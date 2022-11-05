Tahıl koridoru seçimi etkiler mi?

Başlıktaki soru, 6'lı masadaki muhalefet temsilcilerini tedirgin ediyor. Daha iki ay öncesine kadar, "Kılıçdaroğlu aday olursa Erdoğan'ı 10 puan geçiyor" diye zil takıp oynayan yazarlarda bile "muhalefet kaybediyor" telâşı başladı.

Tahıl koridorunun yeniden açılması, muhalefeti neden tedirgin ediyor?

Çünkü Erdoğan'ın özellikle Rusya-Ukrayna savaşında öne çıkan liderlik rolü giderek güçleniyor. Az gelişmiş ülkelerden Erdoğan için yükselen alkış sesleri artık 6'lı masadan duyuluyor.

Türkiye öyle dengeli politika yürütüyor ki, Ukrayna da takdir ediyor, Rusya da, Amerika da, Avrupa da...

ABD medyası, "Ukrayna savaşı, Erdoğan'ı istisnai bir role kavuşturdu" manşetleri ile çıkıyor.

Türkiye, bir yandan Ukrayna'ya SİHA satıyor, bir yandan da Putin ile Erdoğan şu anda dünya siyaset sahnesinde iki dost gibi davranıyorlar.

Putin Erdoğan'ı daha geçen hafta övdü. "Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü ve sağlam bir lider" dedi ve Türkiye'nin, kendileri için güvenilir bir ortak olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Erdoğan'dan güvenilir, sözünün eri lider diye bahsediyor.

Türkiye, bu dengeyi kurarken, kendi milli menfaatlerinden taviz vermiyor.

ABD ve AB, savaş sebebiyle Rusya'ya yaptırım kararları aldı. Türkiye bunlara hiç katılmadı. Ama ilginç değil mi, hem Washington, hem Brüksel sesini yükseltip Türkiye'ye bir şey demiyorlar.

Demedikleri gibi, tahıl koridorunun açılmasından, Rusya'nın esir aldığı Ukrayna askerlerinin takas yoluyla serbest bırakılmasına kadar Batı'da Erdoğan'a övgüler var.

Son olarak hafta başında Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya almasından sonra Erdoğan'ın devreye girerek problemi çözmesi takdirle karşılandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya'nın yeniden Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasına dönmesindeki rolünden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Ned Price konuşmasında, 'Türk müttefiklerimizin çabalarını derinden takdir ediyoruz. Genel Sekreter ve Türkiye'nin bu anlaşmayı tekrar rayına sokmasına müteşekkir ve minnettarız." dedi.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya mesajında, "AB, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'ne dönme kararında Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin oynadığı rol için minnettardır" açıklamasını yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşı da gösterdi ki, Türkiye NATO'nun en önemli ülkelerinden biridir ve yeni dengeler için Türkiye'nin rolü, etkinliği giderek Batı başkentlerinde kabul görüyor.

Erdoğan'dan rahatsız olanların; ne yapacakları, nerede nasıl duracakları belli olmayan, şaşkın bir muhalefet bloğunu tercih etmeleri kolay olmayacaktır.

Bakınız, Kılıçdaroğlu son ABD gezisinde, "Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz." deyiverdi.

Türkiye, Ukrayna'nın yanında olsaydı, Türkiye yeniden ABD ekseninde uydu bir ülke olmayacak mıydı?

Akşener'in duruşunu da hatırlayalım:

"Putin haddini aşmıştır. Vakit, boş laf değil, yaptırım vaktidir. Arabuluculuk kisvesi altında Putin'in sırtını sıvazlayan bir diplomasi, Cumhuriyet Türkiye'sine yakışmaz."

Laflara bak...

İki 6'lı masa müdavimi de "Amerika'nın yanında olmalıyız" demekle, "PKK'nın, YPG'nin de destekçisi olmalıyız" diyorlar.

CHP Çanakkale Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek birkaç gün önce yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD için "Bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun" dedi.

Türkiye'nin denge siyaseti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlenen liderliği, inşallah 2023 seçimlerinde yeni huzur, istikrar ve kalkınma koridorları açacak...