SGK priminden istisna yemek yardımında son değişiklikler

Çalışma hayatında işçilerin çalışmasına karşılık ücret ödenmesinin yanında sosyal yardım niteliğinde ek menfaatler sağlanmaktadır. Dolayısıyla işçiler, çalışmalarına karşılık yalnızca ücret elde etmemekte; sosyal yardım niteliğinde yemek yardımı gibi ek menfaatlere de sahip olmaktadırlar.

Dolayısıyla işverenler tarafından sağlanan yemek yardımı, çalışanların günlük yaşam giderlerine katkı sunarken, işyerine bağlılığı artıran en yaygın yan hak uygulamalarından biridir. Bununla birlikte yemek yardımlarında gelir vergisi, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi yönünden uygulanacak istisna tutarları, bordro hesaplamalarının doğru yürütülmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Nitekim istisna sınırlarının doğru uygulanmaması, eksik prime esas kazanç bildirimi, hatalı vergi kesintisi ve idari yaptırım risklerini beraberinde getirebilmektedir.

17 Nisan 2026 tarihinde yayımlanan 7577 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 10'uncu maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi değiştirilmiştir.

Yapılan düzenleme ile işverenler tarafından işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 TL'ye kadar olan kısmi prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Yemek yardımlarına ilişkin son düzenlemenin temel gerekçesi ise uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi ve vergi mevzuatı ile sosyal güvenlik mevzuatı arasında uyum sağlanmasıdır. 7577 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un gerekçesinde, yemek bedelinin prime esas kazançtan istisna edilen menfaatler arasında daha açık, net ve ihtilafa yer bırakmayacak şekilde yeniden düzenlenmesinin amaçlandığı ifade edilmiştir.

Aynı zamanda 18 Nisan 2026 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 97'nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendi yeniden düzenlenerek, sosyal güvenlik priminden istisna tutar bakımından uyumlu hale getirilmiştir.

Yönetmelik hükmü uyarınca, yemek hizmetinin işyerinde veya müştemilatında sağlanması halinde tamamı; yemek hizmetinin işyerinde veya müştemilatında verilmemesi halinde, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 TL'ye kadar olan kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

İşverenler tarafından işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin gelir vergisi ve damga vergisi istisna tutarı, 2026 yılı için 300,00 TL'dir.

Dolayısıyla yemek yardımlarında gelir vergisi ve damga vergisi istisnası da 2026 yılı için KDV hariç 300 TL olduğundan sosyal güvenlik primi istisnası, gelir vergisi ve damga vergisi istisnası eşitlenmiştir.

Bu bağlamda sosyal güvenlik priminden istisna olan yemek yardımı tutarı 17.04.2026 tarihinde yürürlüğe girdiğinden; 01.01.2026 tarihinden 16.04.2026 tarihine kadar 158 TL olan yemek yardımlarındaki sosyal güvenlik primi istisnası 17.04.2026 tarihinden itibaren 300 TL olarak uygulanacaktır.

Sonuç olarak, yemek yardımlarına ilişkin yapılan bu düzenleme hem çalışanlara sağlanan sosyal menfaatlerin desteklenmesi hem de işverenlerin bordro uygulamalarında eşitlik sağlanması açısından önemli bir adımdır.

Sosyal güvenlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi yönünden istisna tutarlarının aynı seviyeye getirilmesi, uygulamadaki karmaşıklığı azaltarak hesaplama süreçlerini kolaylaştıracaktır.

Ancak işverenlerin özellikle yürürlük tarihi, fiili çalışma günü esasına göre uygulama, işyerinde yemek verilmesi ile dışarıdan sağlanan yemek hizmeti ayrımı ve bordro kayıtlarının doğru düzenlenmesi hususlarında dikkatli hareket etmeleri gerekmektedir. Aksi halde istisna sınırının aşılması veya hatalı uygulamalar nedeniyle prim ve vergi yönünden ilave yükümlülüklerle karşılaşılması söz konusu olabilecektir.