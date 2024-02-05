“Tayyip Baba sözünü tuttu”

Asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçti. Art arda yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin neticesinde 11 şehirde büyük yıkımlar gerçekleşti; 53 bin 537 vatandaşımız vefat etti, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı. 14 milyon vatandaşımız depremlerden direkt etkilendi.

Depremin ilk günleri bölgeye gitmiştim. Gördüklerimi ve o anki duygularımı karşılayacak lugatta kelime yok. Küçük bir kıyamet yaşanmıştı.

Bir yılın ardından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın davetiyle, yurtdışından gelenler dahil 200'e yakın gazeteciyle birlikte tekrar deprem bölgesindeyim.

Bölgede en önemli sorun tabiî ki barınma sorunu. Hayat konteynerlerde devam ediyor. "Depremzedeler 1 yıldır çadırlarda kalıyor" şayiasının yalan olduğunu gözlerimizle gördük. Görmekle de kalmayıp Malatya Valisi Ersin Yazıcı'ya da "Çadırlarda kalan var mı" diye sordum. Vali Yazıcı kesin bir dille çadırlarda kalınmasına izin vermediklerini söyledi: "Çadırda kalan kimse yok. Müsaade de etmiyoruz. Ama köylerde dağıttığımız, evi ağır hasarlı olmamasına rağmen korku sebebiyle bahçesinde kurulu olan çadırlara dokunmadık. Yani bahçesinde duruyor, kullanmıyor. Onu dışında şehirde çadırda yaşayan yok. Zaten ona biz müdahale ediyoruz. Eğer öyle biri durum varsa kesinlikle konteynere alıyoruz. Görebileceğiniz tek çadırlar köylerde bireysel verdiğimiz kendince tedbir amaçlı duran çadırlar."

Evet deprem bölgesinde hayat konteynerlerde devam ediyor ama çok yakında depremzedeler kalıcı konut ve işyerlerine kavuşacaklar. TOKİ tarafından yapılan kalıcı konutları ve köy evlerini de görme imkânımız oldu.

1 yıl gibi kısa sürede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkımıza verdiği söz yerine geldi. Yaptığı binaların depremde yıkılmamasıyla kendini kanıtlayan TOKİ'nin yaptığı evlerde hiçbir masraftan kaçınılmamış. Hakeza köy evleri de öyle. 3+1 olarak 128 metrekareye inşa edilen köy evlerinin yanına 750 metrekare de besleyecekleri hayvanlar için yer ayrılmış. Her detay düşünülmüş.

Şubat ayında 45 bin 901, mart ayında da 30 bin konutun kurası çekilecek. Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne telekonferansla iştirak eden Başkan Erdoğan tüm depremzedeleri evlerine yerleştiren kadar durmayacaklarını söyledi: "En son hak sahibi vatandaşımız konutuna yerleşinceye kadar bize durmak, dinlenmek yok. Türkiye asrın felaketinin yaralarını sarıyor. Hasarın ve faturanın büyüklüğü karşısında asla yılgınlığa kapılmadık. Yatırımlarımızın aksamasına müsaade etmedik. Eksiklerimiz olmuştur, gecikmeler yaşanmış olabilir. Deprem bölgesinde ne kadar samimi çalıştığımıza 85 milyon şahittir."

Tabiî ki her şey güllük gülistanlık değil. Olması da beklenemez. Hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Deprem sebebiyle şehirlerinden ayrılanları tekrar döndürmek gerekiyor. Zor şartlarda bölgede ticaret yapanlara vergi, SGK pirimi vb. konularda uzun vadeli kolaylıklar sağlanmalı.

Halk Başkan Erdoğan'a güveniyor. "Tayyip Baba söz verdi mi yapar" diyorlar.