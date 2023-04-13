Seçimlerde en büyük ihaneti FETÖ hazırlıyor

Seçime doğru toplumun karşısında iki fotoğraf var.

İki fotoğraf arasında öyle bir tezat var ki, bunları yan yana koymak bile büyük haksızlık...

Nedir bu zıtlıklar?

1. Cumhur İttifakında bir ahenk, olgunluk, muhabbet, güven, hoşgörü, sükûnet varken, muhalefet bloğunda tam tersi; çatışma, güvensizlik, dayatma, tehdit, hakaret, küfür, aşağılama, yalan/dolan her türlü çirkinlik, kabalık var.

Ne demişti masadan atıldığında Akşener, "o masa kumar masası..." Ne ağır bir itham. Sonrasında o masaya tekrar küfür ve hakaretler eşliğinde tıpış tıpış, süklüm püklüm büklüm dönmesi ise ne büyük zillet, ne büyük rezalet.

2. Cumhur İttifakında Türkiye'nin milli savunma hamlesine gönülden omuz verilirken, yüzen SİHA/SİDA üssü TCG Anadolu, deniz kuvvetlerine teslim edilirken, Cumhur İttifakı liderlerinin o yan yana fotoğrafı bir muhabbet fotoğrafı iken, muhalefet bloğunda ne bir tebrik, ne bir sahiplenme var...

Akıllara gelen ne? Babacan'ın, Karamollaoğlu'nun, CHP'li Tanrıkulu'nun İHA/SİHA düşmanlığı, hesap sorma tehditleri...

3. Türkiye'nin kalkınması, milletimizin refahı için yapılan büyük hizmetler; milletimizde bir sevinç, bir heyecan uyandırırken muhalefet bloğunda görmezden gelme, küçümseme, hatta alay etme var. CHP'ye destek veren TV kanallarının, köşe yazarlarının, isimlerine bakmasanız, Yunan televizyonu, Yunan gazetecisi zannedeceğiniz ekranlar, insanlar var...

Utanın diye bağıracaksınız ama utanma duyguları yok...

TOGG için; "Hani fabrikası nerede diyen Kılıçdaroğlu'dur. "İtalya'da yapılıyor", "Teslim edemezler", "Egzozu bile yok" diyenler...

Şehir hastaneleri için, nerede o kadar hasta deyip yolunu yapamayan İmamoğlu...

"Marmaray'dan, köprülerden geçmiyoruz ama vergi veriyoruz" diyen andavallılar...

2022'de İstanbul Havalimanı'nda, iç hatlarda 15 milyon 894 bin, dış hatlarda 48 milyon 592 bin olmak üzere toplamda 64 milyon 486 bin yolcuya hizmet verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, CHP'li üyeler, "Göçmen kuşların beslenme ve konaklama alanı yok olacak' diye bas bas bağırıyordu.

Ufukları yok, planları yok, projeleri yok, heyecanları yok.

Ama beceriksizlikleri, kıskançlıkları, karalamaları, yalanları var.

Tezat o kadar büyük ki.

Sadece iki fotoğrafı yan yana koysak. Bir fotoğrafta TCG Anadolu ve önündeki Cumhur İttifakı liderleri. Yanındaki fotoğrafta da eline soğanla poz veren Kılıçdaroğlu.

Haksızlık ama bu...

4. Listeler açıklandı ne gördük?

FETÖ seçimden sonra grup kuracak kadar FETÖ'cüye, seçilecek yerlere yerleştirmiş.

FETÖ öyledir. Gizli çalışır, sinsi çalışır. 40 yıl Müslümanların hayır ve iyilik duygularını istismar ederek darbe hazırlığı yapan bir komitacı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kendisi için son bir tutunacak dal olarak gördüğü seçimlere bütün ağırlığını koymaz mı?

Biden, FETÖ eliyle siyasetteki etki ajanları ile Türkiye'nin üzerine abanmaz mı?

Bu seçimlerde en büyük ihaneti FETÖ'nün hazırladığından kimsenin şüphesi olmasın.

5. Başka bir tezat ise Cumhur İttifakında; vatan, bayrak, devlet, milli ve manevi değerlerin bayrağı dalgalandırılırken; muhalefet bloğu; Batı/Haçlı projesinin taşeronu olarak sahne alıyor.

Cumhur İttifakı sadece aziz milletimize yaslanırken; muhalefet liderleri, alayı küresel odaklara, beynelmilel sermayeye yaslanıyor.

Son günlerde bir de cüretlerini artırdılar.

Kürdistan peşinde vatanı bölmenin hesaplarını gizlemiyorlar.

Şimdiden devlet ile PKK'nın müzakereye oturacağını, PKK elebaşı bebek katili Öcalan'ı, elinde Yasin Börü'nün kanı bulunan Demirtaş'ı cezaevinden salacaklarını hem de tehditlerle söylüyorlar.

Hayal görüyorlar.

Şurada bir ay kaldı, milletimizin büyüklüğünü dost düşman herkes görecek...