Bursa'da eline benzin dolu 5 litrelik pet şişeleri alıp orman yakmaya giden mankurt kendisini "Şeytana uydum" diye savundu. Aslına bakarsanız bu bir savunma değil durum tespitiydi.

Zira FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, şeytanın vücut bulmuş hali gibiydi. Milletin çocuklarını zehirledi onları birer mankurt haline getirdi...

Tutuklanan kundakçı Ufuk Aytekin, FETÖ iltisakı sebebiyle ordudan ihraç edilmiş bir kişi...

Akaryakıt istasyonuna gidiyor.

2 tane 5 litrelik su alıyor.

Pet şişedeki suyu saksıdaki çiçeklere döküyor, yere dökse şüphe çekecek belki ama dikkatli davranıyor.

Sonra pompacıya gidip "Orman yangınlarıyla mücadele edenlere yardım edeceğim. Motorlu testere için benzin lazım" deyip ikna ediyor ve yakıtı alıp arabasına binip gidiyor.

Bu sırada sık sık telefonla konuşuyor.

Şimdi cezaevinde ancak terörle mücadele polisi özellikle telefon kayıtlarını incelemeye aldı.

İrtibatlarını tespit etmeye çalışıyor.

Benim burada dikkatinizi çekmek istediğim mesele şu;

FETÖ'nün insanları ne hale getirdiğinin en somut örneği kundakçı Ufuk Aytekin...

Bu yüzden 15 Temmuz'da milletin üstüne kurşun, bomba yağdıran bu mankurtlaşmış zihniyetin ormanlardaki ağaca, börtü böceğe canlılara acımasını beklemek hata olur. Ve aslında her ne kadar teröristbaşı Fetullah Gülen, iplerini elinde tutanların topraklarında ABD Pensilvanya'da ölmüş olsa da hepimiz hala tehdit altındayız. Zira Gülen'in geride bıraktığı yüzbinlerce mankurt FETÖ'cü aramızda dolaşıyor. Üstelik kılıktan kılığa, kimlikten kimliğe de girebiliyorlar.

İçişleri Bakanlığı'nın sadece son iki haftada yaptığı operasyonlarda 56 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Teröristbaşı Gülen'in ölümünün ardından örgütü yeniden toparlamaya çalıştıkları belirlendi.

Yani sözün özü "Şeytana uymaya" hazır bir mankurtlaşmış FETÖ kitlesi aramızda ve asla gözümüzü kapatmaya gelmez...

GÜNAH ÇIKARMA SEANSI GİBİ

İsrail, soykırım saldırılarını daha ne kadar sürdürecek?

Zira işaretler artık soykırımcı Netanyahu'nun da köşeye sıkıştığını gösteriyor.

BBC'de, CNN'de artık yorumcular günah çıkarma seansı gibi yorumlar yapıyor.

"Bugüne kadar İsrail'in yanında yer aldık ama çocukların açlıktan öldüğü bir Gazze'ye artık gözlerimizi daha fazla kapatamayız" diyorlar.

Gazze'de görev yapan paralı ABD askerleri gıda yardımı almaya gelenlere ateş açıldığını, keyfi katliamlar yapıldığını medyadan itiraf ediyor.

Gazze'ye havadan yardım atan uçaktaki BBC muhabiri "Uçağın camından görüntü almamızı yasakladılar. Çünkü Gazze'yi bombalarla dümdüz etmişler bunu görmenizi istemiyorlar" diye anlatıyor.

Siyonizm'in korku imparatorluğu yıkılıyor.

Fransa'nın ardından İngiltere de Filistin'i tanıma mesajı verdi... İsrail, kendi vahşetinde, dehşetinde boğuluyor.

Zulümle abad olunmayacağını er ya da geç anlayacaklar.

Zira ne demiş atalarımız:

"Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste"

"KARİKATÜR TİP" ÖZGÜR ÖZEL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez hedef tahtasına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı koydu.

Fidan'ın sosyal medya platformunda yayınlanan videoları üstünden eleştiri oklarını fırlatıyor.

"Öyle kameralara kaş göz işareti yaparak, Kurtlar Vadisi temalarıyla TikTok'ta videolar paylaştırarak, kendini 'gizemli derin devlet adamı' gibi şekillere sokarak bakanlık yapılmaz" diyor...

Önce gerilimin sebebini paylaşayım.

Özel, Türkiye'nin Gazze hassasiyetinin göstermelik olduğunu öne sürdü. "Kolombiya'daki Filistin Eylem Planı'na imza atmadılar" diye eleştirdi.

Bakan Fidan, Özel'e önce "Bogota Sözleşmesi'ni okusaydınız. Bu metinde UNCLOS'a atıf var. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, biz taraf değiliz. Ege'deki haklarımızı zora sokardı bu durum" diye cevap verdi. Gerekli incelemelerin yapıldıktan sonra da şerh konularak imzalandığını söyledi.

Üstüne bir de Özel'e "Dış politika konusunda daha tecrübeli danışmanlar bul" diye nasihatte bulundu.

Sanırım bu çıkış CHP lideri Özel'in kimyasını bozdu.

Bu yüzden de sanırım yine baltayı taşa vurdu.

1- Özel beğenmese de "Kurtlar Vadisi" yıllarca reyting rekorları kırmış, millette büyük karşılık bulmuş bir diziydi.

2- O TikTok videolarını vatandaş Fidan'a duyduğu hayranlık için paylaşıyor. Yoğun ilgi gördüğü için de algoritma Fidan kliplerini öne çıkarıyor. Yani teveccüh görüyor

3- Türkiye dış politikada büyük başarılara imza atıyor. Dünya medyası "Barışın Anahtarı İstanbul'da" diye manşetlerle çıkıyor.

4- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da milletin de Fidan'a yönelik güveni gerçekten yüksek. Hatta CHP'liler içinde dahi karşılığı var.

Yani özetle söylemem gerekirse CHP Genel Başkanı Özel, Fidan'ı yerden yere vurarak siyaseten mesafe alamaz.

Ancak komik duruma düşer...

Hele de Esad Rusya uçağına yetişmek için bavulunu toplarken "Gidin görüşün" diyen İngiltere'ye "Terk edilmiş gibi hissettik" sözleriyle manda ve himaye bekler gibi konuşan Özel'in dış politika vizyonu ortadayken...

Belki de gerçekten Fidan'a kulak vermeli, dış politika danışmanlarını değiştirmeli, hele ki, akıl hocası dış politika baş danışmanı Namık Tan, "Mavi Vatan"dan "Mavi Masal" derken sessiz kalırken...

Bu bölümü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle bitirelim...

"Bizim halkımız karikatür tipleri sever.

Milletimiz, CHP Genel Başkanı sıfatıyla mecburen maruz kaldığı bu şahsın garip hallerini çekirdek çitleyip çay içerek seyrediyor, gülüyor, eğleniyor, sonra da işine gücüne bakıyor.

Bir nevi bedava komedi..."

Ne diyelim her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.