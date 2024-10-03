Siyonist İsrail'e dur diyecek TEKNOFEST mesajı…

Dün Adana Şakirpaşa Havalimanında, "TEKNOFEST 2024"ün açılışı vardı. Törende konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İsrail'in Gazze soykırımı ve katliamlarına anlamlı bir mesaj verdi.

Türk milletinin, İslam coğrafyasının ve insanlığın umutları adına bir mesajdı bu:

"Teknoloji; bugün bir soykırımda, en fazla sayıda sivili en etkin şekilde yok etmek için kullanılıyor. Biz, TEKNOFEST kuşağı olarak, teknolojinin canavarca kullanımına karşı duracağız. Bu karanlığa, bu adaletsizliğe karşı ses çıkarmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu gidişata dur diyecek bir hareket var. TEKNOFEST hareketi..."

Evet, terör devleti İsrail'in saldırıları sonrasında TEKNOFEST hareketi, şimdi daha büyük bir anlam kazandı.

İsrail'in hedefinin Türkiye olduğu besbelli olunca milletimizin umut ve bekası için ne büyük bir meşale yakıldığını daha iyi anlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün TBMM'de, yeni yasama yılının açılış töreninde yaptığı konuşmada, tarihî hakikati seslendirdi:

"Vaat edilmiş topraklar" hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır. Şu anda bütün hesap bunun üzerinedir."

İsrail, "Nil'den Fırat'a kadar" kendisine muharref Tevrat'tan bir hedef koydu. En az İsrail kadar suçlu ABD, İngiltere, Almanya, Fransa'nın başı çektiği insanlık düşmanı bir şer ittifakı, bu terörist devleti bölgemize ve insanlığın üzerine saldırtıyor.

Nihai hedef Türkiye'dir.

Akıl tutulması ile yürütülen ihanetin sürdürdüğü savaş, kapımıza doğru gelirken TEKNOFEST GENÇLİĞİ, kader planında sahne alıyor.

2018'den bu yana tam 27 ilimizde teknoloji yarışmaları düzenleniyor.

7 yılda Azerbaycan'a kadar uzanan 9 farklı TEKNOFEST başarıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl, 788 bin 161 takım ile 1 milyon 600 binden fazla genç, teknoloji yarışmalarına başvurdu. 2018'den bu yana yarışmalara başvuru sayısı 4 milyonu buldu.

Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ve mezunlar katılıyor.

Adana'daki bu yılki yarışmada, aralarında nükleer enerjilerden, kuantuma kadar birçok temanın bulunduğu 11 yeni yarışma ile birlikte 50 farklı teknoloji yarışması var.

Yarışmaların heyecanı öylesine büyük ki, Türkiye'nin gündemini işgal eden ıvır zıvır meselelere, Türkiye'yi meşgul eden odaklara inat göz yaşartıcı gösteriler, ayrı bir değer kazandırıyor.

Bayraktar TB3, ilk halka açık uçuşunu burada gerçekleştirecek. Yine ANKA3 insansız araçlarımızdan bir tanesi, o da halka açık uçuşunu Adana'da TEKNOFEST'te gerçekleştirecek.

Düşününüz tam 4 milyon genç; yıkıcı, bölücü ideolojik saldırılara kapılmadan TÜRKİYE YÜZYILI için Milli Teknoloji Hamlesine omuz veriyor.

Aziz milletimiz bu gençliği anladı, sevdi, onların heyecanına katıldı. Bugüne kadar TEKNOFEST 10 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Selçuk Bayraktar, bazı hazımsız ve etki ajanlığı yapan çevrelerce "damat" diye niye karalanmaya, hafife alınmaya çalışılıyor?

Bir genç mühendisin, dağlarda komandolarla, askerimizle omuz omuza proje üretmesinden, onun yiğitliğinden, öncülüğünden rahatsızlar...

Onun milli şuurundan, vatanseverliğinden, milletin has evladı olmasından rahatsızlar.

Adana'daki dünkü açılışta söylediklerine bir daha bakalım:

"Teknolojiyi insanlığın hizmetine sunmak gibi büyük bir sorumluluğun yükü omuzlarımızda. Aksi halde insanlık için karanlık bir gelecek yazılacak. Buna dur diyecek bir hareket var o da bizim hareketimiz TEKNOFEST hareketi. Gençlerimiz üretiyor, gençlerimizin başarı hikâyelerine TEKNOFEST zemin hazırlıyor. Memleketimizin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bir değişim rüzgârı esiyor. Daha adil bir dünya, daha eşitlikçi bir dünya gençlerimizle kurulacak. Türk milletinin dünyada neler yapabileceğini buradaki gençler gösterecek. Hep birlikte dünyanın geleceğini Türkiye'den inşa edeceğiz."