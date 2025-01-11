Şûra'ya ciddi hazırlık!

İletişim Başkanlığının düzenlediği çalıştaydaydık 8-9 Ocak'ta... Nisan'da düzenlenecek İletişim Şurası'na hazırlık için siyasal iletişim, yerel medya, yeni yayın yaklaşımları, iletişim sektörü, sosyal medya, kriz iletişimi, iletişim eğitimi, markalaşma vs. temalara bölünmüş 16 grup oluşturulmuştu. Çalıştay kapsamında 425 katılımcı bulunuyordu. Her alandan uzmanların, uygulamacıların ve sektörün önemli isimlerinin bulunduğu gruplardan temas edebildiklerimin ortak kanaati "verimli ve gerçek bir katkıya uygun bir format belirlenmiş" şeklindeydi...

BAŞKANIN SÖYLEDİKLERİ...

Açılış konuşmasını dikkatle dinlediğim Sayın Fahrettin Altun'un çizdiği çerçeve çok önemli... Bu çağa bir isim verilse "iletişim çağı" denilebilir dedi başkan ki haklı. Sahte ile gerçeğin bir haberle yer değiştirebildiği algının "gerçek" olarak sunulabildiği bu çağda Başkan'ın "kitleler, toplumlar arasında 'gerçekle yanılsama' ve 'hakikatle yalan' arasındaki çizginin belirsizleştiğine" yaptığı vurgu ile "Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin yoğun çalışmalarıyla bugüne kadar, ülkemize karşı üretilen 2 binin üzerinde yalan haberi ve kara propaganda girişimini bertaraf ettik" şeklindeki tespiti meselenin ne kadar hassas olduğunu gösteriyor...

"İLETİŞİM HUKUKU..."

İçinde bulunduğum "İletişim Hukuku ve Yasal Düzenlemeler" grubunda Kıymetli Hocamız Prof. Dr. Zakir Avşar başkanlığında toplandık. Çok kıymetli hukukçu, iletişimci ve medya mensupları ile kamudan temsilcilerin olduğu bir gruptu. Basın hukukundaki düzenlemeleri, basın suçlarındaki caydırıcılığı, dezenformasyon ile mücadelenin hukuki alt yapısını, çocuğa ve kadına şiddetin önlenmesi için neler yapılması gerektiği, ifade özgürlüğünün sınırı, fikri mülkiyet ve haberin telifi, unutulma hakkını nasıl tesis edeceğimiz hususları iki gün süren oturumdaki başlıklarımızdı. Birçok konuya vakıf olan Zakir Avşar hocamızın çizdiği çerçeve ve yol göstericiliğince tüm konuları derinlemesine ve hakkaniyetle tartışma imkânımız oldu. Tüm konuşmalar raportörümüz Çağla Ekiz tarafından kayıt altına alındı...

KİMLER VARDI?

Grubumuzda 24 katılımcı bulunuyordu. Ankara Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen, ASBÜ'den kıymetli hocamız Prof. Dr. Hayrunnisa Özdemir, İstanbul BAM Savcısı Asım Ekren, İletişim Başkanlığı I. Hukuk Müşaviri Ahmet Erdem Erbek, Adalet Bakanlığından Bülent Kayaş, AA'dan Zeynep Bayrak, Maliye Bakanlığından İmdat Türkay, TRT'den Mehmet Varış, Anadolu Üniversitesinden Dr. Şerife Yıldız, değerli hocalarımız Emrah Öztürk, Sami Narter, Feridun Nizami Tuncay Güven ve kıymetli avukat meslektaşlarımız Aydoğan Ahıakın, Hacer Türk Albayrak ve Sezgin Tunç katılımcıların bazıları... Bu şekilde seçilen grup, bir konuya farklı farklı açılardan bakma imkânı sunmasının yanında, yapılacak bir düzenleme için "en iyiyi" bulmayı da kolaylaştırdı. Birde "yapay zeka" katılımcımız vardı ki fikir sundu, özet yaptı ve soru sordu..

NELER KONUŞTUK

Aslında üç noktada bir ortaklaşma yaşadık. Bunun ilki iletişim mevzuatının dağınık olması. Bunun bir "kod" üretimi ile toparlanması gerektiği yönünde... İkincisi ise dezenformasyonla mücadelenin daha etkin kılınması fakat bunun haber verme ve ifade özgürlüğü bağlamında güvence sağlanarak temin edilmesi gerektiği cihetinde. Ve son olarak da haberden para kazanan Google başta olmak üzere arama motorları veya sosyal medya şirketlerinin bu gelirinden "haberi yapanlara" pay aktarması gerektiği istikametinde. Pek tabi sadece bunlar konuşulmadı. Yapay zekadan dijital mirasa, cevap hakkının etkin kullanılmasından unutulma hakkının mevzuata girmesine, manevi tazminatta zenginleşme yasağının bu çağda ihtiyacı karşılamadığından haberin ilkelerinin güncellenmesine kadar birçok konuyu konuştuk. Şahsen, sonuç raporunu merakla bekliyorum...

ACİL BİR DURUM VAR...

Bu vesile ile bir hususa dikkat çekmek isterim. Sonraki yazılarda daha detaylı yazacağım. Ama 5651 sayılı yasada kişilik haklarına saldırı halinde izlenecek yolu düzenleyen madde AYM tarafından iptal edildi. AYM süre vermişti yeni düzenleme için. Bu sürede geçti. Bu alan bir boşluk var ve mağduriyet her geçen gün artıyor, ivedi biçimde el atılması gereken bir konu... Çalıştaydan edindiğim bilgileri köşemde zaman zaman paylaşmaya devam edeceğim...