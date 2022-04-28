TBMM'de bir ilk: Kurtuluş Hattı

23 Nisan günü TBMM'de Meclis'in kuruluşunun yıldönümü sebebiyle çeşitli etkinlikler yapıldı. Benim en fazla ilgimi çeken ise TBMM tören alanına kurulan sinema perdesinde gösterilen Kurtuluş Hattı isimli sinema filmiydi. Milli Mücadele'nin daha önce anlatılmamış bir cephesini anlatan filmin ilk gösteriminin TBMM'nin manevi atmosferinde milletvekillerine ve Meclis çalışanlarına izlettirilmesi anlatılan hikâyeyle çok iyi örtüşmüş görünüyor.

Atatürk, Nutuk'ta telgraf memuru Hamdi Bey için bir paragraf açar ve bir sivil memur için "Kendisine teşekkür etmeyi milli ve vatani bir borç bilirim" der. Filmin ana hikâyesi işte bu cümleden ilham alınarak yazılmış. Yine Atatürk'ün "Kurtuluş Savaşımızı posta ve telgraf memurlarımızın fedakâr çalışmaları sayesinde kazandık" sözü, film bittiğinde çok daha anlamlı görünüyor.

Kurtuluş Hattı, telgraf memuru Hamdi Bey'in hayatından esinlenmiş gerçek bir hikâye. İngilizler, İstanbul'u işgal ettiğinde Harbiye'den sonra Sirkeci'deki Büyük Postane binasına el koyuyorlar. Amaç, Osmanlı'nın haberleşme ağını kontrol etmek olsa da gizlenen niyet İstanbul ile Anadolu arasındaki iletişimi kesmek. Böylece Milli Mücadele için bir araya gelen teşkilatlarla İstanbul'un bağını koparacaklar. Tam da bu günlerde bir grup vatan sevdalısı gizli bir operasyon başlatıyor ve bir şekilde Ankara ile iletişim yolu kurmanın çaresini arıyorlar. Canları pahasına giriştikleri bu mücadele, Kurtuluş Savaşı'nda posta ve telgraf memurlarının hizmetlerini gözler önüne seriyor.

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Filmin senaristi ve yönetmeni Selman Kayabaşı. İlk yönetmenlik tecrübesi olmasına rağmen ritmi çok iyi, duygusu güçlü bir film ortaya çıkarmayı başarmış. Başrolde Gönül Dağı dizisinden tanıdığımız Gülsim Ali ile birlikte Yusuf Aytekin oynuyor. Emin Gürsoy, Nizam Namidar, Hamdi Erdoğan, Benian Dönmez gibi önemli oyuncular, yüz yıl önceki gerçek kahramanları çok tadında oynamışlar. Filmin orjinal müziklerini Zeynep Alasya yapmış. Film boyunca müzikle duygunun nasıl canlı tutulduğunu fark etmemek mümkün değil.

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Kurtuluş Hattı, örneklerinin çoğalmasını beklediğimiz başarılı dönem filmlerinden biri. 13 Mayıs'ta vizyona girdiğinde kaçırmamanızı tavsiye ederim.