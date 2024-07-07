“Taşlayanlar olacak biliyorum”

İlk taşı en masum olan atsın.

Biliyorum beni bu yazıdan dolayı taşlayanlar olacak.

Ama neylersin ben de böyleyim işte.

İçimden geldiği gibi konuşuyor,

Kalbimin, aklımın, vicdanımın sesini dinliyorum.

Yanlış yaptığım da oluyor ama dedim ya ben de böyleyim...

Neyse sözü çok uzatmayayım.

Türkiye dezenflasyon sürecine girdi.

Yani en azından Haziran ayı enflasyon rakamına göre düşüş eğilimi başladı. İnşallah sürer biz de bu beladan kurtuluruz.

Önce bardağın boş tarafını söyleyeyim.

Yüksek faiz ve enflasyon belasıyla boğuşuyoruz.

Maaşlar da erime söz konusu, zaten bunu hissediyoruz.

Kendi adıma geçmişe göre yüzde 30 civarında bir refah kaybı yaşadığımı düşünüyorum. Ama geleceğe dair umudumu da koruyorum.

Gelelim bardağın dolu tarafına...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları notumuzu yükseltti.

Türkiye gri listeden çıkarıldı.

Risk primimiz düşüyor.

Merkez Bankası döviz rezervi yükseliyor.

Döviz cephesi geçmişe göre stabil seyir halinde.

Türkiye 15 çeyrektir büyüyor.

Cari açık azalıyor.

Sokaklarımızda işsiz kaldığı için eylem yapanlar değil, iş ilanları, çalıştıracak eleman bulamadığını söyleyen esnafın sitemi var.

Sözün özü...

Benim cephemden bakıldığında tünelin sonunda ışık görünüyor.

Bu yüzden de taşlanmayı göze alıyorum.

Özellikle de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in

AK Partili Belediye Başkanlarına yaptığı son uyarı umudumu artırdı.

Şimşek, "Kamuda tasarruf tedbirleri belediyeleri yüzde 100 bağlamaktadır. Sizin durumunuz merkezi hükümetten çok çok daha kötü. Belediyelerin yıllık personel giderleri bütçe gelirlerinin yüzde 30'unu aşamaz. Hiçbiriniz kanuna uymuyorsunuz. İstihdam bürosuna dönüşmüşsünüz." Dedi. Tabii bu kızım sana söylüyorum gelinim sen anla mesajı da... Yani CHP'li belediyelerin de ayağını denk alması lazım. Zira Şimşek, "Bakanlığımız denetim yapacak ve ilgili harcama sorumlusu çok ciddi müeyyideler ile karşı karşıya kalabilecek." Diye de uyardı.

Peki, tüm bunları niye anlattım.

CHP Genel Başkanı Özel, haziran ayı enflasyon rakamı açıklanır açıklanmaz, yine erken seçim mesajı vermeye başladı. Oysa benim beklentim CHP'li belediyelere "Enflasyonu düşürmek için siz de katkı sunun, halk ekmeğe yüzde 60 zam, Suya yüzde 800'e varan zam milleti zora sokuyor" demesiydi. Zira kendi yönetimlerine tek kelime etmeyenin sürekli hükümeti eleştirmesi samimiyetten uzak geliyor.

Bu arada son bir not...

Hatırlar mısınız bilmem ama CHP'nin bir önceki genel başkanı olan Kılıçdaroğlu da ekonomik kriz daha da derinleşecek hemen erken seçime gidelim çağrıları yapıyordu. Zira Erdoğan'ın toparlanmasını istemiyordu. Sonrasını birlikte izledik. Şimdi aynı yoldan Özel yürüyor.

Acaba muhalefette "Enflasyon düşerse elimizde Erdoğan'a karşı koz kalmayacak" endişesi mi var?

Zira terörle mücadele, dış politika, ulusal güvenlik meselelerindeki karneleri ortada...

BAŞBAĞLAR'DAN "BİRİLERİ" MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başbağlar Katliamı'nın 31'inci yıl dönümünde şehit edilen 33 kardeşimizi anma törenine katıldı.

