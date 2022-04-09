Son ankette AK Parti açık ara önde

Seçimlere daha çok var biliyorum. Fakat araştırma şirketleri özellikle de çeşitli toplumsal-siyasal değişikliklerin oya oranını ölçmek adına düzenli olarak araştırma yapmaya devam ediyorlar... Areda Survey de bu firmaların en güvenilir olanlarından biri... Areda Survey Genel Müdürü sevgili dostum Yusuf Akın her ay 'sosyometre' başlığı altında yaptıkları çalışmanın sonuçlarını gönderiyor... Bu ay çok konuşulacak veriler var dosyada... Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinden toplumsal güvenlik algılamalarına, Toplumsal Cinsiyet kavramından kadına yönelik şiddet ve kadının toplumdaki rolüne kadar bu aya özel pek çok başlık çalışılmış Mart 2022 araştırmasında... Fakat ben bugün size sadece partilerin ve ittifakların son oy oranlarını vereceğim... Çok çarpıcı sonuçlar var...

**

(NUTS-2 istatistiki bölgeleme sistemine göre 26 ilden seçilmiş demografik ve siyasi özellikleri itibariyle Türkiye nüfusunu temsil kabiliyetine sahip 2.000 kişi katılmış son araştırmaya... CAWI metoduyla sorular yöneltilmiş. Saha çalışması 25-29 Mart tarihleri arasında yapılmış.)

**

Önce partilerin durumu;

AK PARTİ %38,1

MHP % 11

CHP %23,2

İYİ PARTİ %11,6

HDP %10,3

DEVA %1,7

MEMLEKET %1,0

SP % 0,7

YRP % 0,7

BBP %0,5

GELECEK % 0,3

TDP % 0,1

Bu son tablodan da anlaşılıyor ki, bu pazar bir seçim olsa, AK Parti sandıktan açık ara birinci çıkmaya devam edecek... Yani bugünkü hali ile AK Parti'nin birincilik iddiasına yaklaşabilecek bir parti yok...

**

Gelelim ittifaklara... Areda Survey, ankete katılanlara "Hangi İttifaka oy vereceksiniz?' sorusunu da sormuş... Oradan çıkan sonuç ise;

Cumhur İttifakı : % 52,7

Millet İttifakı : % 47,3

Oy dağılım eğrisine bakacak olursak, geçen yılın aynı döneminden başlamak üzere bugün elde edilen makas açıklığı zirve sayılır... İki blok arasında bugünkü oy farkı % 5,4... Son zamanlarda bu kadar farkı neredeyse hiç görmemiştik...

**

Yukarıdaki rakamları aklınızda tutun çünkü şimdi başka bir hesap yapacağız sizinle... Cumhur İttifakı'nda baskın iki siyasi parti var. AK Parti ve MHP... Bu denklemde ayrıca BBP de olacak... Başka partiler de, bugünden ilan etmemiş olsalar da, seçim günü seçmenlerini Cumhur İttifakına yönlendirebilir... Yeniden Refah Partisi gibi. Buna göre, anketin partiler için aldığı yanıtı, ittifaklara uyarlayacak olursak kabaca bir hesapla, Cumhur İttifakı'nın oy oranı %49'larda görünüyor... Bu da seçime kadar atılacak doğru adımlarla birlikte yukarı doğru hareket etmesi halinde Erdoğan'ın ilk turda seçileceği anlamına geliyor... Yani ittifaklar tablosunun sağlaması gibi görebilirsiniz bu sonucu...

**

Millet İttifakı'nda ise işler karışık. Çünkü baskın partiler, İYİ Parti ve CHP'nin dışında, diğer tüm irili ufaklı partilerin de burada olacağı varsayılıyor... İlk toplamda HDP'yi dışarıda tutarsak CHP, İYİ Parti, Deva ve diğerleri toplam oy oranı (ortalama) % 37 yapıyor... Parlamento seçimlerinde araştırma şirketi HDP'yi % 10,3 bulmuş... Şimdi bu sayıyı, bulduğumuz %37 ile toplayacak mıyız, toplamayacak mıyız?.. İttifaklar araştırmasından anladığımız kadarıyla o sayı Millet İttifakı'nın içinde... Cumhur İttifakı'na, parlamento seçimlerinde bulduğumuz oranın üzerinde nereden oy geleceğini göreceğiz... Ama Millet İttifakı HDP'siz olmayacak o açıkça ortada... Soru şu; eğer HDP bu ittifakın sahiden içindeyse neden 6'lı masaya almıyorlar?.. Yok bu ittifakta değilse neden açıkça "Sen bizimle değilsin" denmiyor?.. Ben HDP olsam çok alınırdım...