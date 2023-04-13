Süleymaniye'nin şifreleri

Görmeye alışık olmadığımız bir son dakika haberi düştü ajanslara.



Türkiye, 03 Nisan 2023 itibarıyla, Talabani'ye hava sahasını kapattığını açıkladı.

Alınan karar Türkiye-Irak ilişiklerinde bir ilkti.

Bu nedenle başta Irak ve iç kamuoyu olmak üzere haber şok etkisi yarattı ve herkes aynı soruyu sormaya başladı.

Neler oluyor?

Türkiye neden böylesi bir karar aldı?

Esasen görmeyi bilen ve süreci takip edenler için bu soruların cevabı netti.

Bu karar PKK terör örgütünün Süleymaniye'de faaliyetlerini yoğunlaştırması nedeniyle alınmıştı.

O halde esas sorulması gereken soru şu;

Neden Süleymaniye?

Süleymaniye...

Katiller ordusu Çekiç Güç, 1991 yılında başlattığı Irak işgaliyle önce bütün ülkeyi kana buladı, ardından topraklarını üçe böldü.

Bölünmeden nasibini alan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan adı altında özerk bir bölge oluşturuldu ve başına da proje isim Celal Talabani getirildi.

Zaman içinde Mesut Barzani, Talabani yönetimine bayrak açtı ve kendi özerk bölgesini oluşturdu.

Bu bölünme sonucu Mesut Barzani "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi" (IKBY) olarak Erbil'de Celal Talabani ise "Kürdistan Yurtseverler Birliği" (KYB) olarak Süleymaniye'de yapılandı.

Bu gelişme zaten bölünmüş olan bölgenin kendi içinde tekrar ikiye bölünmesi demekti.

Son günlerde adı çokça anılan Süleymaniye, Kandilin güneyinde, Kerkük'ün doğusunda bir yerleşim alanı.

Adı çokça anılıyor ama hayra değil.

Zira Bafel Talabani kontrolünde olan bölge son zamanlarda; Kandilden, Mehmetçiğin harekâtlarından, Türkiye Cumhuriyeti devletinden kaçan bütün soysuzların toplandığı terör bataklığına dönüşmüş durumda.

Bafel Talabani...

Ömrünü Amerika'nın yollarında harcayan Celal Talabani'nin oğlu.

Celal Talabani Türkiye'nin yanlıştan döndürmek için üzerinde emek sarf ettiği biri. Turgut Özal döneminde Türk Pasaportu verilerek onore edildi ama buna rağmen taşıdığı pasaporta ihanet ederek Türkiye'den uzaklaşıp İran'a yanaştı.

Celal Talabani'nin 2017 yılında vefatı sonucu yerine oğlu Bafel Talabani geçti.

Kardeşleriyle verdiği iktidar savaşından galip çıkan Bafel silik kişilikli, liderlik vasfı taşımayan bir mirasyediydi.

Ta ki... Bret Mc Gurk ile tanışana kadar.

Bret Mc Gurk...

Küresel kanadın Irak ve Suriye'de kullandığı ellerinden sürekli kan damlayan Amerikalı bir katil.

Bölgeyi çok iyi bilen Mc Gurk, iki ülke topraklarında bütün terörist faaliyetleri organize eder, yönetir ve yönlendirir.

İyi derecede Kürtçe ve Arapça bilmenin getirdiği avantajı da kullanarak aşiretleri örgütler.

Bölgede petrol, uyuşturucu ve kirli para trafiği bu kişi üzerinden yürür.

Türkiye'nin baskıları sonucu Trump bu kişiyi görevden alarak Amerika'ya çekti. Ancak Biden iktidara gelir gelmez ilk yaptığı iş Mc Gurk'u tekrar bölgeye atamak oldu. Hem de Irak ve Suriye'nin yanında Afrika Sorumluluğunu da ekleyerek.

Mc Gurk kayıp zamanları telafi etmek için hızlı bir giriş yaptı ve kurduğu yeni oyunu kullanışlı aktör Bafel üzerinden kurguladı.

Senaryo gereği Bafel'in yıldızının parlatılması gerekiyordu.

Mc Gurk de öyle yaptı.

Bafel'i sürekli yanında tutarak, isimleri öne çıkmış teröristlerle görüntüler verdirerek gündemde kalmasını sağladı.

Bafel'de diyet borcunu fazlasıyla ödedi ve Amerika'nın istekleri doğrultusunda Süleymaniye'yi terör bataklığına çevirecek şekilde yeniden yapılandırdı

Türkiye...

Türkiye kendini sarmalamaya çalışan bu tehdidi görmezden gelemezdi.

Hemen şah mat dedi ve hava sahasını kapattı.

Kapatmakla çok isabetli bir karar alındı zira son dönemlerde birçok terörist Süleymaniye havalimanından kalkan uçaklarla Türk Hava Sahası kullanılarak Avrupa'ya götürülüyor bir başka deyişle terör bu hat üzerinden organize ediliyordu.

Bundan daha da önemlisi ipini koparan, dağdan inen birçok mahlukat soluğu Süleymaniye'de alıyordu.

Bölge örgüt için kurtuluş çaresi olmuştu.

Tüm bu olanlara karşılık Talabani, dışişlerimiz tarafından diplomatik bir dille ihtar edildi ve hava sahası kapatıldı.

İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olan kararın anılan tarihe kadar yakından izlenecek gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirileceği belirtildi.

Bunlar işin kibarca anlatım yöntemiydi. Aslında burada Bafel Talabani'ye söylenen, ya da Bafel'in anlaması gereken şuydu;

"Gidişin gidiş değil. Düzeltmediğin takdirde ilişkilerin daha da kötüye gitmesi an meselesi. Sonra ah vah para etmez, ayağını denk al."

Hadi bakalım Bafel, top sende...