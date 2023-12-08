‘Tarafsız gazetecilerde' matem var

Başlığı görünce aklınıza hemen işgalci İsrail'in katlettiği çoluk çocuk, kadın ihtiyar için yas tutulduğu gelmesin.

Bu yas başka bir yas. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra girdikleri yastan yeni çıkmışlardı üstelik.

İlk önce kimlerden bahsettiğimi yazayım: Türkiye'nin 'en tarafsız' gazetecilerinden bahsediyorum!

Kim mi onlar?

Bazısı CHP'li belediyelerin desteklediği medya organlarından maaşa bağlı, bazısı da işi uluslararasına taşıyıp maaşını yurtdışından alan gazeteciler.

Gördüğünüz üzere, 'en tarafsız, en bağımsız' gazeteciler bunlar; İnanıp inanmamak size kalmış!

"Neden tekrar yas tutmaya başladılar" diye soracak olursanız.

İYİ Parti önümüzdeki belediye seçimlerine tek başına katılma kararı aldı. İP Genel Başkanı Meral Akşener partisini aldığı kararı, "Medya operasyonlarıyla, baskılarla, iftiralarla, tehditlerle beslenip büyütülen iki kutuplu siyasetin karşısında Türkiye'nin demokratik milli yükseliş yolculuğunu başlatmanın gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz." diyerek savundu.

Tabi daha 4 ay var, Akşener'in ifadesiyle medya operasyonlarına dayanabilecekler mi göreceğiz.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde masadan kalkan Akşener medya operasyonuna 3 gün zor dayanabilmişti.

Türkiye'nin 'en tarafsız, en bağımsız' gazetecileri İP'den gelen bu kara haberle yasa boğuldular. Yasla birlikte öfke de hâkim. Programlarına çıkardıkları İP yöneticilerine bir gazeteci olarak soru sormuyorlar, âdeta sorguya çekiyorlar. Ellerinden gelse canlı yayında İP yöneticilerini Filistin askısına alıp önce ıslatıp sonra elektrik verecekler. Bunların dert ettiği kadar CHP'nin yöneticileri dert etmiyordur. İşte böylesine Türkiye'nin 'en tarafsız, en bağımsız' gazetecileri bu özneler.

Ak Parti ile MHP'nin belediye seçimlerinde de ittifaka devam edecekleri ve 30 büyükşehirde ortak aday göstereceklerinin açıklanmasıyla Türkiye'nin 'en tarafsız, en bağımsız' gazetecileri artık yaslarına yas mı eklerler yoksa intihar mı ederler bilemiyorum. Maaşlarını verenler düşünsün. Acizane tavsiyem, Türkiye'nin 'en tarafsız, en bağımsız' gazetecilerine psikolojik destek için ek bir bütçe oluştursunlar. Malum psikolojik destek seanslarının saat ücreti yüksek. CHP'li belediyelerde ücretsiz psikolojik destek veriliyorsa o da olur, ama yine de Türkiye'nin 'en tarafsız, en bağımsız' gazetecilerine sormak lazım. Nihayetinde onlar psikologlarını seçecek kadar bağımsız gazeteciler!