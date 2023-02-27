Seçim ertelensin diye dua ediyorlar

Seçim tarihi yaklaştıkça, Recep Tayyip Erdoğan kör düşmanlığında birleşen cenahta panik had safhada. Deprem sebebiyle seçim ertelenecek umuduna kapılmışlardı ama hükumet seçimin zamanında yapılması için çalışıyor. Tek umutları, deprem bölgesine gidecek Yüksek Seçim Kurulu'nda. Deprem bölgesinde yapacağı inceleme neticesi YSK "Bölge seçimin yapılmasına elverişli değil" kanaatine varıp, seçimin ertelenmesine karar verirse mâlum güruh rahat nefes alacak.

Bakmayın siz onların "Seçim ertelenemez" yaygaralarına. Seçim ne kadar geç olursa onlar için o kadar iyi. Çünkü aday hususunda hâlâ bir anlaşmaya varamadılar. Meyve sandığından mütevellit masada bir araya gelen Recep Tayyip Erdoğan kör düşmanları, liderlik şehvetiyle masadaki çatalı bıçağı birbirlerine batırıyorlar. Canları çok acıyor ama masada oturmaya mecbur bırakıldıklarından masadan kalkamıyorlar.

Hakkında ihanet dosyası olduğu iddia edilen İP Genel Başkanı Meral Akşener üç gün önce yine Kemal Kılıçdaroğlu ve taifesine bıçak çatal girişti. Katıldığı televizyon programında Akşener, yargı üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası sonra İBB binası önünde İmamoğlu ile birlikte görüntü vermesini eleştiren CHP'nin üst düzey yöneticilerine "ahmak" ve "geri zekâlı" dedi.

Akşener, CHP'nin başına müstehcen kasetten ataması yapılan Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresinde kurmay zekâ olmadığını söyledi. Kavgada söylenmeyecek sözleri Akşener en büyük ortakları için rahatlıkla söylüyor.

Türkiye olarak deprem acısını yaşarken, mağdur olan halkımızın yaralarını sarmak için devlet ve millet teyakkuza geçmişken, bunlar kavga ediyor. Kavga öyle derin ve sert ki, Akşener 2 ay önceki hâdiseyi tekrar gündeme getirip CHP lider kadrosuna hakaret etme ihtiyacı hissediyor. Bunları ne deprem ne de başka bir felaket durdurabilir. Seçim sonrası masada kan gövdeyi götürecek, ilgililer şimdiden tedbir almalı!

Toplumda istedikleri yankıyı bulamadılar. 20 yıldır iktidar olan ve bin bir badireden geçmiş bir lideri yenmek için açık gizli her türlü ittifaka da girdiler ama kendi anketlerinde bile Adam önde! Biliyorlar ki Adam tekrar kazanırsa sonları olacak. Yok, Başkan Erdoğan bir şey yapmayacak. Zaten yapmasına da gerek yok. Kendi taraftarları ve uluslararası destekçileri bunları bitirecek. Panik bu yüzden ve seçim ne kadar geç olursa bunlar için o kadar iyi.

Temel Karamollaoğlu'na Bir Not

Kendini CHP'nin kollarına bırakan binde birlik Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, şayet seçimleri kazanırlarsa, partilerin oy oranına göre bakanlıkların 6'ya bölüneceğini söylemiş.

Aslında Karamollaoğlu da biliyor ki bakanlıklar 6'ya değil 7'ye bölünecek. Sayın Karamollaoğlu, masanın en büyük destekçilerinden HDP'yi unutmuş olamaz!..

HDP'yi unuturlarsa HDP kendini geçmişte hatırlattığı gibi yine hatırlatır. 2019 senesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP Milletvekili Fatma Kurtulan, Ulusalcı-Milliyetçi İYİ Parti sırasına dönüp ne demişti hatırlayalım: "İYİ Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ye içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz."

Kurtulan haklıydı ve bu haklılık karşısında İYİ Parti sesini çıkaramamıştı. Sayın Karamollaoğlu, PKK'ya gönül vermişlerin sayesinde o koltuklarda oturacağınıza göre HDP/PKK'ya hangi bakanlığı vereceğinizi seçmeniniz şimdiden bilmesi gerekmez mi?