vardı, maalesef şimdi de çok yaygın. Hatta artık çağrı merkezi kurup dolandırıcılıkta çağ atladıklarını bile söyleyebiliriz.

Çalışma Bakanlığında Baş İş Müfettişi olduğunu söyleyen dolandırıcıların bıraktığı numarayı aradığınız zaman "Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mevzuatları Danışmanlık Merkezi" veya "Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Müdürlüğü" olarak santral açılıyor, "İş Müfettişleri Derneğinin İştirak Şirketi" olarak kendilerini tanıtıyorlar.

Bakanlıktaki müfettişler için yardım adı altında para topladıkları veya kitap-dergi satmaya çalıştıkları veya danışmanlık ve iş takibi yapacaklarını vs. belirterek parasal talepte bulundukları, şahıs firmasından resmi fatura kestikleri, faturalarında SGK ve Maliye Mevzuat Yayınları Dağıtım Merkezi adını kullandıkları görülüyor.

Söz konusu sahte müfettişler 5.000 TL, 10.000 TL ve 20.000 TL'lik kitap paketlerinden birini alanının Bakanlıktaki işlerinin takip edileceğini ve sorun yaşamamalarını sağlayacakları vaadinde de bulunuyor.

Esasında telefonda kullandıkları isim de, soy isim de çoğu zaman sahte, bakanlık telefonu olarak verdikleri telefonlar da kendi şirket telefonları. Maalesef şirketlerin zaaflarını iyi bilen bu tür dolandırıcıların sayısı azalmadığı gibi, bilakis her geçen gün daha da artıyor.

Ne İş Müfettişleri, ne SGK Müfettişleri, ne Vergi Müfettişleri veya ne de diğer kamu kurumlarının müfettişleri ya da memurlarının bu şekilde bir kitap-dergi satması söz konusu değildir.

Hele hele İş Müfettişleri Derneği veya SGK Müfettişleri Derneğinin bir danışmanlık veya kitap satış iştiraki olmadığı gibi, saygın meslektaşlarımızı da töhmet altında bırakan bu dolandırıcılar isim ve iletişim bilgilerini ticaret odası, internet veya sosyal medyadan buldukları üst düzey yöneticileri ismen arayarak sanki kamu kurumundan arıyormuş intibaı verilerek ısrarlı bir şekilde firmalardan menfaat temin etmeye çalışıyor.

Bu tür dolandırıcılar kibar ve devlet dili kullanarak, büyük şirketlerin genel müdür veya yönetim kurulu başkanı gibi üst yöneticileriyle üst perdeden konuşarak sanki devlet kurumundan arıyor intibaı veriyorlar.

Telefon numarası ve isim bırakarak aranmalarını, aksi halde sıkıntı yaşayacaklarını ima ederek aba altından sopa gösteriyorlar.

İşverenlerden sahte müfettişlerce dolandırıcılık amaçlı bu tür konularda duyarlı olması, herhangi bir ödeme yapılmaması, söz konusu isim veya başka bir ad altında bu ve benzeri bir yöntemle para istenilmesi durumunda kesinlikle bu kişilere itibar edilmemesi ve konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması ve yetkili makamlara şikâyette bulunulmasını öneriyoruz.

2022 yılına gelmişiz ama halen bu dolandırıcılara bir çözüm bulunamamış. Çünkü kaçmak kolay, ispatlamak zor ve en önemlisi cezalar caydırıcı değil.

Aylık milyonlarca haksız para kazanan bu güruha önlem alınması çok elzemdir.