Her sabah yeni bir dünyaya uyandığımızın işareti bir gelişme ile daha karşılaşmadan geçmiyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki 'trafik' gittikçe sıkışıyor gibi görünüyor.

Şimdilik kullanılan araçlar 'ekonomik'; istenilen sonucu vermemesi durumunda yarınkilerin neye evrileceği ise meçhul.

Amerikan Başkanı Donald J. Trump'ın 'tarafını seç' mesajı giderek çok daha açık şekilde kendini gösteriyor.

Özellikle Güneydoğu Asya ülkeleri bir tercih yapmaya zorlanıyor ve bunda da Trump tarafı 'tarife' silahını kullanırken Cinping ise ticarette Amerikan dolarını 'bypass' eden 'de-dolarizasyonu' kullanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Güney Kore'ye %25 gümrük vergisi uyguladığını ilan ederken Mısır ve Çin arasında Amerikan dolarını 'devre dışı' bırakıp yerel para birimleriyle ödemeyi öngören anlaşmaların imzalandığı söyleniyor.

Çin tarafının yer aldığı ve maliye bakanlarının Uluslararası Para Fonu-IMF reformu talebinde bulunarak üye ülkelerin bankacılık ağıyla doğrudan bağlantılı yatırım platformunun ele alındığı Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'daki BRICS yani kapsadığı ülke sayısının 21'e çıktığı Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin ve Güney Afrika Liderler Zirve'sindeki gelişmelere karşılık bu kez Amerika Birleşik Devletleri önce BRICS politikalarını destekleyen ülkelere %10 ek gümrük vergisi uygulayacağını, ardından da Brezilya'ya %50 gümrük vergisi getirileceğini duyuruyor.

Diğer taraftan 'karşı cephede' yer alan ülkeye 'misilleme' yapmak isteyen ülkelerin de tabiri caizse bunu fırsata çevirerek bu 'güç mücadelesini' kendi çıkarları için araçsallaştırdığı da olmuyor değil.

Pakistan ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir ticaret anlaşmasının son aşamasında olduğu haberinde olduğu gibi.

Bu anlaşmanınsa 21. yüzyılın stratejik aynı zamanda popüler mevzuları olan sıfır gümrük vergileri, kripto para, nadir toprak minerallerini kapsadığı belirtiliyor.

Yani artık o geleneksel petrol-doğal gaz yerini bu 'çağdaş' mefhumlara çoktan bırakmış görünüyor.

Ne demiştik; dünya değişiyor ve her sabah bunu bir kez daha doğrulayan bir haberle gün başlıyor.