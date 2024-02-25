Siyaset bir seçimlik maraton değildir!

CHP'nin sabık genel başkanı PKK'nın siyasi uzantısıyla gizli anlaşma yapardı. PKK'nın siyasi uzantısı ne derse onu uygulayarak anlaştığını gösterirdi.

Mesela terörle mücadele tezkeresine ret oyu vererek örgütün sadakat testini geçiyordu.

Tutum Belgesi'ndeki taleplerini vaatlerine yedirdiğinde, Diyarbakır annelerini ziyaret etme cesareti gösteremediğinde CHP'nin PKK/HDP'ye boyun eğdiği anlaşılıyordu.

Her münasebette Demirtaş'a selam göndermelerini saymaya bile gerek yok.

Kurultayda yönetim değişti. Özgür Özel genel başkan oldu ve HDP'nin yerini alan DEM Parti ile şeffaf ilişki kuracağını söyledi. Ama öyle bir işbirliği yaptı ki partisinin kurumsal kimliğini yerle bir etti.

İstanbul Esenyurt'ta, açıkladığı adayını HDP'nin isteği üzere değiştirerek, Mersin Akdeniz'de adayını çekip DEM'in adayını destekleme kararı vererek tam bir teslimiyet gösterdi.

Öyle ki, CHP eski milletvekili ve bakanı İstemihan Talay, Akdeniz ve Toroslar belediyelerinin DEM'e peşkeş çekilmesini Mersin'in emperyalist hayallere teslim edilmesi olarak değerlendirmesine yol açtı..

'Yerel seçimlerini emperyalistlerle ne alakası var?' diyenlere bizzat CHP'li eski bakan böyle cevap verdi.

Çünkü DEM emperyalizmin bölgedeki terör örgütünün siyasi uzantısıdır. Onunla seçim işbirliği emperyalistlerle işbirliğidir.

Bu işbirliği sadece üç ilçeden ibaret değil varılan kent uzlaşısı gereği CHP lehine kimi ilçelerde aday göstermeyerek de ince hesaplar yapıldığı anlaşılıyor!

Kandil'in stratejisine uyum gösterdiler.

CHP'de şu anda bu uyum ateşinin dumanı tütüyor! Dünkü ortağı İYİ Parti'nin püskürttüğü ateş de cabası!

CHP'yi yönetemeyen yeni kadro şimdi de İYİ Parti'yi borçlu çıkartarak Balıkesir'de adayını çekmesini istiyor!

Bir tarafta Meral hanımın gazabı öte yanda (Balıkesir'de) Turhan Çömez'in kararlılığı karşısında CHP en başarısız seçimine doğru adım adım ilerliyor.

Tüm bunların ötesinde İstanbul'da CHP'nin İBB adayı seçimin zora girdiğini gördüğü için hem DEM Parti ile kent uzlaşısı bağlamında ince hesaplarla hem İYİ Parti tabanını kaybetmeme stratejisiyle tekrar kazanmanın telaşını yaşıyor.

Kaybetme korkusu yaşıyor!

Zira DEM Parti, İYİ Parti ve SP İBB'de aday gösterdi. Bu partilerin sadece yarısı dahi kendi adaylarına oy verse İmamoğlu'nun seçim kazanma ihtimali kalmıyor!

Öte yandan İmamoğlu cephesi, YRP'nin aday göstermesinin Murat Kurum'a zarar vereceği beklentisiyle de avunuyorlar!

Bilmiyorlar ki Mayıs seçimlerinde YRP'ye oy verenlerin yüzde 90'ı bu kez Murat Kurum'a oy verecek!

Bu oranı ben değil bizzat YRP'li bir vatandaş verdi! Üstelik de bir ilçede YRP'nin adayı verdi!

Ben oranını tam olarak kestiremem ama ezici çoğunluğunun Murat Kurum'a vereceğini biliyorum.

YRP'nin İBB'ye aday çıkarması elbette ki en tabii hakkıdır!

Ancak özellikle İBB'ye aday göstererek hiç de isabetli bir adım atmış olmadı!

Çünkü YRP'ye oy verenlerin tamamına yakınının AK Parti seçmeni olduğunu herkes biliyor. YRP Cumhur İttifakı'na katılarak Başkan Erdoğan'ı desteklediği için AK Partililerin sempatisini kazanmıştı.

YRP'nin Mayıs seçimlerinden önce taleplerini içeren 30 madde, AK Parti tabanının da talepleriydi; o yüzden AK Parti o talepleri kabulde hiç zorlanmadı.

Bu itibarla YRP gibi milli manevi duyarlılığı yüksek bir partinin güçlenmesi siyaset dünyamız için de toplumumuz içinde faydalıdır diye düşünüyorum.

Ancak,

İBB seçimlerinde CHP ve AK Parti adaylarının yarışacağını herkes görüyor.

Kaldı ki bizzat YRP Genel Başkanı İstanbul'da ve Ankara'da CHP adaylarının şanslı olduğunu söyleyerek YRP'ye gidecek her oyun CHP adayına yarayacağını itiraf etmiş oldu. Partisi bu söylemi hemen düzeltmeye çalışsa da YRP'ye gidecek her oyun CHP'nin şansını artıracağı doğru bir tespittir.

Tam da bu bağlamda YRP, 'bir kez daha CHP kazanmasın diye İBB'de AK Parti adayını destekliyoruz' deseydi AK Parti tabanındaki sempatisi daha da artacaktı. Ve AK Parti icraatlarına yönelik eleştirileri de ciddi birer uyarı olarak algılanacaktı.

İBB'ye aday göstererek büyüyen ve gelişen bünyesine zarar verdi.

Hedef kitlesinin sempatisini kazanmayı daha da büyümeyi bir kenara bırakarak birkaç belediye pazarlığıyla tarihi fırsatı kaçırdı!

SP'nin hatasına düştüler!

Oysa ideolojik yakınlığı olan partiler, CHP, DEM, TİP, TKP oy oranlarına bakarak bazı bölgelerde kendilerine yakın adayı destekleme kararı almak suretiyle seçmen tabanlarındaki geçişkenliğin kapısını aralıyorlar!

YRP de İstanbul Ankara ve İzmir için daha önce kapı aralamıştı. En azından seçimlerin nabzının attığı İstanbul'da AK Parti adayını destekleme kararı alsaydı bundan en kârlı çıkacak olan YRP olurdu!

Ama aday çıkartarak isabetli bir adım atmadılar, AK Parti seçmeni nezdindeki kendilerine olan sempatiyi zedelediler.

Bununla birlikte vakit geçmiş değil.

YRP, adayını çekerek Kurum'u destekleme kararı verirse geleceğe yatırım yapmış olur!

Siyaset bir seçimlik maraton değildir!