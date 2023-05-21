Sinan Oğan'a açık mektup!

18 Mayıs 2023 Perşembe günü Sinan Oğan beyin telefonlarına tarafsız kalmasını tavsiye eden uzun bir mesaj gönderdim. Okudu mu okumadı mı bilmiyorum. Bu yazıyı gönderdiğim saate kadar da ikinci tur hakkında kendisinden bir açıklama gelmedi. Cuma günü Başkan Erdoğan'la sürpriz bir görüşme yaptı. O yüzden kendisine gönderdiğim mesajı ufak değişiklikler yaparak burada yayınlıyorum.

"Sinan bey,

Sizi MHP milletvekilliğinizden beri takip ediyorum. Makul tavırlarınızla o zaman dikkatimi çekmiştiniz. Çoğu fikirlerinize katılmasam da, sizi donanımlı bir siyasetçi olarak gördüm ve takdir ettim. Hatta bu fikirlerimi MHP Genel Başkanlığı'na adaylığınız sürecinde, Yeni Şafak gazetesinde açıkça da yazdım.

Genel Başkanlığa adaylıkta partinizden tepki aldınız. Fakat diğer adaylar partiden ayrılıp yeni oluşumlara yöneldiği halde siz partinize sadık kalmayı tercih ettiniz. İhraç edildiniz ama mahkeme kararıyla geri dönme hakkı elde ettiniz. Partinize belki dönemediniz ama parti tabanından kopmamayı tercih ettiniz.

Bu tavır aslında alkışlanacak bir tavırdır. Partiniz ile aranızdaki ihtilaf sizin iç meseleniz olduğu için o konuya girmemeyi yeğlerim.

Geçen sene Global TV'de canlı yayında, 'Eğer milliyetçilerin bir adayı çıkmazsa ben adayım!' diyerek cumhurbaşkanlığına adaylığınızı taa o zaman ilan etmiştiniz.

Aday oldunuz ve yüzde 5 gibi küçümsenmeyecek oranda bir destek buldunuz.

Tam da bu noktada ikinci tur için kilit isim olarak isminiz anılmaya başladı.

Tabiatıyla yapacağınız açıklama önem arz ediyor.

Önünüzde üç seçenek var. Ya Millet İttifakı'nın adayını, ya Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyeceksiniz ya da tarafsız kalacaksınız.

Bu üç ihtimali ayrı ayrı değerlendirecek olursak düşüncelerimi şöyle ifade ederim:

MİLLET İTTİFAKI

Ben Millet İttifakı adayına vereceğiniz desteğin sizin siyasi hayatınızı olumsuz etkileyeceği kanaatini taşıyorum. Çünkü;

Siz ülkedeki milliyetçi tabana mensup bir siyasetçisiniz ve Türkiye'deki yüzde 65-70' e tekabül eden muhafazakâr milliyetçi kesimin bir üyesisiniz. Millet İttifakı'nın adayı ise kısaca seküler kesim diye tarif edeceğimiz dindar ve milliyetçi kesime iktidarı döneminde hayat hakkı tanımamış, milletin moral değerleriyle savaşmış, dindarlara Allah demeyi bile yasaklamış, Türkçülere 3 Mayıs 1944 de tabutluk muamelesi yapmış kesimin adayı. Ve bu aday o tek parti döneminin icraatlarını da hâlâ savunan bir aday.

Ve bu adayın partisini millet ilk fırsatta muhalefete mahkûm etmiş; bu partiye yaklaşan muhafazakâr milliyetçiler hem kendi tabanlarından kopmuşlar, hem de orada itibar görmemişlerdir!

Ayrıca bu aday yerel özerklik şartındaki çekinceleri kaldırmak, terörden mahkûm Demirtaş'ı salmak gibi, HDP'nin Tutum Belgesi'ndeki ülkenin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden 11 şartın çoğunu kabul etmiş ve açıkça seçim vaadi olarak sunmuştur.

Öte yandan batıdaki Türkiye düşmanı tüm çevreler ve terör elebaşları bu adaya destek verirken, Cumhur İttifakı'nın adayına açıkça cephe almışlardır.

Terör örgütleriyle aynı safta yer almayacağınızı düşünüyorum.

Eğer adayın partisinde siyaset yapmayı düşünüyorsanız orasını bilemem. Ancak tekrar ediyorum sizin hangi saikle olursa olsun o adaya destek vermeniz muhafazakâr milliyetçi kesimdeki siyasi hayatınızı olumsuz etkiler, belki de sonlandırır.

CUMHUR İTTİFAKI

Aslında siz köken itibariyle de Cumhur İttifakı'na daha yakınsınız. Kırmızı çizgileriniz ve şartlarınızı kabule en yakın ittifak Cumhur İttifakı'dır.

Cuma günü Başkan Erdoğan ile görüşmenizde bunu görmüş olacağınızı düşünüyorum.

O yüzden ikinci turda Başkan Erdoğan'a destek vermeniz, hem milliyetçi muhafazakâr kesimi sevindirecek, hem sizi güçlendirecek, hem de bağımsız ve güçlü Türkiye hedefine katkı sunacaktır!

Yok, eğer kendi adınızla ülkede siyasi bir aktör olarak kalmayı tercih ederseniz, benim şahsi kanaatim ittifaklardan hiçbirine açık destek vermemeniz istikametindedir.

Zaten seçmen iradesinin hiç kimsenin tekelinde olmadığını siz de gayet iyi bilirsiniz.

İsabetli karar verdiğiniz takdirde geleceğin etkin siyasetçilerinden olabileceğinizi ve ülkeye hizmet edebileceğinizi öngördüğüm için size bunları yazmak istedim.

Allah'a emanet olunuz.

Selam ve muhabbetle.

Resul Tosun"