Siyasi aldatmaca!

Bu toprakların güvenliği için sınır ötesinde nöbet tutan yiğitler yine hain bir saldırıya maruz kaldılar.

Allah hepsine rahmetiyle muamele buyursun.

9 şehit ülkeyi yasa boğdu değil mi?

Güya bize Gazze'yi yaşatmak istiyorlar!

Oysa bu saldırılar teröre ve terör devletine karşı duygularımızı daha da körükleyen etki bırakmaktan öte bir işe yaramaz.

Tabii ki olan ateş düşen ocaklara oluyor.

Biz 9 yiğit ve onlardan önce binlerce yiğidin şehadetiyle, emperyalizme ve maşalarına karşı ne kadar bileniyorsak, Gazze ahalisi de Siyonizm'e karşı bizden daha keskin hale geliyor. Zira biz 9 yiğit kaybettik, onlar her gün yüzlercesini kaybediyorlar!

Neticede 9 şehide yönelen silah da Gazze halkına doğrultulan silah da aynı amaca hizmet ediyor.

Aynı düşmanla karşı karşıyayız.

PKK terör örgütüne de Siyonist katillere de aynı merkez silah ve mühimmat veriyor ekonomik siyasi destek sağlıyor.

PKK'yı destekleyenlerle Siyonizm'i destekleyenler aynı merkezler.

O sebeple Gazze'ye saldıran, Yemen'i bombalayan bu merkezlerin bize dokunmadıkları zaman yaptıkları mezalimi görmezden gelmek onların 'parçala yönet' tuzağına düşmek demektir.

Coğrafyamızın maruz kaldığı her saldırıyı kendimize yapılmış kabul etmedikçe, bir gün aynı akıbete uğrayabileceğimizi aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor.

O yüzden Türkiye'nin güvenliği Yemen'den, Kırım'dan, Keşmir'den Bosna'dan başlar bilincine sahip olmamız gerekir.

Ayrıca inancımız gereği, Müslümanlar bir beden gibidir bir uzvu ağırsa bütün uzuvları o ağrıyı hisseder.

Sadece bu ilke bile biz Müslümanların ufkunu genişletmeye ve küreselleştirmeye yeterlidir!

Şehid haberleri gelince AK Parti'nin ve CHP'nin aday tanıtma programlını ileri bir tarihe ertelemeleri alkışlanacak bir duyarlılıktır.

Ancak CHP'nin, terör örgütünün siyasi uzantısıyla geçmişte gizlice yürüttüğü ilişkileri alenen yapması sonra da aday tanıtım programını ertelemesi samimiyetten uzak görünmektedir.

Çünkü DEM Parti'nin yasal olmakla birlikte gerçekte PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olduğu gerçeğini bilmeyen yoktur.

9 yiğide saldıran PKK, küresel emperyalizmin bölgeye musallat ettiği bir terör örgütüdür.

Bu örgütün siyasi uzantısıyla işbirliği ise 9 yiğidi katleden küresel emperyalizm ile işbirliğidir.

Halkın algısı da böyledir.

Areda Survey'in, Türk halkının CHP-DEM Parti ittifakını nasıl değerlendirdiği araştırmasının sonuçları da bizim tespit ettiğimiz bu gerçeğe işaret etmektedir.

"Türkiye genelinde 2 bin 94 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmada, halkın yüzde 68,6'sı CHP-DEM Parti ittifakını desteklemiyor. DEM parti seçmeninin yüzde 56,8'i, CHP seçmeninin ise yüzde 41,3'ü bu ittifakı istemiyor. Türk halkı, Irak'ın kuzeyinde 12 askerimizin şehit olmasının ardından TBMM'de imzalanan ortak kınama bildirisine CHP'nin imza atmamasını yüzde 62,4 çoğunlukla doğru bulmuyor."

Hülasa küresel emperyalizmin maşalarıyla birkaç belediye kazanmak uğruna masaya oturmak CHP'yi yalnızlaştıran ve millilikten uzaklaştıran bir siyasettir.

Doğrusu halkın değerlerinden kopuk olmanın ötesinde o değerlere karşı alerjisini gizlemeyen CHP Genel başkanının DEM ile şeffaf görüşmeleri bizi şaşırtmamıştır.

12 şehid için hazırlanan ortak kınama bildirisine imza atmamak, terörle mücadele tezkerelerine ret oyu vermek sonra da program iptal etmek bir siyasi aldatmacadan ibarettir.

Şehit haberiyle tanıtım programını iptal edip askerlerimizi şehit edenlerin temsilcileriyle görüşmek milletin aklıyla alay etmektir, terör örgütünü alkışlamaktır.

1 Nisan sabahı yeni bir Türkiye'ye uyanacağımız kesin!