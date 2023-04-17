Selahattin Demirtaş diyor ki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan HDP/PKK'ya büyük bir şans vermişti. Çocuklar ve gençler HDP'nin kapısından girip Kandil'deki terör kampından çıkmasınlar, dağlarda ölmesinler diye Erdoğan bir hamle yapmıştı ama HDP/PKK barışı değil savaşı tercih etmişti.

"Çözüm süreci" adı verilen süreçte HDP/PKK unsurları tüneller kazıp doğu bölgesinde evlerin altlarını silah depolarına çevirdiler. Ellerindeki belediyelerin imkânlarını halka kullanmak yerine teröre akıttılar. Belediye araçlarıyla terör örgütüne silah ve erzak nakli yaptılar.

O dönem devlet içindeki FETÖ unsurlarının da desteğiyle HDP/PKK bir kalkışmanın tüm hazırlıklarını tamamlamıştı. Gerek Başkan Erdoğan'ın tavizsiz tutumu, gerekse bölge halkının terör örgütüne destek vermemesiyle HDP/PKK'nın hayalini kurduğu kalkışma akamete uğradı.

HDP/PKK'nın en büyük yalanlarından biri de, "Biz barış istedik ama Erdoğan engelledi" yalanıdır. Yukarıda kaba hatlarıyla süreçte yaşananları yazdım. Barış isteyen Suriye ve Irak sınırlarında tüneller kazıp sivil halkın evlerini silah deposu yapar mı? Bu nasıl barış istemektir?

Mezkûr yalanı sürekli tekrarlayan, şu an terör suçlamasıyla cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş başkanı Selahattin Demirtaş'tır. Hatırlayalım, Demirtaş'ın sokağa döktüğü terör örgütü mensupları ve sempatizanları 2014 senesinde 2'si polis olmak üzere 46 kişinin ölümüne sebep oldular. Kurban eti dağıtan 16 yaşındaki Yasin Börü ve arkadaşları örgüt mensuplarınca linç edildiler. 16 yaşındaki Yasin, terör güruhundan kaçarken saklandığı evin balkonundan aşağı atıldı ve HDP/PKK'lı kadınların histerik zılgıtları eşliğinde üzerinden arabayla geçilerek katledildi.

İşte bu vahşeti ve benzerlerini yıllarca yapanlar lafa gelince barış güvercini oluveriyorlar!

Geçen hafta Selahattin Demirtaş "Erdoğan giderse PKK'ya silah bıraktırabiliriz" dedi. Demirtaş tam olarak şunları söylüyor: "Halkımıza sözümüz olsun, çatışmadan beslenen Erdoğan rejimi sonrasında PKK'nin Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız. TBMM'de usulünce, hukuk çerçevesinde sorunlarımızı çözüp, büyük toplumsal barışı kesinlikle sağlayacağız."

Demirtaş bu sözüyle diyor ki:

1- Erdoğan döneminde PKK'nın yaptığı terör saldırıları meşru ve destekliyorum.

2- HDP olarak biz istersek PKK terörünü durdururuz ama Recep Tayyip Erdoğan iktidarda olduğu müddetçe PKK terörünü durdurmayacağız.

3- Terörü siyasi bir silah olarak elimizin altında her zaman tutacağız.

4- Ey Türkiye halkı, Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar seçerseniz PKK terörüne de katlanırsınız, benden söylemesi.

Masum gösterilmeye çalışılan ve Recep Tayyip Erdoğan kör düşmanlığında birleşenlerin serbest bırakmayı vadettikleri Demirtaş, açıkça itirafta bulunmuş; malumu ilâm etmiş!

Kendilerine 'Millet ittifakı' diyen güruh bir yandan HDP/PKK'ya diğer yandan da FETÖ'ye çalışıyor. Seçmenlerinin önüne koydukları milletvekili aday listeleriyle de bu ihanet iyice aşikâr oldu. 'Millet İttifakı'nda yer alan hiçbir partiden Demirtaş'a, "Yahu elinde PKK'yı durduracak bir imkân var madem niye Erdoğan'ın gitmesini bekliyorsun? Yazık değil mi, insanlarımız öldürülüyor. Çoluk çocuğu dağa çıkarıp terörist yapıyorsunuz. Bu halka karşı terörü bir tehdit olarak kullanmaya utanmıyor musun?" denilmedi. Neden!..

"Yeter ki Erdoğan gitsin de, yerine PKK veya FETÖ gelirsen gelsin" diyenler gönül rahatlığıyla 'Millet İttifakı'na oyunu verebilir!