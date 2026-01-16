Staj faaliyeti ve stajyer ücretleri

Staj faaliyeti, özellikle gençlerin akademik bilgi birikimlerini gerçek iş ortamlarında uygulamaya dönüştürmelerini sağlayan temel bir öğrenme ve gelişim sürecidir. Bu özelliğiyle staj esasen bir eğitim faaliyetidir. Aynı zamanda staj süreci, öğrencilerin sorumluluk alma, takım çalışmasına uyum sağlama ve problem çözme yetkinliklerini geliştirmelerine de önemli katkı sunmaktadır.

Staj faaliyetinin, herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi veya bir kimsenin, meslek bilgisini artırmak için bir kurumun bir veya birçok bölümünde çalışarak geçirdiği dönem gibi çeşitli tanımları bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 18'inci maddesinde yer alan "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." hükmü, stajyerlere ücret ödenmesi gerekliliğinin anayasal zeminde de karşılık bulduğunu göstermektedir. Nitekim angarya, bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş anlamına gelmektedir.

İşverenlerin stajyer çalıştırma yükümlülükleri 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 18'inci maddesince hüküm altına alınmıştır:

"On ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırır. Öğrenci sayısının tespitinde kesirler tam sayıya tamamlanır. Bu işletmeler mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumu öğrencilerine staj yaptırabilir."

Hüküm doğrultusunda işverenlerin stajyer çalıştırma yükümlülükleri gündeme gelebilmesi için 10 ve daha fazla çalışanı bulunması gerekmektedir. Stajyer çalıştıran her işverenin staj süresiyle bağlantılı olarak stajyer ücreti ödeme yükümlülüğü de bulunmaktadır.

Sosyal güvenlik mevzuatı da dikkate alındığında işletmelerde staj faaliyeti yürüten öğrencilere stajyer ücreti ödenebilmesinin temel şartı sigortalılık bildirimlerinin okulları tarafından yapılmasına bağlıdır.

Stajyer ücretleri asgari ücret baz alınarak hesaplanmaktadır. 01.01.2026-31.12.2026 döneminde uygulanacak asgari ücretin günlük brüt tutarı 1.101,00 TL olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda asgari ücretin aylık brüt tutarı 33.030,00 TL, net tutarı ise 28.075,50 TL'dir.

Asgari ücret tutarları dikkate alınarak stajyerlere ödenmesi gereken minimum ücret tutarları aşağıdaki gibidir:

* Kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi son sınıf öğrencilerine: 16.515,00 TL

* İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere (9, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile üniversite öğrencileri için): 8.422,65 TL

Sigortaları okulları tarafından yapılan stajyerlere brüt asgari ücrete kadar ödenen tutarlardan herhangi bir kesinti de yapılmamaktadır. Diğer bir ifadeyle, brüt asgari ücrete kadar yapılacak ödemeler için sosyal güvenlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi gündeme gelmeyecektir.

Ancak bu hususlar sigortası okulları tarafından yapılan stajyerler için geçerlidir. Dolayısıyla okulları tarafından sigortaları yapılmayan öğrencilerin stajyer olarak nitelendirilmesi doğru olmayacaktır. Ayrıca bu öğrencilere en az asgari ücret düzeyinde ödeme yapılması da gerekmektedir.

Sonuç olarak staj faaliyeti, eğitim niteliğinde olmasıyla birlikte, stajyerlerin fiilen emek sunduğu bir çalışma ilişkisini de içermektedir. Bu nedenle stajyer çalıştıran işverenlerin, anayasal ilkeler ve ilgili mevzuat çerçevesinde ücret ödeme yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir.