Tazminat ödeyince, ceza düşer mi?

Bugün gündeme dair birkaç konuya değineceğim. Eylem Tok meselesindeki gelişme. Minguzzi olayındaki tartışma. Erzincan ziyaretimizdeki izlenimlerim ve Batı Azerbaycan'a dönüşü konuştuğumuz panel.

EYLEM TOK'UN NE İŞİNE YARAYACAK?

Günlerce gündemi sarsan olayda beklenmedik bir son durum yaşadık. Timur Cihantimur'un aracıyla çarparak ölümüne yol açtığı Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci tazminat almayı kabul etti. Sonrasında da şikayetinden vazgeçti. Tepki ile karşılansa da bu bir hak. Şikâyetten vazgeçmesi suçun vasfına etki etmeyecek. Ancak cezada takdiri indirim için bir zemin oluşturabilir. Şikayetten vazgeçilmesi esas etkiyi ABD'deki "iade yargılamasında" gösterecek bence. Bu durum meselelere tazminat odaklı yaklaşan ABD hukuku açısından kayda değer bir gelişme olabilir...

MİNGUZZİ OLAYI

Bir karmaşa da Minguzzi dosyasında ortaya çıktı. Savcılık olayda kullanılan bıçağı başlı başına "taşıması yasak olan bir alet" olarak değerlendirmedi ve takipsizlik kararı verdi. Kararın mahiyeti bence tartışmalı ama bu Minguzzi'nin katillerinin öldürme eyleminden ceza almayacağı anlamına gelmiyor. Kullanılan bıçak TCK anlamında "silah" ama bıçak için ayrıca bir ceza verilmeyecek. Şöyle diyelim bir kimseyi meyve bıçağı ile yaralarsanız sadece yaralamadan ceza alırsınız. Ama kişiyi taşıması yasak olan bir bıçak türü (yani pala, çakı, muşta vb) ile yaralarsanız hem bu bıçağı taşıdığınız için hem de yaralama eylemi için ceza verilir. Olay bundan ibaret.

CAN ERZİNCAN NOTLARIM

Dün Türk İnternet Medya Birliği olarak Erzincan'da buluştuk. İzlenimlerimi birkaç cümleyle özetlemek istiyorum:

* Dağların ortasında, bir çanağın içinde kurulu kent. Havası temiz. Suç oranı düşük. Trafik derdi yok. Kendinize zaman ayırabileceğiniz bir hayat vadediyor. Müzesi küçük ama görülmeye değer büyüklükte. İçinde "deprem" bölümü olan tek müze.

* Erzincan'ın candan bir valisi var. Hamza Aydoğdu. Şehri kucaklamış, şehir de onu tutmuş belli. Seviliyor, sayılıyor. İşi zor bir Yazıcıoğlu "efsanesi" var önünde ama kendisi de bir başka öykü yazmış bu çok net.

* Sıra dışı bir Ticaret Odası Başkanı tanıdım. Ahmet Tanoğlu. Odanın binasını bütçesinden para çıkmadan yapmış. Farklı illerden gelen gazetecilerin tamamının şehrine dokunmuş ya iş yapmış ya da yardım etmiş. Şehre katkısı çok. Bir süre daha bu görevde kalmalı!

* Üniversitesi önemli bir gelişme kat etmiş. Temel odağı "Türk Dünyası" ve "Deprem". Bu alanlarda yoğun çalışıyor. Tematik misyon üstlenmiş.

İLİÇ'TE 28 GÜN

Fahri hemşerilik beratının takdim edildiği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı dinleme fırsatı bulduk Erzincan'da. İliç'teki maden kazasında bir ay boyunca bölgede kalmış. Konteynırlarda yatmış. İliç'e dertlendiğini konuşmasındaki göz yaşlarında gördük. Bir vatandaşın "bu kadar büyük mezar olmaz bakanım, bize ölülerimizi bulun" dediğini söylediğindeyse salonun gözleri doldu...

ENERJİ DEVRİMİ

Sayın Bakan gençlere Türkiye'nin enerji ve doğal kaynak arama serüvenini anlattı. Nereden nereye geldiğimizi izah etti. Kendi doğalgazını arayamayan, petrolünü çıkaramayan bir ülkenin yurt dışında sondaj yapar hale geldiğini gösterdi. Bir fatura yansıttı ekrana ve "bu çalışmalar ne işimize yarayacak" sorusuna cevap verdi. Kaynaklar arttıkça faturalara devlet desteğinin artacağının ve yeni arama sahalarının müjdesini verdi.

BATI AZERBAYCANA DÖNÜŞ BİR "İNSAN HAKKI"

Sonrasında Azerbaycan Cumhuriyeti Sivil Toplum Kuruluşlarını Destekleme Ajansının, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin ve TİMBİR'in ortak düzenlediği "Batı Azerbaycan'a Geri Dönüş: Türkiye ve Azerbaycan Medyası Odağında" paneline geçtik. 1921 Moskova ve Kars Antlaşmasından, Şuşa Beyannamesine kadarki serüvende BM Güvenlik Konseyi ve AİHM'in kararları ışığında topraklarından zorla gönderilen Azerbaycanlıların hak arama yollarını ve hukuki durumu anlatmaya çalıştım. Bu meselenin iki temel odağı var. Birincisi bir insan hakkı olarak göçe zorlananlara en azından ata topraklarını görme imkânı sağlanması bir diğeri ise geçit hakkının BM nezdinde tartışmaya açılması...

TEŞEKKÜR...

Bizleri Can Erzincan'da ağırlayan ve programlar düzenleyen NeHaber24'ün genel yayın yönetmeni Selçuk Özdemir'e, Erzincan Valiliği ve Belediyesine teşekkür ediyoruz. TİMBİR Yönetimi olarak geldiğimiz şehirde güzel insanlarla buluştuk. Tanıştık. İşi kolay kıldık. Döndük. Ama gönlümüz Can Erzincan'da kaldı.