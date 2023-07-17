Sanatçıya Osman Kavala tehdidi





TRT'nin dijital platformu Tabii'de Metamorfoz adında bir dizi yayımlanıyor. Dizinin mevzusu, zengin bir ailenin Solcu çocuğunun hayatı; Babası ölünce şirketin başına geçen Solcu genç, casusluğa varan birtakım kirli ilişkilere giriyor.

Metamorfoz'un ilk bölümü büyük gürültü kopardı. Sebebi ise, dizi senaryosunun, Batıcı Gezi Ayaklanması Davası'nda yargılanıp "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala üzerine kurulduğunun iddia edilmesiydi. İddia sahipleri Batıcı Gezi Ayaklanması'nı destekleyen güruh. Üzerlerine alınmışlar!

HDP'nin yerini alan Yeşil Sol Parti'nin Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) yazı yazarak "Metamorfoz" adlı dizi dolayısıyla TRT'ye yaptırım uygulanması istedi. Çandar'a göre Metamorfoz dizisiyle, "İş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala hedef alınıyor."

Çandar her ne kadar Kavala'nın hedef alınmasından bahsetse de esas hedefe konulanlar dizinin oyuncuları. Cezaevinden mektup yazan Osman Kavala mektubunun sonunda, "Beni şaşırtan ve bana üzüntü veren genç sanatçıların bu itibar suikastı projesinde yer almaktan rahatsızlık duymamaları." diyerek aba altından sopa gösteriyor. Sadece Kavala değil. Kavala'nın destekçileri de dizinin başrol oyuncusu Can Nergis'e sanat hayatının bu diziyle bitebileceğinin ikazını usul usul yapıyorlar! Malum hâlâ sanat kültür işlerine yön verenler bunlar. Osman Kavala da bu çevrelerce "Kültüre yatırım yapan iş insanı" olarak tanıtılıyor.

Sermaye sahibi olmak kadar sermayeyi nasıl harcanacağını bilmek de mühim. Kavala kendi dünya görüşüne uygun sanat kültür ve sivil toplum hareketlerine para akıtan bir isim. Haliyle de bu alanlarda söz sahibi. Metamorfoz dizisinin oyuncularına aba altından sopa gösterme gücünü de buradan alıyor.

Mezkûr diziye ülkemizdeki Batıcılar birlikte Batı'dan da tepki geldi. Almanya'da faaliyet gösteren altı sivil toplum kuruluşu, "Kavala'yı itibarsızlaştırdığı ve küçük düşürdüğü" iddiasıyla Metamorfoz hakkında şu açıklamayı yaptılar: "Bir kültür destekçisi ve aydın olan Osman Kavala'yı itibarsızlaştıran ve küçük düşüren bir dizinin devletin yayın kuruluşu olan TRT'nin dijital platformunda yayınlanmasından ciddi endişe duyulmaktadır."

Batı medyasında dizi hakkında çıkan haber ve yorumlara bakılırsa dizi hakkında sadece Almanya'daki altı sivil toplum kuruluşunun endişe duymadığı görülecektir; Hâkezâ Kavala'nın elinin uzunluğu da...

Peki, neden endişe duyuyorlar?

Sanırım bu soruya cevap, Almanya'dan yapılan açıklamadaki "Bir kültür destekçisi" ifadesinde!..

Onların kültürden ve sanattan ne anladıkları ve neyi kastettikleri malum.

Osmanlı Kavala'nın kimliğine dair Mayıs ayında bir yazı (https://www.star.com.tr/yazar/osman-kavala-kim-yazi-1787280/) yayımlamıştım. O makalemde bir hanım yazarın yaşadıkları üzerinden Kavala'yı anlattığı yazısından iktibas yapmıştım. O yazıyı okuduğunuzda Kavala ve çevresinin, kendi dümenlerinde gitmeyen sanatçıları tehdit etmekte ne kadar ciddi olduğunu göreceksiniz.