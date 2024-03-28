Sandık Hesabı

Belçika'da yaşanan olaylar terör örgütü PKK'nin Avrupa'da ne denli organize olduğunu bir kez daha gördük.

Avrupa başkentlerinde Türklere dönük saldırılar durduk yere başlamadı. Ankara-Bağdat arasında yaşanan süreç örgüt mensuplarının moralini iyice bozdu.

Terör örgütünün yerel seçimler öncesi kitleleri sürüklemek ve seçim öncesi taraftarlarını konsolide etmek için gayret gösterdiğini unutmamak lazım.

Örgüt, DEM Parti üzerinde çok etkili. Partinin delege yapısından aday belirleme sürecine kadar örgütün pençesinde olduğunu söylersek haksızlık yapmayız.

CHP-DEM Parti Gizli Nikahı

Kent Uzlaşısı formülü ile birçok şehirde CHP ile anlaşan DEM Parti, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde belediye meclis üyelikleri ile temsil edilecek. Belediye meclis üyelerinin ne kadar etkili olduğunu belediye kanununu bilenler bilir. Bu anlaşmanın getireceği krizleri seçim sonrasında daha çok konuşacağız.

DEM Parti'ye giden süreçte HDP ve Yeşil Sol Parti'nin Kürt sosyolojisinin taşıdığı mirasla kavga ettiğini de biliyoruz. Değerlerini, inancını, geleneğini yitirmiş bir Kürt kimliği inşa etmek isteyenler genellikle yurtdışında eğitim almış politikacılar.

Avukat Ahmet Zeki Okçuoğlu, İstanbul İHD başkanıydı. Öcalan Kenya'dan getirildiğinde avukatlığını yapmıştı. Daha sonra örgüte ve terörist başına karşı ağır eleştiriler getirmişti. DEM Parti'nin Diyarbakır Belediye Başkanı hakkında yazdıkları ise başka bir boyutu gösteriyor. "Sözde Kürt partisi DEM'in Diyarbakır belediye başkanı adayı Serra Bucak, X'te 27. 1. 2024 tarihinde yayınladığı mesajda, "Aile devletten sonra gelen en gerici kurumdur!" diyordu. Bu söz, apocu ahlaksızlığın bir ifadesidir. Serra Bucak'ın babası Serhat Bucak kızının, Kürt ahlakı ve adabına uymayan bu sözünü içine nasıl sindirebildiği hakkında bir malumatım yok, ama değerli Kürt şahsiyeti dedesi Faik Bucak'ın mezarında defalarca ters döndüğünü tahmin edebiliyorum. Kürdistan'nın Başşehri Diyarbakır'ı, Kürt ahlakı ve adabına böylesine mugayir bir apocu yönetecekse, Türk kolonyalizminin memuru kayyumu tarafından yönetilmesini tercih ederim."

Okçuoğlu 24 Mart'ta ise "Apoculuk Kürtlere giydirilmiş ş(....)sizlik gömleğidir. Kürtler apoculuk gömleğini yırtıp atmadıkları müddetçe hiçbir şey elde edemezler; Türklerin oyuncağı olurlar ancak." İfadeleriyle eleştirilerini dile getiriyor.

DEM Parti bu Pazar seçime giderken Kürtlerin değerlerini hafife alan, inancıyla alay eden adaylarıyla gündeme geliyor. Ama aynı DEM Parti büyükşehirlerde meclis üyesi pazarlıklarıyla karşımıza çıkıyor.

HDP çizgisinin CHP ile ilişkisi birçok isim eleştiriyor. Selim Çürükkaya uzun zamandır Kürt siyasi hareketinin İmralı'dan kontrol edildiği ve her defasında çamura saplandığını vurguluyor.

14 Mayıs 2023 seçimlerine giderken gizli nikahla masanın altında tutulan HDP-Yeşil Sol Parti seçmeni 28 Mayıs'ta 2. tura giderken Ümit Özdağ'la karşılaştı. CHP'nin şapkasından çıkan bu son dakika partneri Kürt seçmen için bir travma yarattı. Ümit Özdağ'la imzalanan gizli protokolü Özgür Özel de Ekrem İmamoğlu da gayet iyi biliyordu.

Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu indirirken CHP Kurultayında delege transferi yaptığını sağır sultan duydu. Şimdi DEM Parti oylarını satın aldığı iddiaları ayyuka çıktı. 31 Mart seçim sonuçları bize bağlamda çok şey söyleyecek. Mahalle mahalle, sandık sandık oylar bize seçmenin tercihini gösterecek.