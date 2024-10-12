Devletmiş.

Hiç devlet görmesek yutturacaksın şeytanın oğlu.

Sana mı kaldı bu işler.

Daha dünkü veletsin, sen git işine bak.

Bu işler senin boyundan büyük işler.

Bunu o kuş beynine sok, senden devlet falan olmaz, bırak hayal peşinde koşmayı.

Senden olsa olsa ancak alçak bir terör örgütü olur.

Senden olsa olsa aşağılık bir katil olur.

Senden olsa olsa ancak işgalci hırsız olur.

Senden olsa olsa sadece silahsız kadına ve bebeğe gücü yeten korkak bir mahlukat olur.

Yav zorumuz neyse, zamanımızı ve enerjimizi boşa harcıyor, sana laf yetiştirmeye çalışıyoruz.

Ne uzatıyoruz Allah aşkına, zorumuz ne...

Kısadan "senin gibi bir alçaktan hiçbir şey olmaz." de geç...

Kime bu sözler?

Tahmin ettiğiniz bu sözlerin muhatabı İsrail terör örgütü (İTÖ)

ECELİ GELEN İSRAİL...

Son günlerde bu aşağılık yapıyla ilgili bir soru çok kafaları kurcalıyor.

Türkiye'ye saldırır mı?

Hemen cevap verelim ve bir kelimeyle tartışmayı sonlandıralım.

Sıkar...

Evet Türkiye'ye saldırmak için yürek ister cesaret ister bilek ister adamlık ister.

Bunların hangisi İTÖ'de var, bunların hangisi Amerika'da var.

Hiçbiri...

O nedenle sıkar...

Nasıl sıktığına kısa bir örnek.

Hatırlanacağı gibi Netenyahu BM'de paçavraya çizilmiş iki harita çıkardı.

Lanetli ve minnetli topraklar diye ayırdığı haritaların birinde kendi aklınca lanetlediği toprakları siyaha boyamış.

Siyaha boyadığı ülkeler İran, Irak ve Suriye idi.

İTÖ/ABD uygun ortamı bulduğunda en büyük tehdit Türkiye'dir diye hep söyler.

Peki böyle görmesine rağmen haritada Türkiye'yi siyaha boyamaya cesaret edemeyen İsrail nasıl olacakta Türkiye'ye saldıracak?

Güldürmeyin beni...

Bir Diğer Komedi...

Arzı mevut

Ne demekse

Sapık İsrail'in işleri işte.

İsraillere bakarsan; Irak'ı, Suriye'yi, İran'ı, Türkiye'yi, Mısır'ı ve Suudi Arabistan'ı içine alan bir coğrafya bu sapıkların nihai hedefi.

Bu ülkeleri içine alan bir harita onların arzı mevut dedikleri hedefi.

Güya buraları ele geçirecekler ve böylelikle vaat edilmiş topraklara kavuşacaklar.

Düşünebiliyor musunuz, sapıklar buna inanmışlar.

Bir de Yahudiler zekidir derler.

Ne zekâsı ya, adamlarda üç kuruşluk beyin yok.

Bu coğrafyaları kimle zapt edeceksin be kıt akıllı.

Nüfusunun tamamı dokuz milyon, bunun iki milyonu Arap asıllı, bi o kadar da elini silaha sürmeyen, askerliğe karşı çıkan radikallerin var.

Kaldı mı beş milyon.

Varsayalım bunların tamamı savaşı göze aldılar.

Nasıl olacak bu nüfusla altı ülkeyi yıkmak.

Sen daha Gazze'de bir halt edememişsin, rezil kepaze olmuşsun.

Lübnan'da bataklığa saplanmışsın.

Bu güç, bu üç kuruşluk akılla bu toprakları zapt edeceksin öyle mi...

Yav güldürme beni...