Ancak konuşmasında kullandığı bir ifade açık söyleyeyim beni üzdü.

Zira Özel, "Birileri aldıkları talimatla köyü ateşe verdi. 28 kişiyi cami çıkışında katlettiler, 5 kişiyi evinde yaktılar. Başbağlar rastgele değildi. Eylemin biçimi, sayısı asla rastgele değildi" ifadesini kullandı. Oysa hepimiz ağzını doldura doldura "Birileri" değil, "Terör Örgütü PKK" demesini ve bu teröristleri lanetlemesini bekliyorduk.

Son dönemde bu anlayış CHP'nin bir siyaset paradigması haline geldi. Düğün evinin tefçisi, ölüm evinin yascısı misali,

Bir yandan Başbağlar'da 33 şehidin duasına katılıyor. "Birileri yaptı" diyor.

Diğer yandan DEM'lilerle masaya oturuyor.

Hatta "Buradaki birlikteliğimiz için hiç kimseden çekinmeden ki niye çekinelim, biz birbirimize göbeğimizden bağlıyız ve acılarımızla bağlıyız." Diye konuşuyor.

Takdir milletin elbette.

HALK TV KAFASI

Muhalefetin de bir sınırı olmalı.

Halk TV'deki o anları izleyince içimden böyle geçti.

Hepimiz milli maçı izlediğimiz için gözden kaçmış video sosyal medyaya düşünce fark ettim ben de...

Halk TV'deki yayında Moderatör Şule Aydın'ın kulağına editörü

"Türkiye ikinci golü attı" diye söylüyor.

Sanki eviniz yanıyor haberi verilmiş gibi bir hava oluyor.

İkinci golü de Merih Demiral'ın attığını öğrendiklerinde sanki karalar bağlıyorlar. Sanırsınız Avusturya TV, Viyana'dan yayın yapıyor. Yani bırakın sevinmeyi, alkışlamayı aksine yüzler düşüyor.

İnsan sormadan edemiyor, "Bu kadar mı yabancılaştınız ülkenize?"

Aynı ruh halini 2021'de Erdoğan, Kur Korumalı Mevduat hesabını açıkladığında da görmüştük. Dolar düşüyor diye Halk TV ekranında nasıl bir panik hali olmuştu. "Eyvah ekonomide kaos çıkmazsa Erdoğan'ı deviremeyiz" zihniyeti kameraya yansımıştı.

İnsan üzülmekle, acımak arasında gidip geliyor. Zira bu normal bir ruh hali değil. Erdoğan düşmanlığı artık belli ki bazılarında ülke nefretine kadar ulaşmış. Yoksa Avusturya'ya atılan gollere sevinemeyenlere de ne bileyim, ne diyeyim.

Takdir sizin...

SİZİ PUHU İLE TANIŞTIRAYIM

Aselsan'dan güzel insan İbrahim Bileklik gönderdi fotoğraf ve videosunu ve açıkçası izlerken hem gururlandım hem de heyecanlandım. Zira savaş sahasında iletişim her şey demek. Muhabere yoksa muharebeyi kazanma ihtimali yok. Ve Türkiye kritik teknolojileri sürekli ve istikrarlı bir şekilde yerlileştiriyor. Puhu da TSK envanterine katılıyor.

Varsın kimileri takdir etmesin, hatta önüne takoz koymaya çalışsın.

Biz memleket için akıl ve alın teri döken herkesi gönülden alkışlıyoruz.

İşte bu yeni teknolojinin özellikleri...

PUHU 3-LT:

Yüksek hızlı spektrum tarama, sinyal tespiti ve analizi,

Hassas yön kestirimi ve konum bulma,

Yapay zeka destekli elektronik harp algoritmaları,

Ağ destekli elektronik harp

Hızlı ve otomatik kurulum, toplanma ve yer değiştirme kabiliyetleri sunuyor.

Bu arada Türkiye yüzde 80'i tamamen milli parçalardan oluşan, yerli ve milli uydumuz Türksat 6-A'yı Uzay'a yolluyor. Yani Türkiye başka bir lige doğru adım adım ilerliyor.