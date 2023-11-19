Tamam Batı suçlu da ya Doğu?!

Aksa Tufanı Batı'nın maskesini indirdi ve gerçek yüzünü gösterdi. Ölenler Batılı değilse, sarı saçlı mavi gözlü değilse Batı nazarında hiçbir kıymetinin olmadığı bir kez daha gözümüzün içine sokuldu.

Bin tane ağaç kesilseydi kıyameti koparacak olan Batı, 15 bin insanın binlerce ton bomba ile canlı yayında hayattan koparılmasına dur demek yerine katillere açık destek verdi.

Yönetimleri kastediyorum.

Lakin aydınlar, düşünürler ve kanaat önderleri de genelde sınıfta kaldılar.

Sadece halkın sağduyusunu gördük/görüyoruz dünyanın dört bir yanında.

Evet, bu sağduyu entelektüellere fark attı. Yasaklara rağmen meydanlara indiler!

Hülasa Filistin/Gazze meselesini Batı'nın çözemeyeceği gayet net bir şekilde ortaya çıktı. Batı derken yönetimler, uluslararası kurullar, kurumlar hepsini kastediyorum.

Dünya düzeni çöktü!

Birinci ve ikinci dünya savaşlarında ellerine milyonların kanı bulaşmış olan Batı'dan çözüm beklemek beyhude! Rusya Ukrayna savaşı da bir kez daha gösterdi ki, Batı'nın karar merkezlerinin insan diye bir kaygısı yok!

Hele söz konusu Müslümanlarsa hiç yok!

İnsanlıktan kopmuşluğun yanı sıra, küfrün tek millet olduğunu da açış seçik gösterdiler/gösteriyorlar!

Tamam, Batı'dan bir çözüm beklemiyoruz da, İslam dünyası neden bu kadar vurdumduymaz?!

Özellikle bölge ülkeleri neden bu soykırımı seyrediyorlar?!

Seyretmek bir tarafa sivillerin sıradan insani ihtiyaçlarını karşılama konusunda neden bu kadar yavaş ve isteksiz davranıyorlar?!

İzzeddin el-Kasam Tugayları onlardan sadece sivillerin insani ihtiyaçlarını karşılamalarını istiyor, onlarsa bu insani yükümlülüklerini bile yerine getirmiyorlar!

Neden?

Çünkü onlar da en az İsrail kadar HAMAS'ın bitmesini ve Filistinlilerin onlara verdiği desteği yitirmesini istiyorlar da ondan!

Onlar da hoşlanamadıkları HAMAS'dan kurtulmak istiyorlar da ondan!

Çünkü HAMAS sadece işgale karşı direnen bir yapı değil, aynı zamanda Filistin'in en büyük siyasi partisi!

Girdiği seçimi kazanan ve iktidar partisi olan bir siyasi yapı!

Ve bu siyasi yapının halk zemini/desteği, baskıcı Arap yönetimlerininkinden daha güçlü!

Çünkü HAMAS, Batı'nın Müslüman ülkelerde dindarların iktidarına mani olmak için uydurdukları Siyasal İslam öcüsünün(!) uzantısı olarak görülüyor!

Arap ülkelerinde bunun adı İhvan-ı Müslimin/Müslüman Kardeşlerdir!

Arap Baharı sonrası Mısır'da Tunus'da olduğu gibi demokratik bir ortam sağlandığında millet onları seçiyor/seçti!

Mısır halkı İhvan'ın adayı Mursi'yi cumhurbaşkanı seçince, meclis ve parlamentoda çoğunluğu İhvan'a verince Batı'nın iki sebepten dolayı etekleri tutuştu!

Birincisi İsrail'in güvenliğini tehlikede gördüler, ikincisi de Arap halkının emperyalizme karşı tavır alışı ve uyanışı korkuttu!

2013te hem Mısır'da hem Türkiye'de (Gezi olayları) muhalefeti sokaklara döktüler.

Hedefleri Mısır'da Muhammed Mursi'yi, Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmekti!

Mısır'da başarılı oldular, Türkiye'de olamadılar!

Daha sonra toplumun tüm kesimleriyle diyalog kurup örnek bir anayasa yapan Tunus'da Kays Said eliyle dindarların önünü kestiler ve İslam dünyasının en uzlaşmacı lideri ve seçilmiş Meclis başkanı olan Raşid el-Gannuşi'yi tutuklattılar!

Filistin'de ise Arap Baharı'ndan önce yapılan 2006 seçimlerinde HAMAS zaten meclis çoğunluğunu elde etmişti.

İşte baskıcı Arap yönetimlerini korkutan bu milli iradedir!

Halk serbest bırakılınca Arap dünyasının en güçlü sivil toplum örgütü olan İhvan seçimleri de kazanıyordu!

HAMAS, Filistin'de işgale karşı direniş dışında hiçbir ülkede hiçbir tedhiş eylemine girişmemiştir. Hiçbir Arap ülkesine karşı düşmanca bir tavır almamıştır. Hedefinde sadece işgal güçleri vardır!

Ama HAMAS bağımsızlığın, özgür düşüncenin, milli iradenin ve işgale karşı direnişin adıdır! Baskıcı Arap yönetimlerini korkutan da budur!

Onun için Arap yönetimleri, İhvan'ı terör örgütü ilan etti!

HAMAS da İhvan'ın Filistin ayağı olduğu için Arap yönetimleri onun başarılı olmasını istemiyorlar. Halkın acı çekmesini istiyorlar ki halk desteği azalsın!

İşin özeti bu!

Batı başkentlerinde yüzbinler yürürken Arap başkentlerinde neden yürünmüyor diye soruyorlar!

Aslında oralarda milyonlar yürüyemeye hazır ama baskı o kadar ağır ki, konuşanların kelimeleri bile özenle seçmeleri gerekiyor!

Evet, tekrar ediyorum; birkaç istisna dışında Arap yönetimleri HAMAS'ın kaybetmesini arzuladıkları için sivil halka sınırda bekleyen binlerce ton yardım bile yeterince ulaştırılmıyor!

Hangi ülkenin hangi tarihte HAMAS'ı terör örgütü ilan ettiğini biliyoruz ama özellikle yazmayacağız ki düzeltilmeye çalışılan ilişkilerin bozulmasına biz sebep olmayalım!

Bu gerçeği haykıracak milli irade desteğine Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında kimse sahip olmadığı için, sadece o, 'HAMAS terör örgütü değildir. Filistin'in en büyük siyasi partisidir!' diyebiliyor!

Batı'ya kızalım ama bölgedeki bu acı gerçeği de atlamayalım!