Sapkın ideolojinin ağı

ABD'li iş adamı ve pedofili suçlusu Jeffrey E. Epstein hakkındaki 900 sayfalık dosya üzerindeki yasak kaldırıldı.

Hem ABD'deki iç çatışma hem de uluslararası alanda bu konudaki çatışma derinleşiyor.

Öyle görünüyor ki...

Önümüzdeki dönemde Epstein'in oluşturduğu kirli ağı daha çok konuşacağız, tartışacağız.

Ama neresinden tutarsanız tutun, bir çirkefin içine yuvarlanıyor dünya.

Cenab-ı Peygamber "dehre yani zamana küfretmeyin" öğüdünü verir.

Kafalarımızın çok karıştığı bir devirde yaşıyoruz.

İnsanın olaylar karşısında nutku tutuluyor.

Her olay sonrası...

Daha kötüsü var mı demeye kalmadan öyle bir olayla karşılaşıyorsunuz ki, aman Allah'ım.

Çık çıkabilirsen işin içinden.

Hayatın her alanında, düşünce namına, değer namına ifsat yayılıyor.

Siyaset diyeceğiz...

İlke yok!

Savaş diyeceğiz...

Hukuk yok!

Kültür mü?

Ahlaktan soyundurulmuş, tecessüsü zorlayan, teşhiri ve hedonizmi dayatan kirli bir çark.

Bütün bu hengâmede, insan kimliğinden soyunduruluyor, yığınsallığın içinde öz benliğinden, yaratılış gayesinden uzaklaşıyor.

Çürüme ve toza dönüşme süreci tüm hızıyla devam ediyor.

Meşum Epstein'ın oluşturduğu pedofili ağı hakkında konuşmaya yürek dayanmaz.

Vicdanı olan herkesi insanlığından utandıran bir olay.

Amerika başta olmak üzere bütün dünyayı kuşatacak şekilde siyasetçiden sözde düşünürüne, bilim insanına kadar uzanan çirkef bir ağdan bahsediliyor.

Bugünkü Siyonist katliamcıları şımartan, o, ırkçı entegristlere bir noktada güvenlik kubbesi işlevi gören bir ağ bu.

Epstein'ın İsrail'e çalıştığı herkesin malumu.

Geçmişte İsrail'e casusluk yapan Ari ben Menashe, Epistein'in oluşturduğu fuhuş ve pedofili ağı için şunları söyledi:

"Dünyanın dört bir yanındaki ünlüleri ve politikacıları tuzağa düşürmeyi amaçlayan bir istihbarat operasyonuydu."

Amaç, şantajla etkin insanları İsrail'in politikalarına hizmet ettirmek.

İşte paylaşılan 900 sayfalık dosyada bu isimler var.

Peki neden şimdi paylaşıldı dosya?

Dedik ya, hukuku olmayan bir savaş bu.

Ve Siyonist Yahudilerin doğasına çok uygun.

Tecessüsü zorlayan, teşhiri dayatan, şantajı esas alan bir mantıkla üretilen mesiyanik bir politika.

Bugünün İsrail sorununun temelinde de bu saplantılı inanç var.

Dün 'komplo teorisi' dediklerimiz, bugün bir olgu olarak karşımızda duruyor artık.

Söz gelimi...

ABD'de milliyetçiler ile Siyonistler arasındaki kapışmanın bir aşamasını pedofili ve fuhuş ağının ayrıntılarını veren bu dosyanın belirleyeceği söyleniyor.

Çünkü ABD'de İsrail'in maliyeti hakkında ciddi sesler yükselmeye başladı.

"İsrail'i destek için bir sınır olmalı" diyenler de seslerini yükseltiyor artık.

Olayın başka bir yüzü de şu...

Bir zamanlar "İsrail'in Filistin'e karşı işlediği suçlar, bu devletin en küçük medeniyet değerinin olmadığını gösteriyor" diyen Noam Chomsky bu listede.

Artık o da daha kısık sesle konuşmak zorunda kalıyor.

Sözde düşünürler, sözde sanatçılar ve bilim insanları.

İngiltere Prensi Andrew, kapitalist oligarşinin en tepesindeki iş adamları, CEO'lar da listede.

Orta Doğu ülkelerinden işadamlarını da ekleyin bu listeye...

Herkes aynı kirli ağın içinde!

Siyonizm dediğiniz kirli bir istihbarat şebekesi ve propaganda ile şekillenen medya ağı üzerine yükselen, parçalanmış benliği besleyen kör bir ideoloji.

Bugün tarih ve dolayısıyla uluslararası siyaset "Mesih'in gelmesini hızlandırma" iddiasıyla şiddet ve her türlü gayrı ahlakiliği üreten bu entegrist ideolojinin kapanına tutulmuş durumda.

Neydi entegrizm? Bir kere daha hatırlayalım:

"Dini veya siyasi inancı, tarihin bir önceki döneminde sahip olduğu kültür yapısı veya müesseseleriyle özdeşleştirmektir."

Entegrist açısından inancının dışında her şey araçsaldır.

Kendisi de sapkın olan, ifsat oluşturmakta mahir Siyonist rejimin çocuk istismarına dayanan sapkın ağla iç içe olması bu yüzden kimseyi şaşırtmamalı.