Siyonizm tecavüzdür!

Siyonizm, son noktada tecavüzcüdür. Gazze'de Müslümanlara tecavüz ederek var olur. Saldırganlığın ve vahşiliğin en son noktası. Tecavüz, insanın onurunu yok eder. Haysiyetti, şerefi ve namusu düzler. Üzerinden dozer gibi geçer. İnsanın anlam dünyasını param parça eder. İnsan kendisinden nefret eder hale gelir. Bedenine kirlenmiş diye bakar. Ondan kaçar. Nasıl kaçacak ki? Bu nedenle kendisinden kurtulmak ister. Bunun için iki yol var. Ya intihar ederek kendi kirlemiş varlığından tamamen kurtulmak ya da bütün değerlerinden uzaklaşarak salt bir et ve kemik yığınına dönmek... İnsanlıktan çıkarak beşeri biyolojik nesneye dönüşmek...

İsrail, askerleriyle bu tecavüz siyasetini uyguluyor. Evet, tecavüz siyaseti. Çünkü devlet politikası olarak yapılıyor. Askerler gözaltına aldıkları kişilere uyguluyorlar. Sonra da çıkıp televizyonda bunu savunuyorlar. Bunu İsrail'in savaşan askeri Sde Teiman yaptı. Gözaltı merkezinde tutukladıkları bir Filistinliye yaptığı tecavüzün görüntüleri yayınlandı. Tecavüzcü asker, bu görüntüler üzerine televizyona çıkarak yaptıklarıyla gurur duyduğunu söyledi.

Siyonist asker, maske takarak yine Siyonizm adına tecavüz ederek bütün askerleri temsil ettiğini düşündü. Yani Siyonizm için savaştığını düşünen bütün askerler için "meçhul tecavüzcü asker" rolünü üstlendi. Nitekim kamera karşısına da yine maske takarak çıktı. Yapılan işkenceleri savundu, onlarla gururlandı. Yaptıkları işkencelerle "Yahudileri onurlandırdığını" söyledi. Yahudileri onurlandırmak adına Filistinliler onursuz hale getirilmişti. Tecavüz siyaseti "Yahudileri onurlandırmak" için Filistinlileri onursuz hale getirme eylemi. Siyonizm onuru, ötekileştirdiği Filistinlileri onursuz hale getirmede arıyor. Onursuzluk üzerine inşa edilen bir onursuzluk sunuyor Yahudilere.

Siyonizm'in tecavüz siyaseti nasıl bir nefrete dayanıyor?

Derin bir bilinçaltı nefreti. Diasporatik tarih ve holokost geçmişe dayanıyor. Nefretin derin, tarihsel ve bilinçaltından akıp gelen türü. Kendisini tecavüzle doruğa ulaştırıyor. Vahşi ve ilkel içgüdünün en derin akan biçimi. Sadece bir kişi ya da bir askerde vücut bulmuyor. Tam tersine bir asker tipinde tezahür eden Siyonizm'in kötülük icraatları. Siyonizm'in yeni savaşma taktikleri.

Asker, kötülük yaptığının farkında değil. Tam tersine yaptığı büyük kötülüğü halkının onurunu kurtarmak diye yorumluyor. Onun bakışında Filistinliye tecavüz etmek, Yahudilerin onurunu kurtarmak oluyor. Kolektif bir bilinç. Bireysel görüşü değil. Halkının onuru kolektif bilinçtir.

Bu kolektif bilinci kim verdi ona?

Elbette onu yetiştiren İsrail devletinin eğitimi. Orada yetişiyor. Oradan Yahudilerin onurunu öğreniyor. Bu onuru korumanın yolunun tecavüzden geçtiğini belliyor. Vahşi ve ilkel arzunun tahakkümünü İsrail devletinin askeri politikasının bir parçası olarak benimsiyor. Siyonizm'in, Yahudilerin onurunu kurtarma siyasetinin temellerinden biri de tecavüz etmek. Bir asker de bunu uyguluyor. Elbette, asker tecavüzü kolektif bilinç olarak sergilerken sadece Yahudi halkının onurunu kurtarma yönüyle öne çıkmıyor. Ayı zamanda bir Filistinliye tecavüz ederek bütün Filistinlilerin onurunu da yok ettiğini düşünüyor. Kolektif tecavüz bilinci. Lanet eylemle, bir toplumu lanetli hale getirme yanılsama ve nefreti.

Vahşetin, namussuzluğun ve barbarlığın basitliği. İçinde hiçbir insani yön taşımayan barbarlığın yine insanı salt biyolojiye çevirmek için yapılan eylem. Hayatı boyunca ölümlü yaşamak zorunda bırakılan varlık! İnsanı bir beden taslağına, kan ve kemik torbasına çeviren vahşilik. Hayvanlar yapmaz bunu. Sadece insanlık ruhunu kaybeden insan denilen mahlûklar yapar. Fakat burada insandan öte bir kurum, bir ideoloji ve bir devlet var. İsrail, İsrail ordusu ve Siyonizm. Bu nedenle tecavüz bir siyaset. Tecavüzcü devlet, tecavüzcü ordu ve tecavüzcü Siyonizm.