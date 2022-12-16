Saraçhane'de 16 milyon 85 milyon kavgası

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkeme henüz kararını açıklamamışken sosyal medya hesabından kitlesine şu çağrıyı yaptı: "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum."

İmamoğlu'nun, karar ne olursa olsun insanları Fatih Saraçhane'deki belediye binasının önüne çağırdığını okuyunca kendi kendime "Mahkemeyi fırsat bilip herhalde Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayacak" dedim. Mahkemenin mahkumiyet kararından sonra mezkûr çağrıyı yapsa, "kitlesinden destek istiyor, çağrı yapması normaldir" denilebilir ama daha mahkeme kararı çıkmadan bu neyin acelesiydi?

Üstüne, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in İmamoğlu'nun çağrısına "Ankara'dan yola çıktım geliyorum" diyerek mukabele ettiğini görünce mevzu kafamda netleşti: "Tezgah tamam"!

Türkiye'de bu hadiseler olurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da pasaport kuyruğunda beklerken fotoğrafı da sosyal medyada dolaşıyordu. O pasaport kuyruğunda bekleye dursun birileri onu Cumhurbaşkanı adaylığından gönderme kuyruğuna çoktan girmişti.

Mahkemenin İmamoğlu'na hakaret suçundan dolayı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vermesi Ekrem İmamoğlu cephesinde sevinçle karşılandı. Meral Akşener'le İmamoğlu'nun İBB binasında sarılırken ortaya çıkan mutluluk görüntüsü siyasi tarihimizde yerini alacak bir görüntü. Hapis cezasının coşkuyla karşılanması bazı CHP'lilerde bile "Bu kadar da olmaz" tepkisine sebep oldu.

Bu noktada CHP eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş'ın şu iddiası, İmamoğlu ve Akşener'in hapis cezasına sevinç çığlıkları atmalarının izahı sadedinde: "İmamoğlu çevresine, merak etmeyin, Aralık'ta cumhurbaşkanlığı adaylığının ibresi tamamen bana dönecek, diyor."

Yarkadaş, İmamoğlu'nun bu sözü mahkemeden 15 gün önce söylediğini de vurguluyor.

İmamoğlu'nun çağrısı halkta bir karşılık bulmadı. Meydanda 15-20 bin arası insan vardı. Çoğunluğu da belediye personeliydi.

Şovun ertesi günü ise Saraçhane'de kısır masasının 6 sakini sahne aldı. Parti liderlerinin katıldığı programda bile meydan dolmadı.

Saraçhane'de ince mesajlar havada uçtu. Kemal Kılıçdaroğlu sürekli "Hiç kimse hiçbir güç Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmet etmekten alıkoyamaz. Görevini onuruyla ve şerefiyle yapacaktır. 16 milyon İstanbullu arkasındadır." diyerek İmamoğlu'na zıplama ihtarı çekti.

Hapis cezasını İmamoğlu ile adeta göbek atarak kutlayan İP Başkanı Meral Akşener ise Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle karşılık verdi: "Artık 16 milyon İstanbullunun dışında 85 milyon Türkiye'nin de senin yanında olduğunu buradan, Saraçhane'den görüyoruz." Ekrem İmamoğlu da "85 milyonun hizmetinde olduğunu" her fırsatta dile getirdi.

Meydanda "16 milyon" ile "85 milyon" rakamları havada uçuştu. Kılıçdaroğlu "16 milyon" diyerek İmamoğlu'na "belediye başkanı olarak kalacaksın" mesajını verirken İmamoğlu-Akşener ittifakı "85 milyon" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağı mesajını verdi.

Saraçhane'deki "16 milyon" - "85 milyon" kavgası aylardır alttan alta devam eden çekişmenin artık su üstüne çıkmasıdır. Gong çaldı, ben tribünde yerimi aldım!..