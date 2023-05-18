Asrın Seçimi...

Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimi.

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Tüm bunlar 14 Mayıs seçimine verilen isimler.

Baktığınızda hepsi doğru.

Peki farkında mıyız?

Evet!

İspatı?

Katılım...

İnanılmaz bir katılım gerçekleşti.

Kuyrukları gören birçoğu acaba 1987 seçmen katılım rekoru kırılıyor mu diye sordu.

1987 yılında %93,3 ile oluşan rekor kırılamadı ama bu orana en yakın ikinci rakam olan 2018 yılı %86,24 rekoru %88,92 ile kırılmış oldu.

Çıktık Açık Alınla...

Gerçekten milletçe çok büyük sınav verdik.

Seçimi germek için her yol denendi, seçim son derece gerildi ama feraset sahibi millet gerilmedi.

Süreci büyük bir olgunlukla götüren aziz millet tuzağa düşmediği gibi kurulan tuzağı da kuranın başına geçirdi.

Ancak öylesine sinsi bir yapıyla yüz yüze ki millet. Tuzağın birini yıkıyor anında ikincisini kuruyorlar, oyunun birini çökertiyor anında yenisini kurguluyorlar.

Adaylar...

Başlangıçta Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ndan oluşan iki adaylı bir seçim öngörülüyordu.

Ancak olmadı.

Beklenmedik bir anda küresel çetenin oyununu bozacak bir gelişme yaşandı ve yarışa üçüncü bir aday dahil oldu.

Muharrem İnce...

"CHP'de ulusalcı ve Atatürkçü kadrolar tasfiye edilmiştir. Dolayısıyla bizim inandığımız doğru ve ilkelerden eser kalmamıştır. Bu değerlerin olmadığı bir yerde bizim de yerimiz olamaz. Bu nedenle yıllardır birlikte yol aldığım partimle yollarımı ayırıyorum." diyerek CHP'den ayrılan İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını açıklaması küresel çetenin oyununu bozan bir gelişmeydi ve acilen tedbir alınması gerekiyordu.

Onlar da öyle yaptı ve hemen oyun kuruldu...

Satranç Başlıyor...

Kurulan oyundan ve başına geleceklerden bi haber seçim kampanyası yürüten İnce'ye millet ittifakının oylarını böldüğü gerekçesiyle bir linç kampanyası başlatıldı.

İnce her yerden, her açıdan yağmur gibi saldırılar alıyordu.

Ancak bu tedbir yeterli değildi. Zira kampanyanın tutmama, İnce'nin direnç gösterme ihtimali vardı.

İşte bu riski ortadan kaldırmak için ikinci bir satranç hamlesi daha yapıldı ve İnce'nin karşısına saha dengesini sağlayacak bir aktör sahaya sürüldü.

Sinan Oğan...

Rol Dağılımı...

Bu oyunda Oğan'ın görevi Cumhur ittifakının oylarını bölmek, CHP'nin görevi ise Oğan'ın adaylığı için gerekli 100.000 imzayı toplamaktı.

Seferberlik başladı ve CHP'liler tarafından verilen çoğunluk imzalarla Oğan denkleme dahil oldu.

Bu hamle ile aday sayısı dörde yükseldi ve böylelikle saha da küresel denge sağlanmış oldu.

Oyun bitti mi?

Hayır!

Daha yeni başlıyor...

Kaset...

Bir FETÖ-CHP klasiğine dönüşmüş kaset olayı patladı.

İnce'ye ait olduğu iddia edilen servis görüntüler sosyal medyanın her yerine sızdırılmıştı.

Ancak bu montaj görüntülerde para etmedi.

Kasetin yetersiz kalacağını gören CIA, kripto FETÖ üyeleri üzerinden iftira kampanyasını başlattı.

Sonunda baskılara dayanamayan Muharrem İnce Kemalden önce bay bay diyerek adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Oyun Şimdi Başlıyor...

Yapılan seçim sonucu iki ittifaka da mesafeli yaklaşık 2.500.000 milyonluk bir seçmen kitlesi oluştu.

Argo deyişle Sinan Oğan hemen bu kitleye çöktü ve oluşan %5'lik kalabalığı kendine mal etmeye çalıştı.

Oysa durum asla böyle değildi.

MHP'nin bünyesinden attığı Sinan Oğan'ın bir partisi bile yoktu. Aynı zamanda ne bir teşkilatı ne de bir siyasi oluşumu.

Peki o halde %5'lik bu dilimde kimler var?

Esasen bu dilimde Memleket Partisi seçmenleri ile küskün MHP, AKP ve Zafer Partisi seçmenleri var.

Dağılım yönünden incelediğinizde en büyük oran şüphesiz yarıdan fazla miktarı ile Memleket Partisi.

Muharrem İnce sadece adaylıktan çekildiğine göre ortaya çıkıp partisine neden sahip çıkmaz bilinmez ama ben eninde sonunda çıkıp seçmenlerini yönlendirmesini bekliyorum.

Tüm bu gerçeklere rağmen oluşan boşluğu fırsata çevirip gurubu sahiplenen Oğan kameralar karşısına geçti ve tüm pişkinliğiyle bakanlık ya da başkan yardımcılığı taleplerini karşılayan tarafı destekleyeceklerini açıkladı.

Son Perde...

Peki Sinan böyle söylüyor da söyledikleri gerçekleri yansıtıyor mu?

Asla!

Şartlar ne olursa olsun Sinan Oğan kesinlikle millet ittifakı kanadında yer alacaktır. Çünkü varlığı bunun için dizayn edilmiştir.

Burada önemli olan Sinan'ın nerede olacağı değil %5'lik tabanın bu olaya nasıl tepki vereceğidir.

Gerçek milliyetçi olan taban kesim ülke kaderinin pazarlık konusu edilmesine neler söyleyecektir.

Son Paylaşımlar...

Hiç şüpheniz olmasın, Kılıçdaroğlu talebin tamamını hem de ilave istenilenleri fazlasıyla karşılayacaktır. Yeter ki iktidar gelsin.

Zaten hikâye de buna kurgulanmıştır.

Sinan Oğan'da bu gelişme karşısında "Görüyorsunuz ey halkım, istemezdük ama ah bu gözü kür olası vatan sevgisi var ya, neler yaptırıyor."

Bakanlık talebi karşılanan ve son darbenin millet ittifakı kanadında şekillenen Sinan Oğan; HDP ile aynı masada bulunmayı, özerklik konusunda masa ile iş birliğini olmayan seçmenine nasıl açıklayabilir?

Hemen söyleyeyim Anadolu çocuğu bu numaraları yemez.

Sen istediğin taklayı at işin sonunda analiz yapan, yaşadıklarını ve gördüklerini sorgulayan seçmenler oylarını ülkesinin milli menfaatleri doğrultusunda kullanacaktır.