Size Kılıçdaroğlu bile fazla

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verenlerin feryatları arşa ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde alınan ağır hezimetin faturasını Kılıçdaroğlu'na kesenler, Kılıçdaroğlu'nun aklı tatile çıkaran "Seçimi kaybetmedik" açıklaması karşısında, "Bize büyü mü yapıldı da bu adamı destekledik" diye ağıt yakıyorlar.

Oysaki size ne büyü yapıldı ne de başka bir şey. Recep Tayyip Erdoğan kör düşmanlığı sizden aklı da vicdanı da aldı götürdü. Zombiden farkınız yoktu. Sizleri ikaz edenleri, iyi niyetle "İşler yolunda gitmiyor" diyenleri linç ettiniz, anasından doğduğuna pişman ettiniz.

Hem Recep Tayyip Erdoğan'a muhalif olup hem de Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için yanlış seçim olduğunu söyleyenleri, "Seni sokağa çıkamaz hale getiririz", "Çoluk çocuğunun yüzüne bakamaz hale getiririz" diye tehdit ettiniz.

Seçim sürecinde her türlü ahlâksızlığı, her türlü zorbalığı yaptınız. Kuduzca saldırdınız. Şeytanın yapmayacağı kahpelikleri yaptınız. Şimdi de utanmadan ağlıyorsunuz!

Siz değil miydiniz, "Erdoğan karşısında tuvalet terliği aday olsa tuvalet terliğine oy vereceğiz" diyen?

Ne yani sizin nazarınızda, seçim öncesi "Pirom", "Dedem" diye övüp bitiremediğiniz Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tuvalet terliği kadar hatırı yok mu?

Tuvalet terliğinden nasıl bir performans bekliyordunuz ki bugün Kılıçdaroğlu'na sövüyorsunuz? Dün Kılıçdaroğlu'na karşı çıkanları linç ediyordunuz, bugün Kılıçdaroğlu'nu. Seçim zamanı azgınlığınıza ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu, bunu hak ediyor, siz de Kılıçdaroğlu'nu; hatta Kılıçdaroğlu, tuvalet terliğine oy verecek kadar şuur kaybı yaşayan sizlere fazla bile!

Siz, "Tuvalet terliği" ayarında bir lidere razı olursanız, o lider de size yalan söyler, sizden gizli anlaşmalar yapar, sizi insan yerine koymaz.

Hiç ağlayıp feryat etmeyin, "Tuvalet" seviyesindeki siyaseti siz tercih ettiniz. Evet, "Tuvalet terliğini" kendinize lider seçmediniz ama seçim sürecinde tuvaletten çıkmadınız, ülkeyi lağım çukuruna çevirdiniz.

Evet, size kimse büyü yapmadı, ne yapıldıysa kendi kendinize yaptınız, şimdi gidin ötede ağlayın, bizi rahatsız etmeyin!